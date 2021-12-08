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Школьницу из Ульяновской области наградили за спасение брата при пожаре
Школьницу из Ульяновской области наградили за спасение брата при пожаре - РИА Новости, 08.12.2021
Школьницу из Ульяновской области наградили за спасение брата при пожаре
Двенадцатилетнюю жительницу Ульяновской области наградили медалью Следственного комитета "Доблесть и отвага" за спасение трехлетнего брата во время пожара,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:16
2021-12-08T16:18
общество
дети
ульяновская область
сергей михайлов
ск рф по ульяновской области
россия
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САМАРА, 8 дек - РИА Новости. Двенадцатилетнюю жительницу Ульяновской области наградили медалью Следственного комитета "Доблесть и отвага" за спасение трехлетнего брата во время пожара, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону.По информации ведомства, 20 июля в селе Румянцево Барышского района произошел пожар в деревянном жилом доме. В этот день двенадцатилетняя Надежда Карпухина и ее трехлетний брат находились дома одни, родители ушли на работу, по их просьбе за детьми присматривала соседка.По данным пресс-службы, Надежда услышала треск стен и почувствовала запах дыма, после чего схватила брата на руки и попыталась выбраться с ним через окно, которое оказалось слишком высоко. Единственный путь к спасению был через дверь. Отмечается, что дети получили термические ожоги стоп, так как бежать пришлось по начинавшему тлеть полу, но благодаря самообладанию девочки оба ребенка спаслись."На основании представления следственного управления по Ульяновской области за мужество и смелость, проявленные при спасении ребенка в экстремальных условиях, Надежда Карпухина приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина награждена ведомственной медалью "Доблесть и отвага", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, медаль девочке в торжественной обстановке вручил руководитель следственного управления СК РФ по Ульяновской области Сергей Михайлов. Он поблагодарил школьницу за решительность в ситуации, связанной с риском для жизни и здоровья, и пожелал ей успехов в учебе, здоровья, достижения поставленных целей и удачи.
https://ria.ru/20211207/nagrada-1762535474.html
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общество, дети, ульяновская область, сергей михайлов, ск рф по ульяновской области, россия
16:16 08.12.2021 (обновлено: 16:18 08.12.2021)
 
Школьницу из Ульяновской области наградили за спасение брата при пожаре

В Ульяновской области школьницу наградили медалью за спасение трехлетнего брата при пожаре

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САМАРА, 8 дек - РИА Новости. Двенадцатилетнюю жительницу Ульяновской области наградили медалью Следственного комитета "Доблесть и отвага" за спасение трехлетнего брата во время пожара, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону.
По информации ведомства, 20 июля в селе Румянцево Барышского района произошел пожар в деревянном жилом доме. В этот день двенадцатилетняя Надежда Карпухина и ее трехлетний брат находились дома одни, родители ушли на работу, по их просьбе за детьми присматривала соседка.
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По данным пресс-службы, Надежда услышала треск стен и почувствовала запах дыма, после чего схватила брата на руки и попыталась выбраться с ним через окно, которое оказалось слишком высоко. Единственный путь к спасению был через дверь. Отмечается, что дети получили термические ожоги стоп, так как бежать пришлось по начинавшему тлеть полу, но благодаря самообладанию девочки оба ребенка спаслись.
"На основании представления следственного управления по Ульяновской области за мужество и смелость, проявленные при спасении ребенка в экстремальных условиях, Надежда Карпухина приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина награждена ведомственной медалью "Доблесть и отвага", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, медаль девочке в торжественной обстановке вручил руководитель следственного управления СК РФ по Ульяновской области Сергей Михайлов. Он поблагодарил школьницу за решительность в ситуации, связанной с риском для жизни и здоровья, и пожелал ей успехов в учебе, здоровья, достижения поставленных целей и удачи.
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