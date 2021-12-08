Татарстан рекультивирует иловые поля под Казанью
Республика Татарстан рекультивирует иловые поля в зоне Куйбышевского водохранилища
КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Работы по рекультивации иловых полей очистных сооружений Казани, расположенных в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища, начнут уже в этом году благодаря досрочному финансированию в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", сообщает министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.
Ранее финансирование работ по ликвидации (рекультивации) иловых полей, как объекта накопленного экологического вреда, представляющего угрозу Волге, в рамках нацпроекта планировалось начать в 2022 году.
"Республика Татарстан раньше срока приступит к рекультивации иловых полей очистных сооружений канализации Казани. Распоряжение… о финансировании мероприятий в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин", - говорится в сообщении со ссылкой на минприроды РФ.
Отмечается, что работы по рекультивации 100 гектаров иловых полей в рамках нацпроекта планируется завершить в 2024 году. Общая стоимость проекта – более 8,1 миллиарда рублей, 548 миллионов рублей поступило из федерального бюджета в текущем году.
"От благополучия Куйбышевского водохранилища зависит не только Казань, а сразу несколько регионов Поволжья. Для нас принципиально важно защитить источник питьевой воды с поверхностных водозаборов от рисков загрязнения. Промедление в вопросах экологии может стоить дорого", - отметил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.
По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова министерство экологии и природных ресурсов республики с 2019 года занимается подбором технологий для проекта рекультивации полей.
Иловые поля казанских городских очистных сооружений функционируют с 1974 года и занимают площадь около 100 гектаров. Поля предназначены для подсушивания сырого осадка и стабилизации осадка сточных вод очистных сооружений Казани. За почти полвека существования фактическое заполнение иловых полей превысило проектную мощность. Согласно данным экспертизы в 2020 году, в иловом осадке наблюдается высокое содержание опасных болезнетворных микроорганизмов, а в некоторых картах – превышение допустимых концентраций тяжелых металлов. Учитывая близость водохранилища, это реальная угроза как для реки, так и в целом для окружающей среды.