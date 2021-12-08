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Шольц стал вторым канцлером, который на присяге не упомянул Бога
Шольц стал вторым канцлером, который на присяге не упомянул Бога - РИА Новости, 08.12.2021
Шольц стал вторым канцлером, который на присяге не упомянул Бога
Новый канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц в среду принес присягу в бундестаге, опустив из нее при этом упоминание Бога, он стал вторым канцлером после... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:24
2021-12-08T16:58
в мире
германия
герхард шредер
олаф шольц
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БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Новый канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц в среду принес присягу в бундестаге, опустив из нее при этом упоминание Бога, он стал вторым канцлером после Герхарда Шрёдера, кто так поступил.Шольц был крещен и принадлежал евангелической церкви, однако покинул ее. В настоящее время он характеризует себя как нерелигиозного человека. Шольц заранее уведомил публику, что не будет использовать фразу "и да поможет мне бог" из присяги.Эта фраза есть в тексте присяги в Основном законе страны, но ее использование остается на усмотрение политика, дающего клятву.Меркель, дочь теолога и ученый-физик, регулярно использовала эту фразу. Единственным канцлером, который опустил ее в тексте присяги, был также социал-демократ Герхард Шредёр. Он при этом считает себя верующим, отказ от использования фразы он объяснял тем, что вера является "личным делом".Несмотря на нерелигиозность, Шольц регулярно подчеркивает уважение к христианским ценностям, которые, по его словам, повлияли на его становление. В частности, он в духе социал-демократических идей подчеркивает ценности солидарности в христианстве.
https://ria.ru/20211208/kantsler-1762726503.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211208/putin-1762780752.html
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в мире, германия, герхард шредер, олаф шольц
16:24 08.12.2021 (обновлено: 16:58 08.12.2021)
 
Шольц стал вторым канцлером, который на присяге не упомянул Бога

Олаф Шольц стал вторым канцлером в истории Германии, который на присяге не упомянул Бога

© REUTERS / Fabrizio BenschНовый канцлер Германии Олаф Шольц приносит присягу
Новый канцлер Германии Олаф Шольц приносит присягу - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Новый канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц в среду принес присягу в бундестаге, опустив из нее при этом упоминание Бога, он стал вторым канцлером после Герхарда Шрёдера, кто так поступил.
Шольц был крещен и принадлежал евангелической церкви, однако покинул ее. В настоящее время он характеризует себя как нерелигиозного человека. Шольц заранее уведомил публику, что не будет использовать фразу "и да поможет мне бог" из присяги.
Олаф Шольц на заседании Бундестага - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 12:23
Олаф Шольц стал новым канцлером Германии
Эта фраза есть в тексте присяги в Основном законе страны, но ее использование остается на усмотрение политика, дающего клятву.
Меркель, дочь теолога и ученый-физик, регулярно использовала эту фразу. Единственным канцлером, который опустил ее в тексте присяги, был также социал-демократ Герхард Шредёр. Он при этом считает себя верующим, отказ от использования фразы он объяснял тем, что вера является "личным делом".
Президент РФ Владимир Путин во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 16:11В мире
Путин поздравил нового канцлера ФРГ Шольца и обратился к Меркель на "ты"
Несмотря на нерелигиозность, Шольц регулярно подчеркивает уважение к христианским ценностям, которые, по его словам, повлияли на его становление. В частности, он в духе социал-демократических идей подчеркивает ценности солидарности в христианстве.
Новый канцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber

"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому", — пообещал Олаф Шольц.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц приносит присягу в Бундестаге
1 из 9

"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому", — пообещал Олаф Шольц.

© AP Photo / Markus Schreiber
© AP Photo / Markus Schreiber

Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге
2 из 9

Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.

© AP Photo / Markus Schreiber
© AP Photo / Markus Schreiber

Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ и сменил на этом посту Ангелу Меркель, которая находилась у власти 16 лет.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в Бундестаге
3 из 9

Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ и сменил на этом посту Ангелу Меркель, которая находилась у власти 16 лет.

© AP Photo / Markus Schreiber
© AP Photo / Stefanie Loos

Ангелу Меркель в бундестаге встретили стоя и приветствовали аплодисментами.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в Бундестаге
4 из 9

Ангелу Меркель в бундестаге встретили стоя и приветствовали аплодисментами.

© AP Photo / Stefanie Loos
© AFP 2021 / Ina Fassbender

63-летний Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии на утреннем заседании бундестага. В голосовании участвовали 707 депутатов, "за" высказались 395.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге
5 из 9

63-летний Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии на утреннем заседании бундестага. В голосовании участвовали 707 депутатов, "за" высказались 395.

© AFP 2021 / Ina Fassbender
© AFP 2021 / Tobias Schwarz

Новый канцлер Германии Олаф Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц покидает Бундестаг в Берлине
6 из 9

Новый канцлер Германии Олаф Шольц.

© AFP 2021 / Tobias Schwarz
© AP Photo / Michael Sohn

После избрания Шольц был назначен на должность президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером
7 из 9

После избрания Шольц был назначен на должность президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Церемония прошла в резиденции главы государства. Затем Шольц вернулся в парламент.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц
8 из 9

Церемония прошла в резиденции главы государства. Затем Шольц вернулся в парламент.

© AP Photo / Michael Sohn
© REUTERS / Hannibal Hanschke

В этот же день присягу приняли министры нового правительства Германии.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, новоизбранный канцлер Германии Олаф Шольц и министры его кабинета в президентском дворце Бельвю в Берлине
9 из 9

В этот же день присягу приняли министры нового правительства Германии.

© REUTERS / Hannibal Hanschke
1 из 9

"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому", — пообещал Олаф Шольц.

© AP Photo / Markus Schreiber
2 из 9

Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.

© AP Photo / Markus Schreiber
3 из 9

Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ и сменил на этом посту Ангелу Меркель, которая находилась у власти 16 лет.

© AP Photo / Markus Schreiber
4 из 9

Ангелу Меркель в бундестаге встретили стоя и приветствовали аплодисментами.

© AP Photo / Stefanie Loos
5 из 9

63-летний Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии на утреннем заседании бундестага. В голосовании участвовали 707 депутатов, "за" высказались 395.

© AFP 2021 / Ina Fassbender
6 из 9

Новый канцлер Германии Олаф Шольц.

© AFP 2021 / Tobias Schwarz
7 из 9

После избрания Шольц был назначен на должность президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

© AP Photo / Michael Sohn
8 из 9

Церемония прошла в резиденции главы государства. Затем Шольц вернулся в парламент.

© AP Photo / Michael Sohn
9 из 9

В этот же день присягу приняли министры нового правительства Германии.

© REUTERS / Hannibal Hanschke
 
В миреГерманияГерхард ШредерОлаф Шольц
 
 
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