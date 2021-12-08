https://ria.ru/20211208/problemy-1762676247.html

В МИД заявили, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно

В МИД заявили, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно - РИА Новости, 08.12.2021

В МИД заявили, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно

Похоже, Запад утратил культуру политического диалога, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T05:04

2021-12-08T05:04

2021-12-08T09:07

в мире

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр панкин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:163:2850:1766_1920x0_80_0_0_62e0b874a6440ba0895fde70bb88870f.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Похоже, Запад утратил культуру политического диалога, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин.Дипломат выразил мнение, что от санкций не застраховано ни одно государство, проводящее не зависимую от Запада политику.Нагнетание напряженностиКиев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность из-за того, что Россия якобы "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать, при этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, они пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/voyna-1762453936.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин, россия