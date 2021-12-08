https://ria.ru/20211208/salyuty-1762673810.html

В Госдуме призвали запретить салюты рядом с приютами для животных

В Госдуме призвали запретить салюты рядом с приютами для животных - РИА Новости, 08.12.2021

В Госдуме призвали запретить салюты рядом с приютами для животных

Местные власти в преддверии новогодних праздников должны официально определить список мест, разрешенных для запуска пиротехники в своем городе вдали от приютов... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T03:24

2021-12-08T03:24

2021-12-08T03:24

общество

владимир бурматов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госдума рф

новый год

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Местные власти в преддверии новогодних праздников должны официально определить список мест, разрешенных для запуска пиротехники в своем городе вдали от приютов и зоопарков, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов."Сейчас порядок такой: пиротехнику можно использовать везде, где не запрещено. А я считаю, что ее порядок использования должен быть следующий: только в специально отведенных для этого местах. Разница вроде как несущественная, но на самом деле принципиальная. На мой взгляд, эти специально отведенные места должны устанавливать муниципалитеты – им виднее, где в городе отвести площадку для запуска фейерверков и других пиротехнических изделий", - сказал Бурматов."Важно, чтобы муниципалитеты выбирали их вдали от таких объектов, где содержится большое количество животных, а это не только приюты, но и, например, городской зоопарк. В каком они состоянии, когда стреляют в центре города, никто не знает. Неважно, охраняют их или нет. Им просто страшно, и все", - сказал Бурматов.Депутат пояснил, что такой порядок касается всех пиротехнических изделий. Однако если за безопасность использования бенгальских огней в квартире отвечает сам человек, то запуск серьезной пиротехники должен контролироваться местной властью. По словам Бурматова, громкие звуки от взрывов новогодней пиротехники становятся причиной для психологических и физических травм у животных, но это также может стать причиной порчи имущества и гибели людей.Кроме того, сегодня "мяч находится на стороне МЧС" в решении этого вопроса на федеральном уровне, потому что ведомство имеет полномочия установить такой норматив. Но пока этого не произошло, вопрос могут решить сами муниципалитеты, пояснил депутат."Надо мое предложение претворять жизнь, и все. Но это ведомственный документ МЧС, они могут его издать, и таким образом решить эту проблему. Там не нужен даже законопроект. Федеральное законодательство сегодня позволяет это реализовать, если на это будет воля соответствующих органов. И даже если не трогать МЧС, у нас местные власти сегодня это могут решить самостоятельно. Могут сказать, что "место использования пиротехнических изделий следующие", опубликовали и все - милости просим, будет весело и безопасно: "мы организуем дежурства МЧС, скорых и так далее и все будут живы-здоровы", - отметил он.По его мнению, сейчас запуск пиротехники в каждом дворе "понятно, чем заканчивается - и человеческими травмами, и трагедиями, связанными с животными". "Вопрос, как всегда, к реализации. Любой мэр города может эту проблему решить запросто", - подчеркнул Бурматов.Замглавы комитета также заявил, что намерен выпустить ряд публикаций о проблемах, которые возникают у домашних и безнадзорных животных в связи с пиротехникой, потому что то, "что весело и здорово для нас, оборачивается проблемами для четвероногих". Для минимизации подобных рисков приюты должны бить в колокола и призывать местных жителей воздерживаться от салютов вблизи территории учреждения, предупредил депутат."Я сейчас планирую выпустить несколько публикаций, посвященных тем проблемам, к которым приводят эти вещи, в том числе к проблемам у домашних животных, у безнадзорных животных… Надо отстаивать и добиваться. Мы уже такие серьезные вопросы решили, а здесь – пустяк на самом деле. Одно решение главы города способно в корне изменить ситуацию. Причем это не только животных касается – это и людей касается, сколько у нас квартир сгорает из-за безалаберного использования пиротехники. В форточки залетает, машин сколько горит. Надо уже раз и навсегда с этим покончить", - заключил Бурматов.

https://ria.ru/20210101/feyerverk-1591741320.html

https://ria.ru/20210101/zapret-1591748255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир бурматов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, новый год