https://ria.ru/20211208/rumyniya-1762571843.html

В Румынии создали экологичную рождественскую елку

В Румынии создали экологичную рождественскую елку - РИА Новости, 08.12.2021

В Румынии создали экологичную рождественскую елку

На одной из площадей румынского города Арада установили экологичную рождественскую елку, сообщает "Европульс". РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:18

2021-12-08T00:18

2021-12-08T00:18

туризм

католическое рождество

экология

ель

амстердам

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На одной из площадей румынского города Арада установили экологичную рождественскую елку, сообщает "Европульс".Местные мастера сделали дерево вручную из веток, щетины и атласа, а украшения для него — из переработанного пластика.Уточняется, что при создании праздничной ели не пострадало ни одно дерево: ветки собирали в лесу. Кроме того, в этом году на нее решили не вешать гирлянду.Румыния — не первая европейская страна, сделавшая празднование Нового года и Рождества более экологичным. В Амстердаме, например, украшать дома теперь можно только энергосберегающими лампочками. А в Праге оставшиеся после торжеств ели стали использовать для производства мебели.

https://ria.ru/20211207/puteshestvie-1762505298.html

амстердам

прага

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католическое рождество, экология, ель, амстердам, прага, европа, румыния, новый год, новости - туризм, туризм