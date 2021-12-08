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Меркель передала дела новому канцлеру Германии
Меркель передала дела новому канцлеру Германии - РИА Новости, 08.12.2021
Меркель передала дела новому канцлеру Германии
Ангела Меркель на формальной церемонии передала дела новому канцлеру Германии Олафу Шольцу, церемонию транслировал сайт немецкого правительства. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:14
2021-12-08T19:18
в мире
германия
гамбург (город)
ангела меркель
герхард шредер
франк-вальтер штайнмайер
олаф шольц
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БЕРЛИН, 8 дек — РИА Новости. Ангела Меркель на формальной церемонии передала дела новому канцлеру Германии Олафу Шольцу, церемонию транслировал сайт немецкого правительства.Ранее бундестаг избрал лидера социал-демократов новым главой правительства, президент Франк-Вальтер Штайнмайер формально утвердил решение. Позже принесли присягу и члены его кабинета министров."Я не могла сегодня поздравить лично Олафа Шольца, поскольку не являюсь членом бундестага. Поэтому хочу это наверстать — сердечно поздравляю, дорогой федеральный канцлер, дорогой Олаф Шольц. Я знаю из собственного опыта, что это эмоциональный момент — быть избранным на эту должность. Вы, наверное, подозреваете, чтобы это увлекательная, приносящая удовлетворение, но также и требовательная работа. Но когда берешься за нее с радостью, то это, возможно, одна из лучших задач, которые есть, — нести ответственность за эту страну. От всего сердца желаю всего лучшего, успехов ради нашей страны, это касается и всей команды", — заявила Меркель на церемонии.Она отметила особый характер церемонии, поскольку она проходит в условиях пандемии и с соблюдением ограничительных мер. Меркель напомнила, что, когда перенимала должность у Герхарда Шредера, холл ведомства канцлера был переполнен людьми, сотрудниками ведомства. Она поблагодарила сотрудников, отметив, что благодарна всем — "от внутренней безопасности до всех референтов, глав отделов, тех, кто работает на кухне, на регистратуре или в почтовом отделе".В свою очередь, Шольц выразил признательность Меркель за ее работу."Могу сказать точнее. Это было великое время, когда вы были канцлером, и вы великолепно правили. Нам пришлось бороться с многочисленными вызовами, но всегда мы вместе проходили через кризисы", — заявил он, напомнив, что он был министром ее правительства.Лидер СДПГ отметил, что Меркель и ее соратники оставили отпечаток на стране, а также в целом на правительстве Германии как институте власти. В частности, он указал, что постарается сохранить часть "северо-восточного менталитета", который привнесла рожденная в ГДР Меркель. Шольц, рожденный в Оснабрюке и проработавший многие годы в Гамбурге, также является представителем Северной Германии.Политикам в рамках церемонии поднесли букеты и символические подарки.Меркель не хватило всего нескольких дней для того, чтобы установить абсолютный рекорд пребывания на посту канцлера ФРГ. Нынешний рекорд принадлежит Гельмуту Колю — 5870 дней в должности. Она обошла бы его, если бы продержалась на посту до 19 декабря.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. В конце ноября лидер социал-демократов объявил, что правящая коалиция сформирована.
https://ria.ru/20211208/sholts-1762785742.html
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в мире, германия, гамбург (город), ангела меркель, герхард шредер, франк-вальтер штайнмайер, олаф шольц
18:14 08.12.2021 (обновлено: 19:18 08.12.2021)
 
Меркель передала дела новому канцлеру Германии

Меркель передала дела новому канцлеру Германии Шольцу на формальной церемонии

© AP Photo / Markus SchreiberИсполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в Бундестаге
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 8 дек — РИА Новости. Ангела Меркель на формальной церемонии передала дела новому канцлеру Германии Олафу Шольцу, церемонию транслировал сайт немецкого правительства.
Ранее бундестаг избрал лидера социал-демократов новым главой правительства, президент Франк-Вальтер Штайнмайер формально утвердил решение. Позже принесли присягу и члены его кабинета министров.
"Я не могла сегодня поздравить лично Олафа Шольца, поскольку не являюсь членом бундестага. Поэтому хочу это наверстать — сердечно поздравляю, дорогой федеральный канцлер, дорогой Олаф Шольц. Я знаю из собственного опыта, что это эмоциональный момент — быть избранным на эту должность. Вы, наверное, подозреваете, чтобы это увлекательная, приносящая удовлетворение, но также и требовательная работа. Но когда берешься за нее с радостью, то это, возможно, одна из лучших задач, которые есть, — нести ответственность за эту страну. От всего сердца желаю всего лучшего, успехов ради нашей страны, это касается и всей команды", — заявила Меркель на церемонии.
Она отметила особый характер церемонии, поскольку она проходит в условиях пандемии и с соблюдением ограничительных мер. Меркель напомнила, что, когда перенимала должность у Герхарда Шредера, холл ведомства канцлера был переполнен людьми, сотрудниками ведомства. Она поблагодарила сотрудников, отметив, что благодарна всем — "от внутренней безопасности до всех референтов, глав отделов, тех, кто работает на кухне, на регистратуре или в почтовом отделе".
Новый канцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber

"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому", — пообещал Олаф Шольц.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц приносит присягу в Бундестаге
1 из 9

"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому", — пообещал Олаф Шольц.

