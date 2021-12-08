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В МИД заявили, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно
В МИД заявили, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно - РИА Новости, 08.12.2021
В МИД заявили, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно
Похоже, Запад утратил культуру политического диалога, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T05:04
2021-12-08T05:04
2021-12-08T09:07
в мире
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр панкин
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Похоже, Запад утратил культуру политического диалога, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин.Дипломат выразил мнение, что от санкций не застраховано ни одно государство, проводящее не зависимую от Запада политику.Нагнетание напряженностиКиев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность из-за того, что Россия якобы "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать, при этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, они пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины.
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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин, россия
05:04 08.12.2021 (обновлено: 09:07 08.12.2021)
В МИД заявили, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно
Замглавы МИД России Панкин заявил, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно