https://ria.ru/20211211/feyerverk-1763254505.html

Чтобы не разорвался в руках: как выбрать фейерверк и не ошибиться

Какой салют лучше выбрать на Новый год и другие праздники: виды фейерверков

Чтобы не разорвался в руках: как выбрать фейерверк и не ошибиться

Ракета, фонтан, вулкан или бабочка — это лишь некоторые из самых распространенных видов бытовых фейерверков. От правильного выбора зависит не только красота... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T13:26

2021-12-11T13:26

2021-12-11T13:26

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ракета, фонтан, вулкан или бабочка — это лишь некоторые из самых распространенных видов бытовых фейерверков. От правильного выбора зависит не только красота зрелища и настроение праздника на Новый год, но и безопасность. Советы эксперта, какой салют лучше, как правильно подобрать калибр и чем различаются виды пиротехники — в материале РИА Новости.Фейерверки и салютыНесмотря на общепринятое мнение, это не синонимы одного понятия.Фейерверк — это пиротехническое шоу, которое сочетает в себе и выстрелы салюта, и искрящиеся свечи и другие дымящие эффекты. Огни изобилуют разными цветами и формами. Взрывы сменяют друг друга с задержками, наложениями, происходят одновременно на разной высоте.В салюте главное мощность выстрелов, а не зрелищность. Во время запуска он способен выдать серию громких, ярких, очень быстрых залпов. Салют не имеет такого разнообразия форм и эффектов как фейерверк.С помощью больших фейерверков на несколько сотен залпов можно создать целую сюжетную линию с началом, кульминацией и финалом.ВидыПри выборе стоит отталкиваться либо от потребности, т.е. для какого события подбирается салют, либо от визуальных эффектов самого фейерверка.Виды калибра салютовКалибр салюта определяется диаметром зарядной трубки. Чем выше калибр, тем мощнее заряд фейерверка и его красочность.В бытовой пиротехнике используют небольшие величины — 0.8, 1 и 1.2 дюйма.Для профессиональных пиротехнических запусков выбирают калибр салюта около 12 дюймов.0,8 дюймаСалют дает вылет заряда на высоту до 20 метров, а размер раскрытого купола достигает 10 метров в диаметре. Такие фейерверки красочные, менее шумные и отлично подходят для небольшого семейного праздника с детьми.1 дюймВысота выстрела достигает 25 метров, а диаметр доходит до 15 метров. Такие салюты дополнительно оснащены спецэффектами. Отлично подойдут для шумных праздников и корпоративов.1,2 дюймаДля поклонников более мощных взрывов с красочными цветовыми и звуковыми эффектами. Высота салюта может достигать 45 м, а диаметр салютной шапки более 20 метров.ПетардыБумажные гильзы с пиротехническим составом внутри и фитилем для поджигания. Основной эффект — громкий хлопок при взрыве. Зрелищности добавляют вращения, подпрыгивания и разбрасывание искр перед разрывом. С размером петарды меняется только громкость.РакетыПредставляют собой картонную трубку с одним или несколькими зарядами. После поджигания ракета плавно взмывает в небо, оставляя за собой световой шлейф и столп искр. Мощный заряд способен подниматься в небо на высоту до 100 метров.Взрыв происходит в самой верхней точке полета.Летающие и наземные фейерверкиЛетающие виды поднимаются на небольшое расстояние от земли при подрыве. За счет бумажных крылышек вращаются в воздухе разноцветными огнями.Наземные виды способны крутиться как юла по поверхности, подпрыгивать и создавать столп искр.Основное преимущество таких фейерверков — за ними можно наблюдать с небольшого расстояния (от пяти метров). Не издают громкого звука при взрыве.ФонтаныПосле поджигания выпускают вверх на несколько метров поток ярких искр. Зрелище сопровождается звуковыми и световыми эффектами: треск, хлопки, выброс светящихся шаров.Бывают двух видов: конусные и цилиндрические. Отличаются друг от друга высотой искр и временем горения.Фестивальные шарыНебольшие объемные шары, которые взмывают в небо разноцветными огнями. Основное преимущество такого фейерверка — красочность и невысокая цена.