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Россияне покрываются зимой прыщами
Косметолог рассказала, почему россияне покрываются прыщами зимой - РИА Новости, 08.12.2021
Россияне покрываются зимой прыщами
В холодное время года на лицах некоторых россиян появляются прыщи и небольшие высыпания. Откуда они берутся и что с ними делать, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T04:09
2021-12-08T04:09
2021-12-08T04:09
общество
зима (время года)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В холодное время года на лицах некоторых россиян появляются прыщи и небольшие высыпания. Откуда они берутся и что с ними делать, рассказала в интервью радио Sputnik косметолог-эстетист, специалист по домашнему уходу за кожей Ольга Петрунина.С наступлением зимы, когда температура воздуха становится отрицательной, к косметологам начинают обращаться клиенты с характерными высыпаниями, расположенными в нижней части лица, отметила она. По словам Петруниной, появление загадочных прыщиков связано не столько с особенностями климата, сколько с повседневными привычками людей и их отношением к одежде.Качество материала, из которого изготовлены шарфы, воротники курток и другие вещи, не влияет на образование прыщей, главное – это степень их чистоты, считает она."В первую очередь мы должны говорить о том, что любой материал должен быть чистым. Неважно, какой у вас шарф, шапка или воротник. Самое важное – это следить за тем, чтобы вещи были чистыми", – объяснила Петрунина.Она рассказала, какие рекомендации обычно дают косметологи людям с красными или гнойничковыми высыпаниями на лицах."Если это аллергическая реакция, то надо выпить антигистаминный препарат и понаблюдать за эффектом. Если это красные прыщики, то лучше всего выбрать средство с азелаиновой кислотой. Если это гнойничковые высыпания, то подойдут средства с салициловой кислотой", – посоветовала Петрунина.Однако самолечение редко приводит к хорошему результату, продолжила она. Лучше посетить врача, чтобы он оценил состояние кожи и подобрал лекарственное средство индивидуально."Самолечением высыпаний на лице заниматься не стоит. У меня очень много клиентов, которые приходят после самолечения средствами, о которых они узнали из рекламы по телевизору или от блогеров. Чтобы лечиться, нужно определить характер высыпания на лице, а самостоятельно сделать это сложно, лучше обратиться к специалисту", – заключила Ольга Петрунина в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20210418/mylo-1728769353.html
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общество, зима (время года), здоровье - общество, косметология, россия
Косметолог рассказала, почему россияне покрываются прыщами зимой
Косметолог Петрунина объяснила, что прыщи зимой возникают из-за нестиранной одежды
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
В холодное время года на лицах некоторых россиян появляются прыщи и небольшие высыпания. Откуда они берутся и что с ними делать, рассказала в интервью радио Sputnik
косметолог-эстетист, специалист по домашнему уходу за кожей Ольга Петрунина.
С наступлением зимы, когда температура воздуха становится отрицательной, к косметологам начинают обращаться клиенты с характерными высыпаниями, расположенными в нижней части лица, отметила она. По словам Петруниной, появление загадочных прыщиков связано не столько с особенностями климата, сколько с повседневными привычками людей и их отношением к одежде.
"У меня в холодное время года увеличивается количество клиентов с высыпаниями на подбородке, в зоне нижней челюсти. Это происходит потому, что люди кутаются в зимнюю одежду, которую не стирают или стирают недостаточно часто", – уверена косметолог.
Качество материала, из которого изготовлены шарфы, воротники курток и другие вещи, не влияет на образование прыщей, главное – это степень их чистоты, считает она.
"В первую очередь мы должны говорить о том, что любой материал должен быть чистым. Неважно, какой у вас шарф, шапка или воротник. Самое важное – это следить за тем, чтобы вещи были чистыми", – объяснила Петрунина.
Она рассказала, какие рекомендации обычно дают косметологи людям с красными или гнойничковыми высыпаниями на лицах.
"Если это аллергическая реакция, то надо выпить антигистаминный препарат и понаблюдать за эффектом. Если это красные прыщики, то лучше всего выбрать средство с азелаиновой кислотой. Если это гнойничковые высыпания, то подойдут средства с салициловой кислотой", – посоветовала Петрунина.
Однако самолечение редко приводит к хорошему результату, продолжила она. Лучше посетить врача, чтобы он оценил состояние кожи и подобрал лекарственное средство индивидуально.
"Самолечением высыпаний на лице заниматься не стоит. У меня очень много клиентов, которые приходят после самолечения средствами, о которых они узнали из рекламы по телевизору или от блогеров. Чтобы лечиться, нужно определить характер высыпания на лице, а самостоятельно сделать это сложно, лучше обратиться к специалисту", – заключила Ольга Петрунина в интервью радио Sputnik.