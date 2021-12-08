https://ria.ru/20211208/sholts-1762785742.html

Шольц стал вторым канцлером, который на присяге не упомянул Бога

Шольц стал вторым канцлером, который на присяге не упомянул Бога - РИА Новости, 08.12.2021

Шольц стал вторым канцлером, который на присяге не упомянул Бога

Новый канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц в среду принес присягу в бундестаге, опустив из нее при этом упоминание Бога, он стал вторым канцлером после... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:24

2021-12-08T16:24

2021-12-08T16:58

в мире

германия

герхард шредер

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762756953_0:736:2047:1887_1920x0_80_0_0_ba39edd0a681c553de09f6275485ba9d.jpg

БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Новый канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц в среду принес присягу в бундестаге, опустив из нее при этом упоминание Бога, он стал вторым канцлером после Герхарда Шрёдера, кто так поступил.Шольц был крещен и принадлежал евангелической церкви, однако покинул ее. В настоящее время он характеризует себя как нерелигиозного человека. Шольц заранее уведомил публику, что не будет использовать фразу "и да поможет мне бог" из присяги.Эта фраза есть в тексте присяги в Основном законе страны, но ее использование остается на усмотрение политика, дающего клятву.Меркель, дочь теолога и ученый-физик, регулярно использовала эту фразу. Единственным канцлером, который опустил ее в тексте присяги, был также социал-демократ Герхард Шредёр. Он при этом считает себя верующим, отказ от использования фразы он объяснял тем, что вера является "личным делом".Несмотря на нерелигиозность, Шольц регулярно подчеркивает уважение к христианским ценностям, которые, по его словам, повлияли на его становление. В частности, он в духе социал-демократических идей подчеркивает ценности солидарности в христианстве.

https://ria.ru/20211208/kantsler-1762726503.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211208/putin-1762780752.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, герхард шредер, олаф шольц