Шарики устанавливаются на специальную подставку и зажигаются поочередно.Римские свечиНебольшие фейерверки, которые взлетают вверх с россыпью искр. Обычно содержат от пяти до 60 залпов. Различаются формой выстрелов (звездочки, точки, снежинки).В продаже можно найти связки римских свечей, которые являются аналогом батареи салютов. Свеча горит сверху вниз, поочередно выдавая световые эффекты. Их уникальность в том, что каждая серия залпов поднимается все выше и выше.Для безопасности использования свечу необходимо крепко установить на ровной открытой поверхности и после поджигания отойти на безопасное расстояние.Бенгальские огниНебольшие металлические свечи с пиротехническим составом на конце.При поджоге создают яркие искры с легким шипением и потрескиванием. Время горения около 30 секунд. Можно держать в руках, размахивать, создавая световые картины. Безопасны для использования в хорошо проветриваемом помещении, не портят одежду или мебель.Бенгальские огни длиной более 300 мм лучше поджигать на открытых площадках.Одиночные салютыПо внешнему виду — это бумажные гильзы с зарядом. При поджоге выстреливают вверх горящий шар, который на высоте разрывается на мелкие разноцветные огни.Красочность эффекта достигается за счет высоты выстрела. Салют следует запускать только на открытом пространстве и отходить на безопасное расстояние.Батарея салютовДля зрелищности эффекта одиночные гильзы салюта закрепляют в батареи по несколько десятков залпов. Каждая линейка имеет разные эффекты и варианты выстрелов (совмещать разный калибр, цвета, направления полета огней) Выстрелы происходят поочередно, создавая атмосферу непрекращающегося шоу. Батарея салютов может сопровождаться медленными и плавными залпами или быть динамичной и яркой. Это создает геометрию и дизайн всего зрелища.ХлопушкиПредставляют собой небольшой цилиндр с пиротехническим зарядом и разноцветным конфетти внутри. Активируются вручную и не требуют поджига. Вместе с хлопком наружу вылетают разнообразные кружочки, сердечки, звездочки. Можно подобрать тематические хлопушки для вечеринки.Небесные фонарикиНебольшая бумажная конструкция на каркасе, которая поднимается за счёт горячего воздуха. Фонарик запускается в небо с помощью небольшой свечи, которая крепится в основании и поджигается. На рынке представлено бесконечное разнообразие форм, размеров и цветов. Красочности добавит одновременный запуск большого количества фонарей. Использовать их следует только на открытом пространстве в безветренную погоду, вдали от жилых домов.ФакелыГорение факела сопровождается большим количеством дыма и ярким разноцветным столпом искр. При поджигании его нужно держать в руках. Можно использовать как для создания праздничной атмосферы совместно с салютом, так и для бытовых нужд (например, чтобы подать сигнал бедствия в походе).Факелы различаются по времени горения, цвету огня и звуковым эффектам.Как выбратьС чего начать и как не потеряться в многообразии фейерверков, рассказал пиротехник Алибек Таов."В первую очередь стоит отталкиваться от бюджета, — отметил эксперт. — У салютов очень широкая прайсовая линейка, от 100 рублей и до 100 тысяч. Дальше с выбором поможет сотрудник магазина. Сейчас каждая торговая точка оснащена возможностью видеодемонстрации салюта. Хорошие производители фейерверков каждый год обновляют каталог видео и предоставляют его своим дилерам. Так что тут всё просто: смотри и выбирай, что больше нравится".Эксперт рекомендует придерживаться основных правил при выборе."Магазин, работающий долгое время — это место встречи большого количества проверяющих органов, а это уже гарантия. Продавец пиротехнического рынка, торгующий круглый год, а не только в праздник, будет стараться сохранить свою репутацию и следить за товаром. Так что мой совет — круглогодичный специализированный магазин"."Нужно убедиться в отсутствии каких-либо значительных повреждений, следов влаги или глубоких вмятин. Следует прочитать информацию на упаковке: состав изделия, производитель, условия хранения и инструкцию по применению. Всё это обязательно должно быть на русском языке. Я бы не советовал покупать изделие, срок годности которого уже истекает через неделю. Про истёкший и речи быть не может", - отмечает эксперт.