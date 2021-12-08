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В Госдуме призвали запретить салюты рядом с приютами для животных
В Госдуме призвали запретить салюты рядом с приютами для животных - РИА Новости, 08.12.2021
В Госдуме призвали запретить салюты рядом с приютами для животных
Местные власти в преддверии новогодних праздников должны официально определить список мест, разрешенных для запуска пиротехники в своем городе вдали от приютов... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T03:24
2021-12-08T03:24
общество
владимир бурматов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
новый год
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Местные власти в преддверии новогодних праздников должны официально определить список мест, разрешенных для запуска пиротехники в своем городе вдали от приютов и зоопарков, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов."Сейчас порядок такой: пиротехнику можно использовать везде, где не запрещено. А я считаю, что ее порядок использования должен быть следующий: только в специально отведенных для этого местах. Разница вроде как несущественная, но на самом деле принципиальная. На мой взгляд, эти специально отведенные места должны устанавливать муниципалитеты – им виднее, где в городе отвести площадку для запуска фейерверков и других пиротехнических изделий", - сказал Бурматов."Важно, чтобы муниципалитеты выбирали их вдали от таких объектов, где содержится большое количество животных, а это не только приюты, но и, например, городской зоопарк. В каком они состоянии, когда стреляют в центре города, никто не знает. Неважно, охраняют их или нет. Им просто страшно, и все", - сказал Бурматов.Депутат пояснил, что такой порядок касается всех пиротехнических изделий. Однако если за безопасность использования бенгальских огней в квартире отвечает сам человек, то запуск серьезной пиротехники должен контролироваться местной властью. По словам Бурматова, громкие звуки от взрывов новогодней пиротехники становятся причиной для психологических и физических травм у животных, но это также может стать причиной порчи имущества и гибели людей.Кроме того, сегодня "мяч находится на стороне МЧС" в решении этого вопроса на федеральном уровне, потому что ведомство имеет полномочия установить такой норматив. Но пока этого не произошло, вопрос могут решить сами муниципалитеты, пояснил депутат."Надо мое предложение претворять жизнь, и все. Но это ведомственный документ МЧС, они могут его издать, и таким образом решить эту проблему. Там не нужен даже законопроект. Федеральное законодательство сегодня позволяет это реализовать, если на это будет воля соответствующих органов. И даже если не трогать МЧС, у нас местные власти сегодня это могут решить самостоятельно. Могут сказать, что "место использования пиротехнических изделий следующие", опубликовали и все - милости просим, будет весело и безопасно: "мы организуем дежурства МЧС, скорых и так далее и все будут живы-здоровы", - отметил он.По его мнению, сейчас запуск пиротехники в каждом дворе "понятно, чем заканчивается - и человеческими травмами, и трагедиями, связанными с животными". "Вопрос, как всегда, к реализации. Любой мэр города может эту проблему решить запросто", - подчеркнул Бурматов.Замглавы комитета также заявил, что намерен выпустить ряд публикаций о проблемах, которые возникают у домашних и безнадзорных животных в связи с пиротехникой, потому что то, "что весело и здорово для нас, оборачивается проблемами для четвероногих". Для минимизации подобных рисков приюты должны бить в колокола и призывать местных жителей воздерживаться от салютов вблизи территории учреждения, предупредил депутат."Я сейчас планирую выпустить несколько публикаций, посвященных тем проблемам, к которым приводят эти вещи, в том числе к проблемам у домашних животных, у безнадзорных животных… Надо отстаивать и добиваться. Мы уже такие серьезные вопросы решили, а здесь – пустяк на самом деле. Одно решение главы города способно в корне изменить ситуацию. Причем это не только животных касается – это и людей касается, сколько у нас квартир сгорает из-за безалаберного использования пиротехники. В форточки залетает, машин сколько горит. Надо уже раз и навсегда с этим покончить", - заключил Бурматов.
https://ria.ru/20210101/feyerverk-1591741320.html
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общество, владимир бурматов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, новый год
03:24 08.12.2021
 
В Госдуме призвали запретить салюты рядом с приютами для животных

Депутат ГД Бурматов призвал запретить салюты рядом с приютами для животных и зоопарками

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкСалют и новогодняя ёлка
Салют и новогодняя ёлка - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Местные власти в преддверии новогодних праздников должны официально определить список мест, разрешенных для запуска пиротехники в своем городе вдали от приютов и зоопарков, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"Сейчас порядок такой: пиротехнику можно использовать везде, где не запрещено. А я считаю, что ее порядок использования должен быть следующий: только в специально отведенных для этого местах. Разница вроде как несущественная, но на самом деле принципиальная. На мой взгляд, эти специально отведенные места должны устанавливать муниципалитеты – им виднее, где в городе отвести площадку для запуска фейерверков и других пиротехнических изделий", - сказал Бурматов.
"Важно, чтобы муниципалитеты выбирали их вдали от таких объектов, где содержится большое количество животных, а это не только приюты, но и, например, городской зоопарк. В каком они состоянии, когда стреляют в центре города, никто не знает. Неважно, охраняют их или нет. Им просто страшно, и все", - сказал Бурматов.
Депутат пояснил, что такой порядок касается всех пиротехнических изделий. Однако если за безопасность использования бенгальских огней в квартире отвечает сам человек, то запуск серьезной пиротехники должен контролироваться местной властью. По словам Бурматова, громкие звуки от взрывов новогодней пиротехники становятся причиной для психологических и физических травм у животных, но это также может стать причиной порчи имущества и гибели людей.
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Кроме того, сегодня "мяч находится на стороне МЧС" в решении этого вопроса на федеральном уровне, потому что ведомство имеет полномочия установить такой норматив. Но пока этого не произошло, вопрос могут решить сами муниципалитеты, пояснил депутат.
"Надо мое предложение претворять жизнь, и все. Но это ведомственный документ МЧС, они могут его издать, и таким образом решить эту проблему. Там не нужен даже законопроект. Федеральное законодательство сегодня позволяет это реализовать, если на это будет воля соответствующих органов. И даже если не трогать МЧС, у нас местные власти сегодня это могут решить самостоятельно. Могут сказать, что "место использования пиротехнических изделий следующие", опубликовали и все - милости просим, будет весело и безопасно: "мы организуем дежурства МЧС, скорых и так далее и все будут живы-здоровы", - отметил он.
По его мнению, сейчас запуск пиротехники в каждом дворе "понятно, чем заканчивается - и человеческими травмами, и трагедиями, связанными с животными". "Вопрос, как всегда, к реализации. Любой мэр города может эту проблему решить запросто", - подчеркнул Бурматов.
Замглавы комитета также заявил, что намерен выпустить ряд публикаций о проблемах, которые возникают у домашних и безнадзорных животных в связи с пиротехникой, потому что то, "что весело и здорово для нас, оборачивается проблемами для четвероногих". Для минимизации подобных рисков приюты должны бить в колокола и призывать местных жителей воздерживаться от салютов вблизи территории учреждения, предупредил депутат.
"Я сейчас планирую выпустить несколько публикаций, посвященных тем проблемам, к которым приводят эти вещи, в том числе к проблемам у домашних животных, у безнадзорных животных… Надо отстаивать и добиваться. Мы уже такие серьезные вопросы решили, а здесь – пустяк на самом деле. Одно решение главы города способно в корне изменить ситуацию. Причем это не только животных касается – это и людей касается, сколько у нас квартир сгорает из-за безалаберного использования пиротехники. В форточки залетает, машин сколько горит. Надо уже раз и навсегда с этим покончить", - заключил Бурматов.
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ОбществоВладимир БурматовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Госдума РФНовый год
 
 
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