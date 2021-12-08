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Биография Олафа Шольца
Биография Олафа Шольца - РИА Новости, 08.12.2021
Биография Олафа Шольца
Государственный деятель Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T04:00
2021-12-08T04:00
справки
олаф шольц
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Государственный деятель Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке. В 1985 году получил диплом юриста в Гамбургском университете.В 1975 году вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). В 1982-1988 годах являлся заместителем председателя молодежной организации СДПГ – Союз молодых социалистов "Юзос" (Jusos), в 1987-1989 годах был вице-президентом Международного союза молодых социалистов (International Union of Socialists Youth).В 1998-2001 годах он был депутатом бундестага Германии.С мая по октябрь 2001 года являлся министром внутренних дел города Гамбурга.В 2002-2011 годах – депутат бундестага. В 2005-2007 годах был первым парламентским руководителем фракции СДПГ в бундестаге.Одновременно в 2002-2004 годах был генеральным секретарем СДПГ.В 2007-2009 годах занимал пост федерального министра труда и социальных дел Германии.В 2009-2011 годах он был заместителем председателя фракции СДПГ в Бундестаге. В 2009-2018 годах являлся заместителем председателя СДПГ.В 2011-2018 годах Олаф Шольц занимал пост мэра города Гамбурга.С февраля по апрель 2018 года Шольц исполнял обязанности председателя СДПГ, с марта 2018 года по декабрь 2019 года был заместителем председателя партии.В марте 2018 года Шольц был назначен министром финансов и вице-канцлером Германии. В августе 2020 года социал-демократы приняли решение об утверждении Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на выборах в сентябре 2021 года. В мае 2021 года на съезде СДПГ официально утвердила Шольца своим кандидатом в канцлеры Германии.По итогам парламентских выборов 26 сентября 2021 года Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцем заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. 24 ноября Олаф Шольц сообщил о формировании правящей коалиции в Германии, в которую вошли Социал-демократическая партией (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). В соответствии с соглашением СДПГ получают пост канцлера, главы ведомства канцлера, министерств внутренних дел, труда, обороны, здравоохранения, строительства, экономического развития и сотрудничества.Избрание Олафа Шольца канцлером запланировано на заседании бундестага ФРГ 8 декабря. Он станет первым социал-демократом во главе немецкого правительства со времен Герхарда Шредера (канцлер ФРГ в 1998-2005 годах). Шольц известен критикой политики Москвы в отношении Крыма и событий на востоке Украины. Однако в мае 2021 года выступил в поддержку проекта "Северный поток-2". Немецкие СМИ отмечают, что Олаф Шольц не будет выстраивать с Москвой "особые отношения", в отличие от Герхарда Шредера, который возглавлял правительство в 1998-2005 года. По информации таблоида Bild, еще в 2016 году Шольц в рамках германо-российского "Петербургского диалога" заявлял, что не представляет "правдоподобным" ни один сценарий, при котором у России хорошие отношения с ФРГ и одновременно сложные с ЕС. С 1998 года Олаф Шольц женат на Бритте Эрнст. Его супруга, экономист по образованию, также является политиком, членом СДПГ. В 2014-2017 годах была министром по вопросам школьного и профессионального образования в правительстве земли Шлезвиг-Гольштейн. С 2017 года Бритта Эрнст занимает пост министра образования, молодежи и спорта земли Бранденбург.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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справки, олаф шольц
04:00 08.12.2021
 

Биография Олафа Шольца

© REUTERS / Annegret HilseНемецкий политик Олаф Шольц
Немецкий политик Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Annegret Hilse
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Государственный деятель Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке.
В 1985 году получил диплом юриста в Гамбургском университете.
В 1975 году вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). В 1982-1988 годах являлся заместителем председателя молодежной организации СДПГ – Союз молодых социалистов "Юзос" (Jusos), в 1987-1989 годах был вице-президентом Международного союза молодых социалистов (International Union of Socialists Youth).
В 1998-2001 годах он был депутатом бундестага Германии.
С мая по октябрь 2001 года являлся министром внутренних дел города Гамбурга.
В 2002-2011 годах – депутат бундестага. В 2005-2007 годах был первым парламентским руководителем фракции СДПГ в бундестаге.
Одновременно в 2002-2004 годах был генеральным секретарем СДПГ.
В 2007-2009 годах занимал пост федерального министра труда и социальных дел Германии.
В 2009-2011 годах он был заместителем председателя фракции СДПГ в Бундестаге. В 2009-2018 годах являлся заместителем председателя СДПГ.
В 2011-2018 годах Олаф Шольц занимал пост мэра города Гамбурга.
С февраля по апрель 2018 года Шольц исполнял обязанности председателя СДПГ, с марта 2018 года по декабрь 2019 года был заместителем председателя партии.
В марте 2018 года Шольц был назначен министром финансов и вице-канцлером Германии.
В августе 2020 года социал-демократы приняли решение об утверждении Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на выборах в сентябре 2021 года. В мае 2021 года на съезде СДПГ официально утвердила Шольца своим кандидатом в канцлеры Германии.
По итогам парламентских выборов 26 сентября 2021 года Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцем заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года.
24 ноября Олаф Шольц сообщил о формировании правящей коалиции в Германии, в которую вошли Социал-демократическая партией (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). В соответствии с соглашением СДПГ получают пост канцлера, главы ведомства канцлера, министерств внутренних дел, труда, обороны, здравоохранения, строительства, экономического развития и сотрудничества.
Избрание Олафа Шольца канцлером запланировано на заседании бундестага ФРГ 8 декабря. Он станет первым социал-демократом во главе немецкого правительства со времен Герхарда Шредера (канцлер ФРГ в 1998-2005 годах).
Шольц известен критикой политики Москвы в отношении Крыма и событий на востоке Украины. Однако в мае 2021 года выступил в поддержку проекта "Северный поток-2".
Немецкие СМИ отмечают, что Олаф Шольц не будет выстраивать с Москвой "особые отношения", в отличие от Герхарда Шредера, который возглавлял правительство в 1998-2005 года. По информации таблоида Bild, еще в 2016 году Шольц в рамках германо-российского "Петербургского диалога" заявлял, что не представляет "правдоподобным" ни один сценарий, при котором у России хорошие отношения с ФРГ и одновременно сложные с ЕС.
С 1998 года Олаф Шольц женат на Бритте Эрнст. Его супруга, экономист по образованию, также является политиком, членом СДПГ. В 2014-2017 годах была министром по вопросам школьного и профессионального образования в правительстве земли Шлезвиг-Гольштейн. С 2017 года Бритта Эрнст занимает пост министра образования, молодежи и спорта земли Бранденбург.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиОлаф Шольц
 
 
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