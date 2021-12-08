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В МИД сравнили санкции против Минска с наказанием за дружбу с Москвой
В МИД сравнили санкции против Минска с наказанием за дружбу с Москвой - РИА Новости, 08.12.2021
В МИД сравнили санкции против Минска с наказанием за дружбу с Москвой
Запад наказывает Белоруссию за хорошие отношения с Россией, считает замглавы МИД Александр Панкин. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T09:13
2021-12-08T09:53
политика
белоруссия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр панкин
россия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Запад наказывает Белоруссию за хорошие отношения с Россией, считает замглавы МИД Александр Панкин.Он напомнил, что в декабре 2020 года Конгресс США принял "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси", который предусматривает возможность введения санкций против россиян и представителей Союзного государства, а в октябре Европарламент одобрил резолюцию с осуждением российско-белорусской интеграции. По его мнению, на Западе хотят спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений в республике."Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?" — сказал Панкин.Москва и Минск продолжат тесное сотрудничество и будут координировать усилия в ответ на санкционное давление, заключил он.Диалог Белоруссии и Запада резко ухудшился после президентских выборов в августе 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране почти полгода продолжались массовые акции протеста оппозиции, в первые недели силовики подавляли их с помощью светошумовых гранат, резиновых пуль, слезоточивого газа и водометов. Белорусские власти неоднократно заявляли, что митинги координируют из-за границы, а именно — из США, а европейцы им "подыгрывают". Многие государства обвинили Минск в нарушении прав человека и ввели против официальных лиц и нескольких предприятий санкции. Всего Запад принял уже пять пакетов ограничений.
https://ria.ru/20211206/belorussiya-1762385458.html
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политика, белоруссия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин, россия
09:13 08.12.2021 (обновлено: 09:53 08.12.2021)
 
В МИД сравнили санкции против Минска с наказанием за дружбу с Москвой

Замглавы МИД Панкин: санкции Запада против Минска похожи на наказание за дружбу с Москвой

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Запад наказывает Белоруссию за хорошие отношения с Россией, считает замглавы МИД Александр Панкин.
Он напомнил, что в декабре 2020 года Конгресс США принял "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси", который предусматривает возможность введения санкций против россиян и представителей Союзного государства, а в октябре Европарламент одобрил резолюцию с осуждением российско-белорусской интеграции.
"Как это вяжется с декларируемой инициаторами санкций заботой о состоянии демократии собственно в Белоруссии? Больше это походит на наказание за дружбу с Россией", — отметил дипломат в интервью РИА Новости.
По его мнению, на Западе хотят спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений в республике.
"Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?" — сказал Панкин.
Москва и Минск продолжат тесное сотрудничество и будут координировать усилия в ответ на санкционное давление, заключил он.
Вход в здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 14:28
МИД Белоруссии рассказал об ответных мерах на западные санкции
Диалог Белоруссии и Запада резко ухудшился после президентских выборов в августе 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране почти полгода продолжались массовые акции протеста оппозиции, в первые недели силовики подавляли их с помощью светошумовых гранат, резиновых пуль, слезоточивого газа и водометов.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что митинги координируют из-за границы, а именно — из США, а европейцы им "подыгрывают". Многие государства обвинили Минск в нарушении прав человека и ввели против официальных лиц и нескольких предприятий санкции. Всего Запад принял уже пять пакетов ограничений.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 12:15
Премьер Белоруссии заявил, что Запад не добьется санкциями своих целей
 
ПолитикаБелоруссияЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ПанкинРоссия
 
 
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