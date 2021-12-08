https://ria.ru/20211208/pryschi-1762671261.html

Россияне покрываются зимой прыщами

Косметолог рассказала, почему россияне покрываются прыщами зимой - РИА Новости, 08.12.2021

Россияне покрываются зимой прыщами

В холодное время года на лицах некоторых россиян появляются прыщи и небольшие высыпания. Откуда они берутся и что с ними делать, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T04:09

2021-12-08T04:09

2021-12-08T04:09

общество

зима (время года)

здоровье - общество

косметология

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В холодное время года на лицах некоторых россиян появляются прыщи и небольшие высыпания. Откуда они берутся и что с ними делать, рассказала в интервью радио Sputnik косметолог-эстетист, специалист по домашнему уходу за кожей Ольга Петрунина.С наступлением зимы, когда температура воздуха становится отрицательной, к косметологам начинают обращаться клиенты с характерными высыпаниями, расположенными в нижней части лица, отметила она. По словам Петруниной, появление загадочных прыщиков связано не столько с особенностями климата, сколько с повседневными привычками людей и их отношением к одежде.Качество материала, из которого изготовлены шарфы, воротники курток и другие вещи, не влияет на образование прыщей, главное – это степень их чистоты, считает она."В первую очередь мы должны говорить о том, что любой материал должен быть чистым. Неважно, какой у вас шарф, шапка или воротник. Самое важное – это следить за тем, чтобы вещи были чистыми", – объяснила Петрунина.Она рассказала, какие рекомендации обычно дают косметологи людям с красными или гнойничковыми высыпаниями на лицах."Если это аллергическая реакция, то надо выпить антигистаминный препарат и понаблюдать за эффектом. Если это красные прыщики, то лучше всего выбрать средство с азелаиновой кислотой. Если это гнойничковые высыпания, то подойдут средства с салициловой кислотой", – посоветовала Петрунина.Однако самолечение редко приводит к хорошему результату, продолжила она. Лучше посетить врача, чтобы он оценил состояние кожи и подобрал лекарственное средство индивидуально."Самолечением высыпаний на лице заниматься не стоит. У меня очень много клиентов, которые приходят после самолечения средствами, о которых они узнали из рекламы по телевизору или от блогеров. Чтобы лечиться, нужно определить характер высыпания на лице, а самостоятельно сделать это сложно, лучше обратиться к специалисту", – заключила Ольга Петрунина в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20210418/mylo-1728769353.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/ushi-1727568434.html

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общество, зима (время года), здоровье - общество, косметология, россия