ВидЧтобы не потеряться в многообразии товаров, при покупке стоит отталкиваться от характера планируемого мероприятия.Для семейного праздника отлично подойдут фонтаны, вулканы, наземные фейерверки, салюты с небольшим количеством залпов.Если планируется большое мероприятие или корпоратив, то стоит отдать предпочтение разноплановым батареям салютов.С помощью нескольких видов пиротехники можно создать целый сценарий запуска — от размеренного начала до яркого финала. Ракеты, бенгальские огни и фестивальные шары отлично подойдут для завершения шоу.ДинамичностьПереход от более плавного запуска к быстрой концовке делает фейерверк динамичным и красочным. Движение, дизайн и разноплановые залпы задают единый ритм всему фейерверку. Создать пиротехнический сюжет в домашних условиях проблематично. Поэтому при покупке стоит обратить внимание на готовые батареи салютов. В одной коробке пиротехники научились совмещать разнокалиберные гильзы, добавлять дополнительные спецэффекты, разноцветные залпы, и менять направление выстрелов.Высота запускаВысота запускаемого фейерверка напрямую связана с калибром. Чем больше диаметр гильзы, тем выше и мощнее салют.Также высота запуска зависит от вида пиротехники. Например, ракеты взлетают до 100 метров, а наземные (бабочки, фонтаны, жуки и т.п.) - не более чем на пять метров.Отдельные виды профессиональных фейерверков могут подниматься до 300 метров.ГабаритыПри выборе салюта стоит обратить внимание на диаметр разрыва, т.е. какого размера будет световой шар в небе. Чем выше калибр трубки, тем шире диаметр фигуры фейерверка. Эта информация отображается на упаковке изделия.Класс опасностиФейерверки для бытовых нужд делятся на три класса опасности:Профессиональная пиротехника относится к четвертому и пятому классам безопасности. Приобрести такие фейерверки возможно только при наличии специальной лицензии.ПроизводительПри выборе нужно обратить внимание на наличие сертификатов и соответствие нормам ГОСТ и ЕАС. Таможенный знак указывается на упаковке, а документ можно запросить у продавца.У качественных производителей на коробке указано полное описание самого фейерверка (эффект, цвет, калибр, количество залпов). Обязательно наличие подробной инструкции по использованию на русском языке, технике безопасности и утилизации после запуска.СтоимостьЦена пиротехники начинается от 50 рублей за простые изделия (бенгальские огни, хлопушки, петарды) и заканчивается десятками тысяч за батареи салютов на несколько сотен залпов.Стоимость также зависит от наличия эффектов в фейерверке.Где можно запускатьПрименять пиротехнику можно только на улице (кроме бенгальских огней и хлопушек). Площадка должна быть открытой, вдали от жилых домов, газопровода и электростанций. Под запретом для запуска находятся стадионы, заповедники, национальные парки и железные дороги.Правила использования пиротехники в общественных местах перечислены в разделе XXIII постановления правительства РФ “О пожарной безопасности” от 16 сентября 2020.Подготовка места для запускаНе каждый двор подойдет для фейерверка. До ближайших домов, машин и проводов должно быть не меньше 30 метров.Запрещается использовать салют в дождь, снегопад и при сильных порывах ветра.БезопасностьФейерверки — это в первую очередь пожароопасная продукция. Поэтому перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый вид имеет собственные ограничения и нормы использования.Но есть и основные правила по обращению с пиротехникой:

https://realty.ria.ru/20201231/feyerverk-1590613572.html

https://ria.ru/20211129/prazdnovanie-1761198683.html

https://ria.ru/20210101/ogranicheniya-1591754599.html

https://ria.ru/20211127/pitomtsy-1761008878.html

https://ria.ru/20211122/novyygod-1760125751.html

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общество, отдых, новый год, россия