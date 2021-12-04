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Шольц считает прорывом приход к власти в ФРГ правительства во главе с СДПГ
Шольц считает прорывом приход к власти в ФРГ правительства во главе с СДПГ - РИА Новости, 04.12.2021
Шольц считает прорывом приход к власти в ФРГ правительства во главе с СДПГ
Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "прорывом" приход к власти нового правительства Германии во главе с социал-демократами. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T15:01
2021-12-04T15:01
в мире
берлин (город)
союз 90/зеленые
германия
герхард шредер
социал-демократическая партия германии
свободная демократическая партия германии
олаф шольц
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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "прорывом" приход к власти нового правительства Германии во главе с социал-демократами.Избрание Шольца канцлером запланировано на заседании бундестага ФРГ 8 декабря. Ранее Социал-демократическая партия Германии, партия "Союз 90/Зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) представили в Берлине коалиционное соглашение, на основании которого будет работать будущий кабмин во главе с канцлером Шольцем – первым социал-демократом во главе немецкого правительства со времен Герхарда Шрёдера."Это был тоже великий момент, в том числе лично для меня, потому что я не только был взволнован вместе со всеми социал-демократами, удастся ли это сделать, но и потому, что я в первый раз стал депутатом бундестага ФРГ, один из совсем не многих молодых людей, и мы были очень горды этим. Хочу сказать откровенно - хорошо, что в этот раз их много больше, но это тоже был прорыв для нашей партии и для нашей страны, это должно получиться еще раз", - сказал будущий канцлер под аплодисменты собравшихся однопартийцев.Решение о том, что именно Олаф Шольц станет кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии, было принято в очень узком кругу партийного руководства в берлинском ресторане.Об этом на внеочередном съезде партии рассказал сам будущий канцлер."Я благодарю вас совершенно особым образом, потому что именно вы сидели со мной в одном милом ресторане неподалеку от (штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии в Берлине) Вилли-Брандт-хаус, где мы, никем не замеченные..., приняли решение, что я должен стать кандидатом в канцлеры. Мы уехали в отпуск, никому не сказали об этом, никто точно не знал, и после этого все случилось. Это была наша заслуга, спасибо", - сказал Шольц на съезде в Берлине, обращаясь к руководству партии.
https://ria.ru/20211204/germaniya-1762174155.html
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в мире, берлин (город), союз 90/зеленые , германия, герхард шредер, социал-демократическая партия германии, свободная демократическая партия германии, олаф шольц
15:01 04.12.2021
 
Шольц считает прорывом приход к власти в ФРГ правительства во главе с СДПГ

Будущий канцлер Шольц считает прорывом приход к власти в ФРГ правительства во главе с СДПГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в канцлеры ФРГ от партии SPD Олаф Шольц во время своего предвыборного митинга в Мюнстере
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии SPD Олаф Шольц во время своего предвыборного митинга в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "прорывом" приход к власти нового правительства Германии во главе с социал-демократами.
Избрание Шольца канцлером запланировано на заседании бундестага ФРГ 8 декабря. Ранее Социал-демократическая партия Германии, партия "Союз 90/Зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) представили в Берлине коалиционное соглашение, на основании которого будет работать будущий кабмин во главе с канцлером Шольцем – первым социал-демократом во главе немецкого правительства со времен Герхарда Шрёдера.
"Мы долгое время возглавляли правительство, с (канцлерами ФРГ) Вилли Брандтом, Гельмутом Шмидтом. Это было великое время, отмеченное социал-либеральной коалицией в Германии. Такой прорыв снова должен удастся нам", - сказал Шольц, напомнив и об избрании бундестагом ФРГ в 1998 году социал-демократа Шредера германским канцлером.
"Это был тоже великий момент, в том числе лично для меня, потому что я не только был взволнован вместе со всеми социал-демократами, удастся ли это сделать, но и потому, что я в первый раз стал депутатом бундестага ФРГ, один из совсем не многих молодых людей, и мы были очень горды этим. Хочу сказать откровенно - хорошо, что в этот раз их много больше, но это тоже был прорыв для нашей партии и для нашей страны, это должно получиться еще раз", - сказал будущий канцлер под аплодисменты собравшихся однопартийцев.
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Решение о том, что именно Олаф Шольц станет кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии, было принято в очень узком кругу партийного руководства в берлинском ресторане.
Об этом на внеочередном съезде партии рассказал сам будущий канцлер.
"Я благодарю вас совершенно особым образом, потому что именно вы сидели со мной в одном милом ресторане неподалеку от (штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии в Берлине) Вилли-Брандт-хаус, где мы, никем не замеченные..., приняли решение, что я должен стать кандидатом в канцлеры. Мы уехали в отпуск, никому не сказали об этом, никто точно не знал, и после этого все случилось. Это была наша заслуга, спасибо", - сказал Шольц на съезде в Берлине, обращаясь к руководству партии.
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В миреБерлин (город)Союз 90/ЗеленыеГерманияГерхард ШредерСоциал-демократическая партия ГерманииСвободная демократическая партия ГерманииОлаф Шольц
 
 
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