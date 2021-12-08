https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762687264.html

В МИД сравнили санкции против Минска с наказанием за дружбу с Москвой

В МИД сравнили санкции против Минска с наказанием за дружбу с Москвой - РИА Новости, 08.12.2021

В МИД сравнили санкции против Минска с наказанием за дружбу с Москвой

Запад наказывает Белоруссию за хорошие отношения с Россией, считает замглавы МИД Александр Панкин. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:13

2021-12-08T09:13

2021-12-08T09:53

политика

белоруссия

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр панкин

россия

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Запад наказывает Белоруссию за хорошие отношения с Россией, считает замглавы МИД Александр Панкин.Он напомнил, что в декабре 2020 года Конгресс США принял "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси", который предусматривает возможность введения санкций против россиян и представителей Союзного государства, а в октябре Европарламент одобрил резолюцию с осуждением российско-белорусской интеграции. По его мнению, на Западе хотят спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений в республике."Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?" — сказал Панкин.Москва и Минск продолжат тесное сотрудничество и будут координировать усилия в ответ на санкционное давление, заключил он.Диалог Белоруссии и Запада резко ухудшился после президентских выборов в августе 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране почти полгода продолжались массовые акции протеста оппозиции, в первые недели силовики подавляли их с помощью светошумовых гранат, резиновых пуль, слезоточивого газа и водометов. Белорусские власти неоднократно заявляли, что митинги координируют из-за границы, а именно — из США, а европейцы им "подыгрывают". Многие государства обвинили Минск в нарушении прав человека и ввели против официальных лиц и нескольких предприятий санкции. Всего Запад принял уже пять пакетов ограничений.

https://ria.ru/20211206/belorussiya-1762385458.html

https://ria.ru/20211207/belorussiya-1762530780.html

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политика, белоруссия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин, россия