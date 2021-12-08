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В "Векторе" оценили скорость развития пневмонии при "омикроне"
В "Векторе" оценили скорость развития пневмонии при "омикроне" - РИА Новости, 08.12.2021
В "Векторе" оценили скорость развития пневмонии при "омикроне"
Новый штамм коронавируса "омикрон" быстрее остальных штаммов спускается в легкие, вызывая пневмонию за три-пять дней, заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T03:21
2021-12-08T05:42
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
александр семенов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" быстрее остальных штаммов спускается в легкие, вызывая пневмонию за три-пять дней, заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.Он подчеркнул, что при заражении прежними штаммами от момента инфицирования до появления пневмонии проходило до 11 дней, сейчас же речь идет о трех-пяти днях.Семенов также выразил мнение, что эффективность вакцин при "омикроне" может снизиться, но не критично. "По одним данным, эффективность снижается, но не более чем на 40%, не в разы. По другим данным, снижается еще меньше. Что такое снижение эффективности даже на 40%? Это значит, против штамма "Омикрон" будут защищены люди с титром антител не 500 BAU, а 700 BAU. Но после вакцинации это может быть и 1,5 тысяч BAU, и 2 тысячи BAU", - сказал он.Таим образом, пояснил ученый, при правильной вакцинации уровень антител должен быть намного выше, чем требуется для нейтрализации нового штамма. "Не два антитела с ним справятся, а три антитела: "прибегут" на помощь другие, у правильно ответившего на вакцинацию их запас", - заключил он.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://ria.ru/20211208/omikron-1762672798.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, александр семенов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
03:21 08.12.2021 (обновлено: 05:42 08.12.2021)
 
В "Векторе" оценили скорость развития пневмонии при "омикроне"

Представитель ГНЦ ВБ "Вектор" Семенов заявил, что омикрон-штамм быстрее вызывает пневмонию

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" быстрее остальных штаммов спускается в легкие, вызывая пневмонию за три-пять дней, заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
"Что плохо в штамме "омикрон", он, точно так же как и "дельта", более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких - нижних дыхательных путей. Поэтому "Омикрон" быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно", - сказал Семенов в интервью газете "Известия".
Он подчеркнул, что при заражении прежними штаммами от момента инфицирования до появления пневмонии проходило до 11 дней, сейчас же речь идет о трех-пяти днях.
Семенов также выразил мнение, что эффективность вакцин при "омикроне" может снизиться, но не критично. "По одним данным, эффективность снижается, но не более чем на 40%, не в разы. По другим данным, снижается еще меньше. Что такое снижение эффективности даже на 40%? Это значит, против штамма "Омикрон" будут защищены люди с титром антител не 500 BAU, а 700 BAU. Но после вакцинации это может быть и 1,5 тысяч BAU, и 2 тысячи BAU", - сказал он.
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Таим образом, пояснил ученый, при правильной вакцинации уровень антител должен быть намного выше, чем требуется для нейтрализации нового штамма. "Не два антитела с ним справятся, а три антитела: "прибегут" на помощь другие, у правильно ответившего на вакцинацию их запас", - заключил он.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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