https://ria.ru/20211208/sholts-1762815945.html

Меркель передала дела новому канцлеру Германии

Меркель передала дела новому канцлеру Германии - РИА Новости, 08.12.2021

Меркель передала дела новому канцлеру Германии

Ангела Меркель на формальной церемонии передала дела новому канцлеру Германии Олафу Шольцу, церемонию транслировал сайт немецкого правительства. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:14

2021-12-08T18:14

2021-12-08T19:18

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германия

гамбург (город)

ангела меркель

герхард шредер

франк-вальтер штайнмайер

олаф шольц

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БЕРЛИН, 8 дек — РИА Новости. Ангела Меркель на формальной церемонии передала дела новому канцлеру Германии Олафу Шольцу, церемонию транслировал сайт немецкого правительства.Ранее бундестаг избрал лидера социал-демократов новым главой правительства, президент Франк-Вальтер Штайнмайер формально утвердил решение. Позже принесли присягу и члены его кабинета министров."Я не могла сегодня поздравить лично Олафа Шольца, поскольку не являюсь членом бундестага. Поэтому хочу это наверстать — сердечно поздравляю, дорогой федеральный канцлер, дорогой Олаф Шольц. Я знаю из собственного опыта, что это эмоциональный момент — быть избранным на эту должность. Вы, наверное, подозреваете, чтобы это увлекательная, приносящая удовлетворение, но также и требовательная работа. Но когда берешься за нее с радостью, то это, возможно, одна из лучших задач, которые есть, — нести ответственность за эту страну. От всего сердца желаю всего лучшего, успехов ради нашей страны, это касается и всей команды", — заявила Меркель на церемонии.Она отметила особый характер церемонии, поскольку она проходит в условиях пандемии и с соблюдением ограничительных мер. Меркель напомнила, что, когда перенимала должность у Герхарда Шредера, холл ведомства канцлера был переполнен людьми, сотрудниками ведомства. Она поблагодарила сотрудников, отметив, что благодарна всем — "от внутренней безопасности до всех референтов, глав отделов, тех, кто работает на кухне, на регистратуре или в почтовом отделе".В свою очередь, Шольц выразил признательность Меркель за ее работу."Могу сказать точнее. Это было великое время, когда вы были канцлером, и вы великолепно правили. Нам пришлось бороться с многочисленными вызовами, но всегда мы вместе проходили через кризисы", — заявил он, напомнив, что он был министром ее правительства.Лидер СДПГ отметил, что Меркель и ее соратники оставили отпечаток на стране, а также в целом на правительстве Германии как институте власти. В частности, он указал, что постарается сохранить часть "северо-восточного менталитета", который привнесла рожденная в ГДР Меркель. Шольц, рожденный в Оснабрюке и проработавший многие годы в Гамбурге, также является представителем Северной Германии.Политикам в рамках церемонии поднесли букеты и символические подарки.Меркель не хватило всего нескольких дней для того, чтобы установить абсолютный рекорд пребывания на посту канцлера ФРГ. Нынешний рекорд принадлежит Гельмуту Колю — 5870 дней в должности. Она обошла бы его, если бы продержалась на посту до 19 декабря.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. В конце ноября лидер социал-демократов объявил, что правящая коалиция сформирована.

https://ria.ru/20211208/sholts-1762785742.html

https://ria.ru/20211204/merkel-1762026125.html

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