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В Санкт-Петербурге главную новогоднюю ель доставили на Дворцовую площадь
В Санкт-Петербурге главную новогоднюю ель доставили на Дворцовую площадь - РИА Новости, 08.12.2021
В Санкт-Петербурге главную новогоднюю ель доставили на Дворцовую площадь
Главную новогоднюю ель Санкт-Петербурга доставили на Дворцовую площадь, сообщает медиацентр правительства города. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:43
2021-12-08T16:43
2021-12-08T16:43
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Главную новогоднюю ель Санкт-Петербурга доставили на Дворцовую площадь, сообщает медиацентр правительства города.Ей около 90 лет, вес — десять тонн, диаметр ствола над корнем — порядка 60-70 сантиметров. Дерево доставили из Приозерского района Ленинградской области."Новогоднюю красавицу выбрали за ровный ствол, что редкость для елей такого размера, и идеальный конус с пушистыми красивыми ветками. Она росла близко к дороге, что позволило без ущерба для леса спилить ее, уложить на трал для перевозки и доставить на временную стоянку в пригороде Петербурга", — говорится в сообщении.Главную новогоднюю ель Северное столицы к 20 декабря украсят в ретро-стиле 1950-1960-х годов. Игрушки — домики, медведи, зайцы, щелкунчики — расписаны вручную петербургскими художниками. Кроме того, дерево украсит серпантин, флажки и шары. Всего будет более 300 игрушек, пять тысяч метров светодиодных гирлянд, 300 метров ретро-гирлянд из стилизованных флажков, столько же — световых ретро-гирлянд из лампочек и 300 метров серпантина.
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санкт-петербург, ленинградская область, новый год, новости - туризм, туризм
В Санкт-Петербурге главную новогоднюю ель доставили на Дворцовую площадь
На Дворцовую площадь Санкт-Петербурга доставили новогоднюю елку и украсят ее к 20 декабря
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Главную новогоднюю ель Санкт-Петербурга доставили на Дворцовую площадь, сообщает медиацентр правительства города.
Ей около 90 лет, вес — десять тонн, диаметр ствола над корнем — порядка 60-70 сантиметров. Дерево доставили из Приозерского района Ленинградской области.
"Новогоднюю красавицу выбрали за ровный ствол, что редкость для елей такого размера, и идеальный конус с пушистыми красивыми ветками. Она росла близко к дороге, что позволило без ущерба для леса спилить ее, уложить на трал для перевозки и доставить на временную стоянку в пригороде Петербурга", — говорится в сообщении.
Главную новогоднюю ель Северное столицы к 20 декабря украсят в ретро-стиле 1950-1960-х годов. Игрушки — домики, медведи, зайцы, щелкунчики — расписаны вручную петербургскими художниками. Кроме того, дерево украсит серпантин, флажки и шары. Всего будет более 300 игрушек, пять тысяч метров светодиодных гирлянд, 300 метров ретро-гирлянд из стилизованных флажков, столько же — световых ретро-гирлянд из лампочек и 300 метров серпантина.