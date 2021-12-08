Шольц стал вторым канцлером, который на присяге не упомянул Бога

БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Новый канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц в среду принес присягу в бундестаге, опустив из нее при этом упоминание Бога, он стал вторым канцлером после Герхарда Шрёдера, кто так поступил.Шольц был крещен и принадлежал евангелической церкви, однако покинул ее. В настоящее время он характеризует себя как нерелигиозного человека. Шольц заранее уведомил публику, что не будет использовать фразу "и да поможет мне бог" из присяги.Эта фраза есть в тексте присяги в Основном законе страны, но ее использование остается на усмотрение политика, дающего клятву.Меркель, дочь теолога и ученый-физик, регулярно использовала эту фразу. Единственным канцлером, который опустил ее в тексте присяги, был также социал-демократ Герхард Шредёр. Он при этом считает себя верующим, отказ от использования фразы он объяснял тем, что вера является "личным делом".Несмотря на нерелигиозность, Шольц регулярно подчеркивает уважение к христианским ценностям, которые, по его словам, повлияли на его становление. В частности, он в духе социал-демократических идей подчеркивает ценности солидарности в христианстве.
БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Новый канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц в среду принес присягу в бундестаге, опустив из нее при этом упоминание Бога, он стал вторым канцлером после Герхарда Шрёдера, кто так поступил.
Шольц был крещен и принадлежал евангелической церкви, однако покинул ее. В настоящее время он характеризует себя как нерелигиозного человека. Шольц заранее уведомил публику, что не будет использовать фразу "и да поможет мне бог" из присяги.
Эта фраза есть в тексте присяги в Основном законе страны, но ее использование остается на усмотрение политика, дающего клятву.
Меркель, дочь теолога и ученый-физик, регулярно использовала эту фразу. Единственным канцлером, который опустил ее в тексте присяги, был также социал-демократ Герхард Шредёр. Он при этом считает себя верующим, отказ от использования фразы он объяснял тем, что вера является "личным делом".
Несмотря на нерелигиозность, Шольц регулярно подчеркивает уважение к христианским ценностям, которые, по его словам, повлияли на его становление. В частности, он в духе социал-демократических идей подчеркивает ценности солидарности в христианстве.
"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому", — пообещал Олаф Шольц.
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"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому", — пообещал Олаф Шольц.
Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.
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Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.
"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому", — пообещал Олаф Шольц.
Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.
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