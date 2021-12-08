https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762686326.html
Россия осуждает санкционную практику Запада, заявили в МИД
Россия осуждает санкционную практику Запада, заявили в МИД - РИА Новости, 08.12.2021
Россия осуждает санкционную практику Запада, заявили в МИД
Россия осуждает санкционную практику Запада и находится в постоянном диалоге по этой теме с партнерами по СНГ и ЕАЭС, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T09:05
2021-12-08T09:05
2021-12-08T09:05
политика
снг
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евразийский экономический союз
александр панкин
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия осуждает санкционную практику Запада и находится в постоянном диалоге по этой теме с партнерами по СНГ и ЕАЭС, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."Россия последовательно осуждает такую практику и находится в постоянном диалоге по этой теме с партнерами по Содружеству и ЕАЭС", - сказал Панкин в интервью агентству."В частности, в обновленной Концепции дальнейшего развития СНГ, которая была принята главами государств 18 декабря 2020 года, в качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия в экономической сфере зафиксировано проведение консультаций в случае применения третьими странами экономических ограничений в отношении одного или нескольких участников СНГ", - сказал он в интервью агентству.Также в рамках ЕАЭС ведется работа по противодействию таким односторонним рестрикциям и по минимизации их последствий для экономик государств Союза, подчеркнул Панкин."В настоящее время стороны согласовали ряд мер по взаимной поддержке и содействию в случае введения третьей стороной подобных ограничений против одной из стран ЕАЭС, а также в целях минимизации ущерба общему рынку Союза", - добавил он.
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политика, снг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евразийский экономический союз, александр панкин, россия
Россия осуждает санкционную практику Запада, заявили в МИД
Замглавы МИД Панкин: Россия осуждает санкционную практику Запада
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия
осуждает санкционную практику Запада и находится в постоянном диалоге по этой теме с партнерами по СНГ
и ЕАЭС
, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин
.
"Россия последовательно осуждает такую практику и находится в постоянном диалоге по этой теме с партнерами по Содружеству и ЕАЭС", - сказал Панкин в интервью агентству.
"В частности, в обновленной Концепции дальнейшего развития СНГ, которая была принята главами государств 18 декабря 2020 года, в качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия в экономической сфере зафиксировано проведение консультаций в случае применения третьими странами экономических ограничений в отношении одного или нескольких участников СНГ", - сказал он в интервью агентству.
Также в рамках ЕАЭС ведется работа по противодействию таким односторонним рестрикциям и по минимизации их последствий для экономик государств Союза, подчеркнул Панкин.
"В настоящее время стороны согласовали ряд мер по взаимной поддержке и содействию в случае введения третьей стороной подобных ограничений против одной из стран ЕАЭС, а также в целях минимизации ущерба общему рынку Союза", - добавил он.