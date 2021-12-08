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Школьницу из Ульяновской области наградили за спасение брата при пожаре

Школьницу из Ульяновской области наградили за спасение брата при пожаре - РИА Новости, 08.12.2021

Школьницу из Ульяновской области наградили за спасение брата при пожаре

Двенадцатилетнюю жительницу Ульяновской области наградили медалью Следственного комитета "Доблесть и отвага" за спасение трехлетнего брата во время пожара,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:16

2021-12-08T16:16

2021-12-08T16:18

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САМАРА, 8 дек - РИА Новости. Двенадцатилетнюю жительницу Ульяновской области наградили медалью Следственного комитета "Доблесть и отвага" за спасение трехлетнего брата во время пожара, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону.По информации ведомства, 20 июля в селе Румянцево Барышского района произошел пожар в деревянном жилом доме. В этот день двенадцатилетняя Надежда Карпухина и ее трехлетний брат находились дома одни, родители ушли на работу, по их просьбе за детьми присматривала соседка.По данным пресс-службы, Надежда услышала треск стен и почувствовала запах дыма, после чего схватила брата на руки и попыталась выбраться с ним через окно, которое оказалось слишком высоко. Единственный путь к спасению был через дверь. Отмечается, что дети получили термические ожоги стоп, так как бежать пришлось по начинавшему тлеть полу, но благодаря самообладанию девочки оба ребенка спаслись."На основании представления следственного управления по Ульяновской области за мужество и смелость, проявленные при спасении ребенка в экстремальных условиях, Надежда Карпухина приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина награждена ведомственной медалью "Доблесть и отвага", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, медаль девочке в торжественной обстановке вручил руководитель следственного управления СК РФ по Ульяновской области Сергей Михайлов. Он поблагодарил школьницу за решительность в ситуации, связанной с риском для жизни и здоровья, и пожелал ей успехов в учебе, здоровья, достижения поставленных целей и удачи.

https://ria.ru/20211207/nagrada-1762535474.html

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