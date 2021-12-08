https://ria.ru/20211208/polya-1762830179.html

Татарстан рекультивирует иловые поля под Казанью

Татарстан рекультивирует иловые поля под Казанью - РИА Новости, 08.12.2021

Татарстан рекультивирует иловые поля под Казанью

Работы по рекультивации иловых полей очистных сооружений Казани, расположенных в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища, начнут уже в этом году благодаря РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T19:41

2021-12-08T19:41

2021-12-08T19:41

республика татарстан

общество

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

михаил мишустин

поволжье

россия

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КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Работы по рекультивации иловых полей очистных сооружений Казани, расположенных в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища, начнут уже в этом году благодаря досрочному финансированию в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", сообщает министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.Ранее финансирование работ по ликвидации (рекультивации) иловых полей, как объекта накопленного экологического вреда, представляющего угрозу Волге, в рамках нацпроекта планировалось начать в 2022 году."Республика Татарстан раньше срока приступит к рекультивации иловых полей очистных сооружений канализации Казани. Распоряжение… о финансировании мероприятий в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин", - говорится в сообщении со ссылкой на минприроды РФ.Отмечается, что работы по рекультивации 100 гектаров иловых полей в рамках нацпроекта планируется завершить в 2024 году. Общая стоимость проекта – более 8,1 миллиарда рублей, 548 миллионов рублей поступило из федерального бюджета в текущем году."От благополучия Куйбышевского водохранилища зависит не только Казань, а сразу несколько регионов Поволжья. Для нас принципиально важно защитить источник питьевой воды с поверхностных водозаборов от рисков загрязнения. Промедление в вопросах экологии может стоить дорого", - отметил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова министерство экологии и природных ресурсов республики с 2019 года занимается подбором технологий для проекта рекультивации полей.Иловые поля казанских городских очистных сооружений функционируют с 1974 года и занимают площадь около 100 гектаров. Поля предназначены для подсушивания сырого осадка и стабилизации осадка сточных вод очистных сооружений Казани. За почти полвека существования фактическое заполнение иловых полей превысило проектную мощность. Согласно данным экспертизы в 2020 году, в иловом осадке наблюдается высокое содержание опасных болезнетворных микроорганизмов, а в некоторых картах – превышение допустимых концентраций тяжелых металлов. Учитывая близость водохранилища, это реальная угроза как для реки, так и в целом для окружающей среды.

https://ria.ru/20211206/tatarstan-1762323625.html

https://ria.ru/20211206/proekty-1762456518.html

республика татарстан (татарстан)

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общество, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, михаил мишустин, поволжье, россия