В Харбине выплатят вознаграждение за добровольное прохождение ПЦР-теста
В Харбине заплатят вознаграждение больным COVID-19 при добровольном прохождении ПЦР-теста
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
ПЕКИН, 8 дек – РИА Новости. Власти китайского города Харбин граничащей с Россией китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян на фоне новой вспышки коронавирусной инфекции заявили о готовности платить по 10 тысяч юаней (более 1,5 тысячи долларов) тем, у кого ПЦР-тест на коронавирус даст положительный результат, но только в случае, если человек добровольно сообщил о симптомах заболевания и прошел тестирование.
Как говорится в заявлении местного правительства в соцсети WeChat, "если у вас появились такие симптомы как температура, сухой кашель, усталость, потеря обоняния (вкуса), заложенность носа, насморк, боль в горле, боль в мышцах и диарея, пожалуйста, не принимайте лекарства самостоятельно, вам необходимо надеть маску и как можно скорее отправиться в ближайшее медучреждение для проведения диагностики и лечения, при этом избегайте общественного транспорта, а также добровольно сообщите историю своих поездок и контактов".
"Те, кто, почувствовав себя плохо добровольно сделает ПЦР-тест, а также пойдет в медучреждение для обследования и пояснения обстоятельств, в случае, если результат теста окажется положительным, получат вознаграждение в размере 10 тысяч юаней", - говорится в заявлении.
В городе, где по состоянию на 7 декабря было зарегистрировано 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала декабря действуют строгие противоэпидемиологические меры. Жителей города призывают не покидать его без особой необходимости, все, кто въезжает в город и выезжает из него должны предоставить отрицательный ПЦР-тест.
Временно закрыты бани, кинотеатры, театры, клубы, маникюрные и массажные салоны, интернет-кафе, спортивные и фитнес-центры, крытые детские развлекательные площадки, гостиницы, расположенные в полуподвальных помещениях или на цокольных этажах, в учебных заведениях отменены офлайн-занятия. Отменены крупные мероприятия, включая конференции, форумы, тренинги, представления, выставки, ярмарки и фестивали.
Помимо этого все аптеки города приостановили продажу жаропонижающих средств, антибиотиков, противовирусных препаратов, лекарств от кашля и простуды. Отмечается, что в случае, если у кого-то из клиентов наблюдаются похожие на COVID-19 симптомы, необходимо как можно скорее сообщить в соответствующие инстанции. Если же этого не сделать и в результате произойдет дальнейшее распространение заболевания, то последует юридическая ответственность как для физического лица, так и для юридического.
Власти также предупредили, что строго запрещается распространять слухи и ложную информацию об эпидемии, скрывать связанную с эпидемией информацию.