09:13 08.12.2021 (обновлено: 09:53 08.12.2021)
В МИД сравнили санкции против Минска с наказанием за дружбу с Москвой
Замглавы МИД Панкин: санкции Запада против Минска похожи на наказание за дружбу с Москвой
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Запад наказывает Белоруссию за хорошие отношения с Россией, считает замглавы МИД Александр Панкин.
Он напомнил, что в декабре 2020 года Конгресс США принял "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси", который предусматривает возможность введения санкций против россиян и представителей Союзного государства, а в октябре Европарламент одобрил резолюцию с осуждением российско-белорусской интеграции.
"Как это вяжется с декларируемой инициаторами санкций заботой о состоянии демократии собственно в Белоруссии? Больше это походит на наказание за дружбу с Россией", — отметил дипломат в интервью РИА Новости.
По его мнению, на Западе хотят спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений в республике.
"Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?" — сказал Панкин.
Москва и Минск продолжат тесное сотрудничество и будут координировать усилия в ответ на санкционное давление, заключил он.
6 декабря, 14:28МИД Белоруссии рассказал об ответных мерах на западные санкции
Диалог Белоруссии и Запада резко ухудшился после президентских выборов в августе 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране почти полгода продолжались массовые акции протеста оппозиции, в первые недели силовики подавляли их с помощью светошумовых гранат, резиновых пуль, слезоточивого газа и водометов.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что митинги координируют из-за границы, а именно — из США, а европейцы им "подыгрывают". Многие государства обвинили Минск в нарушении прав человека и ввели против официальных лиц и нескольких предприятий санкции. Всего Запад принял уже пять пакетов ограничений.