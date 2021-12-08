https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762687880.html

В МИД заявили о сотрудничестве с Белоруссией по борьбе с санкциями Запада

В МИД заявили о сотрудничестве с Белоруссией по борьбе с санкциями Запада - РИА Новости, 08.12.2021

В МИД заявили о сотрудничестве с Белоруссией по борьбе с санкциями Запада

Москва и Минск координируют усилия по принятию мер в ответ на санкции Запада, Россия продолжит тесное сотрудничество с Белоруссией в противодействии давлению,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:19

2021-12-08T09:19

2021-12-08T10:03

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москва

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр лукашенко

кгб белоруссии

александр панкин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва и Минск координируют усилия по принятию мер в ответ на санкции Запада, Россия продолжит тесное сотрудничество с Белоруссией в противодействии давлению, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."Россия поддерживает Белоруссию в противодействии западному давлению. Проводим скоординированную политику по принятию ответных мер, совместным "стоп-листам", помогаем смягчить негативные социально-экономические последствия рестрикций для белорусских граждан. Будем продолжать это тесное сотрудничество с Минском", - сказал Панкин в интервью агентству.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В минувший четверг о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20211207/posledstviya-1762658041.html

https://ria.ru/20211207/belorussiya-1762530780.html

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в мире, белоруссия, москва, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр лукашенко, кгб белоруссии, александр панкин, россия