© AP Photo / Markus Schreiber
© AP Photo / Markus Schreiber

Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге
2 из 9

Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.

© AP Photo / Markus Schreiber
© AP Photo / Markus Schreiber

Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ и сменил на этом посту Ангелу Меркель, которая находилась у власти 16 лет.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в Бундестаге
3 из 9

Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ и сменил на этом посту Ангелу Меркель, которая находилась у власти 16 лет.

© AP Photo / Markus Schreiber
© AP Photo / Stefanie Loos

Ангелу Меркель в бундестаге встретили стоя и приветствовали аплодисментами.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в Бундестаге
4 из 9

Ангелу Меркель в бундестаге встретили стоя и приветствовали аплодисментами.

© AP Photo / Stefanie Loos
© AFP 2021 / Ina Fassbender

63-летний Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии на утреннем заседании бундестага. В голосовании участвовали 707 депутатов, "за" высказались 395.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге
5 из 9

63-летний Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии на утреннем заседании бундестага. В голосовании участвовали 707 депутатов, "за" высказались 395.

© AFP 2021 / Ina Fassbender
© AFP 2021 / Tobias Schwarz

Новый канцлер Германии Олаф Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц покидает Бундестаг в Берлине
6 из 9

Новый канцлер Германии Олаф Шольц.

© AFP 2021 / Tobias Schwarz
© AP Photo / Michael Sohn

После избрания Шольц был назначен на должность президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером
7 из 9

После избрания Шольц был назначен на должность президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Церемония прошла в резиденции главы государства. Затем Шольц вернулся в парламент.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц
8 из 9

Церемония прошла в резиденции главы государства. Затем Шольц вернулся в парламент.

© AP Photo / Michael Sohn
© REUTERS / Hannibal Hanschke

В этот же день присягу приняли министры нового правительства Германии.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, новоизбранный канцлер Германии Олаф Шольц и министры его кабинета в президентском дворце Бельвю в Берлине
9 из 9

В этот же день присягу приняли министры нового правительства Германии.

© REUTERS / Hannibal Hanschke
1 из 9

"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому", — пообещал Олаф Шольц.

© AP Photo / Markus Schreiber
2 из 9

Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.

© AP Photo / Markus Schreiber
3 из 9

Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ и сменил на этом посту Ангелу Меркель, которая находилась у власти 16 лет.

© AP Photo / Markus Schreiber
4 из 9

Ангелу Меркель в бундестаге встретили стоя и приветствовали аплодисментами.

© AP Photo / Stefanie Loos
5 из 9

63-летний Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии на утреннем заседании бундестага. В голосовании участвовали 707 депутатов, "за" высказались 395.

© AFP 2021 / Ina Fassbender
6 из 9

Новый канцлер Германии Олаф Шольц.

© AFP 2021 / Tobias Schwarz
7 из 9

После избрания Шольц был назначен на должность президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

© AP Photo / Michael Sohn
8 из 9

Церемония прошла в резиденции главы государства. Затем Шольц вернулся в парламент.

© AP Photo / Michael Sohn
9 из 9

В этот же день присягу приняли министры нового правительства Германии.

© REUTERS / Hannibal Hanschke
В свою очередь, Шольц выразил признательность Меркель за ее работу.
"Могу сказать точнее. Это было великое время, когда вы были канцлером, и вы великолепно правили. Нам пришлось бороться с многочисленными вызовами, но всегда мы вместе проходили через кризисы", — заявил он, напомнив, что он был министром ее правительства.
Лидер СДПГ отметил, что Меркель и ее соратники оставили отпечаток на стране, а также в целом на правительстве Германии как институте власти. В частности, он указал, что постарается сохранить часть "северо-восточного менталитета", который привнесла рожденная в ГДР Меркель. Шольц, рожденный в Оснабрюке и проработавший многие годы в Гамбурге, также является представителем Северной Германии.
Новый канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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Политикам в рамках церемонии поднесли букеты и символические подарки.
Меркель не хватило всего нескольких дней для того, чтобы установить абсолютный рекорд пребывания на посту канцлера ФРГ. Нынешний рекорд принадлежит Гельмуту Колю — 5870 дней в должности. Она обошла бы его, если бы продержалась на посту до 19 декабря.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. В конце ноября лидер социал-демократов объявил, что правящая коалиция сформирована.
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