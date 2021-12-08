Меркель передала дела новому канцлеру Германии

БЕРЛИН, 8 дек — РИА Новости. Ангела Меркель на формальной церемонии передала дела новому канцлеру Германии Олафу Шольцу, церемонию транслировал сайт немецкого правительства.Ранее бундестаг избрал лидера социал-демократов новым главой правительства, президент Франк-Вальтер Штайнмайер формально утвердил решение. Позже принесли присягу и члены его кабинета министров."Я не могла сегодня поздравить лично Олафа Шольца, поскольку не являюсь членом бундестага. Поэтому хочу это наверстать — сердечно поздравляю, дорогой федеральный канцлер, дорогой Олаф Шольц. Я знаю из собственного опыта, что это эмоциональный момент — быть избранным на эту должность. Вы, наверное, подозреваете, чтобы это увлекательная, приносящая удовлетворение, но также и требовательная работа. Но когда берешься за нее с радостью, то это, возможно, одна из лучших задач, которые есть, — нести ответственность за эту страну. От всего сердца желаю всего лучшего, успехов ради нашей страны, это касается и всей команды", — заявила Меркель на церемонии.Она отметила особый характер церемонии, поскольку она проходит в условиях пандемии и с соблюдением ограничительных мер. Меркель напомнила, что, когда перенимала должность у Герхарда Шредера, холл ведомства канцлера был переполнен людьми, сотрудниками ведомства. Она поблагодарила сотрудников, отметив, что благодарна всем — "от внутренней безопасности до всех референтов, глав отделов, тех, кто работает на кухне, на регистратуре или в почтовом отделе".В свою очередь, Шольц выразил признательность Меркель за ее работу."Могу сказать точнее. Это было великое время, когда вы были канцлером, и вы великолепно правили. Нам пришлось бороться с многочисленными вызовами, но всегда мы вместе проходили через кризисы", — заявил он, напомнив, что он был министром ее правительства.Лидер СДПГ отметил, что Меркель и ее соратники оставили отпечаток на стране, а также в целом на правительстве Германии как институте власти. В частности, он указал, что постарается сохранить часть "северо-восточного менталитета", который привнесла рожденная в ГДР Меркель. Шольц, рожденный в Оснабрюке и проработавший многие годы в Гамбурге, также является представителем Северной Германии.Политикам в рамках церемонии поднесли букеты и символические подарки.Меркель не хватило всего нескольких дней для того, чтобы установить абсолютный рекорд пребывания на посту канцлера ФРГ. Нынешний рекорд принадлежит Гельмуту Колю — 5870 дней в должности. Она обошла бы его, если бы продержалась на посту до 19 декабря.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. В конце ноября лидер социал-демократов объявил, что правящая коалиция сформирована.
БЕРЛИН, 8 дек — РИА Новости.Ангела Меркель на формальной церемонии передала дела новому канцлеру ГерманииОлафу Шольцу, церемонию транслировал сайт немецкого правительства.
Ранее бундестаг избрал лидера социал-демократов новым главой правительства, президент Франк-Вальтер Штайнмайер формально утвердил решение. Позже принесли присягу и члены его кабинета министров.
"Я не могла сегодня поздравить лично Олафа Шольца, поскольку не являюсь членом бундестага. Поэтому хочу это наверстать — сердечно поздравляю, дорогой федеральный канцлер, дорогой Олаф Шольц. Я знаю из собственного опыта, что это эмоциональный момент — быть избранным на эту должность. Вы, наверное, подозреваете, чтобы это увлекательная, приносящая удовлетворение, но также и требовательная работа. Но когда берешься за нее с радостью, то это, возможно, одна из лучших задач, которые есть, — нести ответственность за эту страну. От всего сердца желаю всего лучшего, успехов ради нашей страны, это касается и всей команды", — заявила Меркель на церемонии.
Она отметила особый характер церемонии, поскольку она проходит в условиях пандемии и с соблюдением ограничительных мер. Меркель напомнила, что, когда перенимала должность у Герхарда Шредера, холл ведомства канцлера был переполнен людьми, сотрудниками ведомства. Она поблагодарила сотрудников, отметив, что благодарна всем — "от внутренней безопасности до всех референтов, глав отделов, тех, кто работает на кухне, на регистратуре или в почтовом отделе".
"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому", — пообещал Олаф Шольц.
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"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому", — пообещал Олаф Шольц.
Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.
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Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.
"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому", — пообещал Олаф Шольц.
Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.
В свою очередь, Шольц выразил признательность Меркель за ее работу.
"Могу сказать точнее. Это было великое время, когда вы были канцлером, и вы великолепно правили. Нам пришлось бороться с многочисленными вызовами, но всегда мы вместе проходили через кризисы", — заявил он, напомнив, что он был министром ее правительства.
Лидер СДПГ отметил, что Меркель и ее соратники оставили отпечаток на стране, а также в целом на правительстве Германии как институте власти. В частности, он указал, что постарается сохранить часть "северо-восточного менталитета", который привнесла рожденная в ГДР Меркель. Шольц, рожденный в Оснабрюке и проработавший многие годы в Гамбурге, также является представителем Северной Германии.
Политикам в рамках церемонии поднесли букеты и символические подарки.
Меркель не хватило всего нескольких дней для того, чтобы установить абсолютный рекорд пребывания на посту канцлера ФРГ. Нынешний рекорд принадлежит Гельмуту Колю — 5870 дней в должности. Она обошла бы его, если бы продержалась на посту до 19 декабря.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. В конце ноября лидер социал-демократов объявил, что правящая коалиция сформирована.
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