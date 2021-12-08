https://ria.ru/20211208/reysy-1762752527.html

Генконсульство России сообщило о возобновлении регулярных рейсов из ЮАР

Генконсульство России сообщило о возобновлении регулярных рейсов из ЮАР - РИА Новости, 08.12.2021

Генконсульство России сообщило о возобновлении регулярных рейсов из ЮАР

Генконсульство РФ в Кейптауне сообщило о возобновлении со среды регулярных рейсов из ЮАР Ethiopian Airlines и Lufthansa, которыми можно с пересадками улететь в... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:18

2021-12-08T14:18

2021-12-08T14:18

распространение коронавируса

намибия

lufthansa

ботсвана

ethiopian airlines

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Генконсульство РФ в Кейптауне сообщило о возобновлении со среды регулярных рейсов из ЮАР Ethiopian Airlines и Lufthansa, которыми можно с пересадками улететь в Россию."При необходимости возвращения из Кейптауна (ЮАР) в Россию наиболее удобным представляется приобретение билетов на "Эфиопские авиалинии" или "Люфтганзу". Начиная с 8 декабря "Эфиопские авиалинии" совершают регулярные рейсы в Москву (за исключением 13 декабря), а "Люфганза" осуществляет рейсы на ежедневной основе с 8 декабря сего года", - сообщило генконсульство в своем Telegram-канале.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из общего числа прибывших из ЮАР в Россию в стационарах находятся уже 24 человека, у части - положительный тест, у кого-то - симптомы COVID-19.Прибывающим в Россию из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Танзании и ряда других стран нужно соблюдать 14-дневную изоляцию и сделать два теста на COVID-19.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.Большинство авиакомпаний и стран мира в конце ноября прервали свое авиасообщение с ЮАР.

https://ria.ru/20211207/omikron-1762585466.html

намибия

ботсвана

россия

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намибия, lufthansa , ботсвана, ethiopian airlines, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, telegram (приложение), россия, коронавирус covid-19