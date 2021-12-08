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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211208/rumyniya-1762571843.html
В Румынии создали экологичную рождественскую елку
В Румынии создали экологичную рождественскую елку - РИА Новости, 08.12.2021
В Румынии создали экологичную рождественскую елку
На одной из площадей румынского города Арада установили экологичную рождественскую елку, сообщает "Европульс". РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T00:18
2021-12-08T00:18
туризм
католическое рождество
экология
ель
амстердам
прага
европа
румыния
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На одной из площадей румынского города Арада установили экологичную рождественскую елку, сообщает "Европульс".Местные мастера сделали дерево вручную из веток, щетины и атласа, а украшения для него — из переработанного пластика.Уточняется, что при создании праздничной ели не пострадало ни одно дерево: ветки собирали в лесу. Кроме того, в этом году на нее решили не вешать гирлянду.Румыния — не первая европейская страна, сделавшая празднование Нового года и Рождества более экологичным. В Амстердаме, например, украшать дома теперь можно только энергосберегающими лампочками. А в Праге оставшиеся после торжеств ели стали использовать для производства мебели.
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католическое рождество, экология, ель, амстердам, прага, европа, румыния, новый год, новости - туризм, туризм
00:18 08.12.2021
 
В Румынии создали экологичную рождественскую елку

Одну из площадей города Арада в Румынии украсили экологичной рождественской елкой

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкСалют и новогодняя ёлка в Якутске
Салют и новогодняя ёлка в Якутске - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На одной из площадей румынского города Арада установили экологичную рождественскую елку, сообщает "Европульс".
Местные мастера сделали дерево вручную из веток, щетины и атласа, а украшения для него — из переработанного пластика.
Уточняется, что при создании праздничной ели не пострадало ни одно дерево: ветки собирали в лесу. Кроме того, в этом году на нее решили не вешать гирлянду.
Румыния — не первая европейская страна, сделавшая празднование Нового года и Рождества более экологичным. В Амстердаме, например, украшать дома теперь можно только энергосберегающими лампочками. А в Праге оставшиеся после торжеств ели стали использовать для производства мебели.
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ТуризмКатолическое РождествоЭкологияЕльАмстердамПрагаЕвропаРумынияНовый годНовости - ТуризмТуризм
 
 
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