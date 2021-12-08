Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211208/reysy-1762752527.html
Генконсульство России сообщило о возобновлении регулярных рейсов из ЮАР
Генконсульство России сообщило о возобновлении регулярных рейсов из ЮАР - РИА Новости, 08.12.2021
Генконсульство России сообщило о возобновлении регулярных рейсов из ЮАР
Генконсульство РФ в Кейптауне сообщило о возобновлении со среды регулярных рейсов из ЮАР Ethiopian Airlines и Lufthansa, которыми можно с пересадками улететь в... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:18
2021-12-08T14:18
распространение коронавируса
намибия
lufthansa
ботсвана
ethiopian airlines
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155777/72/1557777267_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_08670980df246e887c3deba2d3929711.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Генконсульство РФ в Кейптауне сообщило о возобновлении со среды регулярных рейсов из ЮАР Ethiopian Airlines и Lufthansa, которыми можно с пересадками улететь в Россию."При необходимости возвращения из Кейптауна (ЮАР) в Россию наиболее удобным представляется приобретение билетов на "Эфиопские авиалинии" или "Люфтганзу". Начиная с 8 декабря "Эфиопские авиалинии" совершают регулярные рейсы в Москву (за исключением 13 декабря), а "Люфганза" осуществляет рейсы на ежедневной основе с 8 декабря сего года", - сообщило генконсульство в своем Telegram-канале.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из общего числа прибывших из ЮАР в Россию в стационарах находятся уже 24 человека, у части - положительный тест, у кого-то - симптомы COVID-19.Прибывающим в Россию из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Танзании и ряда других стран нужно соблюдать 14-дневную изоляцию и сделать два теста на COVID-19.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.Большинство авиакомпаний и стран мира в конце ноября прервали свое авиасообщение с ЮАР.
https://ria.ru/20211207/omikron-1762585466.html
намибия
ботсвана
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155777/72/1557777267_204:0:2929:2044_1920x0_80_0_0_996939783b5cb7063d91f43627c2a429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
намибия, lufthansa , ботсвана, ethiopian airlines, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, telegram (приложение), россия, коронавирус covid-19
14:18 08.12.2021
 
Генконсульство России сообщило о возобновлении регулярных рейсов из ЮАР

Генконсульство России в Кейптауне сообщило о возобновлении регулярных рейсов из ЮАР

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Генконсульство РФ в Кейптауне сообщило о возобновлении со среды регулярных рейсов из ЮАР Ethiopian Airlines и Lufthansa, которыми можно с пересадками улететь в Россию.
"При необходимости возвращения из Кейптауна (ЮАР) в Россию наиболее удобным представляется приобретение билетов на "Эфиопские авиалинии" или "Люфтганзу". Начиная с 8 декабря "Эфиопские авиалинии" совершают регулярные рейсы в Москву (за исключением 13 декабря), а "Люфганза" осуществляет рейсы на ежедневной основе с 8 декабря сего года", - сообщило генконсульство в своем Telegram-канале.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из общего числа прибывших из ЮАР в Россию в стационарах находятся уже 24 человека, у части - положительный тест, у кого-то - симптомы COVID-19.
Прибывающим в Россию из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Танзании и ряда других стран нужно соблюдать 14-дневную изоляцию и сделать два теста на COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.
Большинство авиакомпаний и стран мира в конце ноября прервали свое авиасообщение с ЮАР.
Прилетевшие из ЮАР пассажиры в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 15:58Распространение коронавируса
Более пяти тысяч прибывших в Россию обследовали на наличие омикрон-штамма
 
Распространение коронавирусаНамибияLufthansaБотсванаEthiopian AirlinesФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаTelegram (приложение)РоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
Лента новостейМолния
Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеровДиетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений