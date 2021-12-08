https://ria.ru/20211208/soyuz-1762689146.html
В МИД оценили работу по союзному строительству Москвы и Минска
В МИД оценили работу по союзному строительству Москвы и Минска - РИА Новости, 08.12.2021
В МИД оценили работу по союзному строительству Москвы и Минска
Успех в союзном строительстве России и Белоруссии придаст импульс сотрудничеству и в рамках других объединений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T09:32
2021-12-08T09:32
2021-12-08T09:32
политика
белоруссия
снг
евразийский экономический союз
александр панкин
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Успех в союзном строительстве России и Белоруссии придаст импульс сотрудничеству и в рамках других объединений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."Убежден, что реализация всех достигнутых договоренностей, а работа в этом направлении уже активно ведется, придаст импульс сотрудничеству и в рамках других объединений. Речь идет, в частности, о том, чтобы в полной мере обеспечить сопряжение параллельных интеграционных процессов, соответствие решений и правовых актов, принимаемых органами государственного управления России и Белоруссии, международным обязательствам этих стран в рамках СНГ и ЕАЭС", - сказал он в интервью агентству.Успехи в союзном строительстве будут способствовать формированию полномасштабного режима свободной торговли в рамках СНГ, устранению имеющихся ограничений и барьеров, созданию единого рынка государственных закупок и завершению работы над проектом Соглашения о свободной торговле услугами, выразил уверенность дипломат."Россия и Белоруссия, реализуя задачи союзного строительства, продолжат работу с партнерами по ЕАЭС по углублению торгово-экономического взаимодействия, включая обеспечение надлежащего функционирования единого рынка, свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы без изъятий и ограничений", - подчеркнул Панкин.В ноябре в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.
https://ria.ru/20211203/naryshkin-1761972879.html
https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761910166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, белоруссия, снг, евразийский экономический союз, александр панкин, россия
В МИД оценили работу по союзному строительству Москвы и Минска
Замглавы МИД Панкин: союзное строительство Москвы и Минска даст импульс всем объединениям
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Успех в союзном строительстве России
и Белоруссии
придаст импульс сотрудничеству и в рамках других объединений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин
.
"Убежден, что реализация всех достигнутых договоренностей, а работа в этом направлении уже активно ведется, придаст импульс сотрудничеству и в рамках других объединений. Речь идет, в частности, о том, чтобы в полной мере обеспечить сопряжение параллельных интеграционных процессов, соответствие решений и правовых актов, принимаемых органами государственного управления России и Белоруссии, международным обязательствам этих стран в рамках СНГ
и ЕАЭС
", - сказал он в интервью агентству.
Успехи в союзном строительстве будут способствовать формированию полномасштабного режима свободной торговли в рамках СНГ, устранению имеющихся ограничений и барьеров, созданию единого рынка государственных закупок и завершению работы над проектом Соглашения о свободной торговле услугами, выразил уверенность дипломат.
"Россия и Белоруссия, реализуя задачи союзного строительства, продолжат работу с партнерами по ЕАЭС по углублению торгово-экономического взаимодействия, включая обеспечение надлежащего функционирования единого рынка, свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы без изъятий и ограничений", - подчеркнул Панкин.
В ноябре в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.