https://ria.ru/20211208/totalizatory-1762765031.html
Госдума разрешила рекламу тотализаторов на скачках и в некоторых СМИ
Госдума разрешила рекламу тотализаторов на скачках и в некоторых СМИ - РИА Новости, 08.12.2021
Госдума разрешила рекламу тотализаторов на скачках и в некоторых СМИ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий рекламу тотализаторов на бегах, скачках и конных соревнованиях, а также в специализированных СМИ. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:04
2021-12-08T15:04
2021-12-08T15:15
общество
госдума рф
законы
реклама
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий рекламу тотализаторов на бегах, скачках и конных соревнованиях, а также в специализированных СМИ."Принятие законопроекта, безусловно, будет способствовать созданию условий для функционирования системы национального конного тотализатора и, как следствие, развитию национальной коневодческой индустрии, обеспечению сохранения и развития ипподромов и племенных конных заводов в РФ", - заявил на заседании Госдумы замглавы Минсельхоза России Иван Лебедев.Документ, внесенный правительством, разрешает с 1 марта 2022 года рекламу тотализаторов во время трансляций бегов, скачек, испытаний лошадей на ипподромах, спортивных соревнований по конному спорту. При этом общая продолжительность такой рекламы не должна превышать 20% общего времени трансляции рекламы. Одновременно допускается использование в рекламе образов лошадей, а также наездников и жокеев на лошадях.Реклама тотализаторов разрешается и на специализированных телеканалах и сайтах в интернете, а также в периодических печатных изданиях, специализирующихся на конном спорте, разведении и испытаниях лошадей. Помимо этого, размешать рекламу тотализаторов можно будет на ипподромах, на спортивной форме, экипировке всадников, снаряжении лошадей.Кабмин отмечает, что практически все ипподромы, не получающие спонсорской помощи или поддержки региональных властей, испытывают острый дефицит собственных средств. Международный же опыт показывает, что призовое коневодство представляет экономически эффективный механизм, основной источник финансирования которого - тотализатор. При этом реклама тотализатора широко используется как в СМИ, так и в местах проведения конных бегов и скачек, в том числе на форме наездников и жокеев.
https://ria.ru/20211208/politsiya-1762728943.html
https://ria.ru/20211208/zakonoproekt-1762738674.html
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общество, госдума рф, законы, реклама, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
15:04 08.12.2021 (обновлено: 15:15 08.12.2021)
Госдума разрешила рекламу тотализаторов на скачках и в некоторых СМИ
Госдума разрешила рекламу тотализаторов на скачках и в специализированных СМИ
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума
приняла в первом чтении законопроект, разрешающий рекламу тотализаторов на бегах, скачках и конных соревнованиях, а также в специализированных СМИ.
"Принятие законопроекта, безусловно, будет способствовать созданию условий для функционирования системы национального конного тотализатора и, как следствие, развитию национальной коневодческой индустрии, обеспечению сохранения и развития ипподромов и племенных конных заводов в РФ", - заявил на заседании Госдумы замглавы Минсельхоза
России Иван Лебедев.
Документ, внесенный правительством, разрешает с 1 марта 2022 года рекламу тотализаторов во время трансляций бегов, скачек, испытаний лошадей на ипподромах, спортивных соревнований по конному спорту. При этом общая продолжительность такой рекламы не должна превышать 20% общего времени трансляции рекламы. Одновременно допускается использование в рекламе образов лошадей, а также наездников и жокеев на лошадях.
Реклама тотализаторов разрешается и на специализированных телеканалах и сайтах в интернете, а также в периодических печатных изданиях, специализирующихся на конном спорте, разведении и испытаниях лошадей. Помимо этого, размешать рекламу тотализаторов можно будет на ипподромах, на спортивной форме, экипировке всадников, снаряжении лошадей.
Кабмин отмечает, что практически все ипподромы, не получающие спонсорской помощи или поддержки региональных властей, испытывают острый дефицит собственных средств. Международный же опыт показывает, что призовое коневодство представляет экономически эффективный механизм, основной источник финансирования которого - тотализатор. При этом реклама тотализатора широко используется как в СМИ, так и в местах проведения конных бегов и скачек, в том числе на форме наездников и жокеев.