Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/totalizatory-1762765031.html
Госдума разрешила рекламу тотализаторов на скачках и в некоторых СМИ
Госдума разрешила рекламу тотализаторов на скачках и в некоторых СМИ - РИА Новости, 08.12.2021
Госдума разрешила рекламу тотализаторов на скачках и в некоторых СМИ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий рекламу тотализаторов на бегах, скачках и конных соревнованиях, а также в специализированных СМИ. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:04
2021-12-08T15:15
общество
госдума рф
законы
реклама
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий рекламу тотализаторов на бегах, скачках и конных соревнованиях, а также в специализированных СМИ."Принятие законопроекта, безусловно, будет способствовать созданию условий для функционирования системы национального конного тотализатора и, как следствие, развитию национальной коневодческой индустрии, обеспечению сохранения и развития ипподромов и племенных конных заводов в РФ", - заявил на заседании Госдумы замглавы Минсельхоза России Иван Лебедев.Документ, внесенный правительством, разрешает с 1 марта 2022 года рекламу тотализаторов во время трансляций бегов, скачек, испытаний лошадей на ипподромах, спортивных соревнований по конному спорту. При этом общая продолжительность такой рекламы не должна превышать 20% общего времени трансляции рекламы. Одновременно допускается использование в рекламе образов лошадей, а также наездников и жокеев на лошадях.Реклама тотализаторов разрешается и на специализированных телеканалах и сайтах в интернете, а также в периодических печатных изданиях, специализирующихся на конном спорте, разведении и испытаниях лошадей. Помимо этого, размешать рекламу тотализаторов можно будет на ипподромах, на спортивной форме, экипировке всадников, снаряжении лошадей.Кабмин отмечает, что практически все ипподромы, не получающие спонсорской помощи или поддержки региональных властей, испытывают острый дефицит собственных средств. Международный же опыт показывает, что призовое коневодство представляет экономически эффективный механизм, основной источник финансирования которого - тотализатор. При этом реклама тотализатора широко используется как в СМИ, так и в местах проведения конных бегов и скачек, в том числе на форме наездников и жокеев.
https://ria.ru/20211208/politsiya-1762728943.html
https://ria.ru/20211208/zakonoproekt-1762738674.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, законы, реклама, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
15:04 08.12.2021 (обновлено: 15:15 08.12.2021)
 
Госдума разрешила рекламу тотализаторов на скачках и в некоторых СМИ

Госдума разрешила рекламу тотализаторов на скачках и в специализированных СМИ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий рекламу тотализаторов на бегах, скачках и конных соревнованиях, а также в специализированных СМИ.
"Принятие законопроекта, безусловно, будет способствовать созданию условий для функционирования системы национального конного тотализатора и, как следствие, развитию национальной коневодческой индустрии, обеспечению сохранения и развития ипподромов и племенных конных заводов в РФ", - заявил на заседании Госдумы замглавы Минсельхоза России Иван Лебедев.
Автомобиль полиции у здания Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
12:33
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции
Документ, внесенный правительством, разрешает с 1 марта 2022 года рекламу тотализаторов во время трансляций бегов, скачек, испытаний лошадей на ипподромах, спортивных соревнований по конному спорту. При этом общая продолжительность такой рекламы не должна превышать 20% общего времени трансляции рекламы. Одновременно допускается использование в рекламе образов лошадей, а также наездников и жокеев на лошадях.
Реклама тотализаторов разрешается и на специализированных телеканалах и сайтах в интернете, а также в периодических печатных изданиях, специализирующихся на конном спорте, разведении и испытаниях лошадей. Помимо этого, размешать рекламу тотализаторов можно будет на ипподромах, на спортивной форме, экипировке всадников, снаряжении лошадей.
Кабмин отмечает, что практически все ипподромы, не получающие спонсорской помощи или поддержки региональных властей, испытывают острый дефицит собственных средств. Международный же опыт показывает, что призовое коневодство представляет экономически эффективный механизм, основной источник финансирования которого - тотализатор. При этом реклама тотализатора широко используется как в СМИ, так и в местах проведения конных бегов и скачек, в том числе на форме наездников и жокеев.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
13:16
Госдума одобрила проект о совершенствовании бесплатной юридической помощи
 
ОбществоГосдума РФзаконыРекламаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
Лента новостейМолния
Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеровДиетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений