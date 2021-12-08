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Эксперт заявил, что СНГ вступает в свое четвертое десятилетие на подъеме

Эксперт заявил, что СНГ вступает в свое четвертое десятилетие на подъеме - РИА Новости, 08.12.2021

Эксперт заявил, что СНГ вступает в свое четвертое десятилетие на подъеме

СНГ в год своего 30-летия развивается и не собирается исчезать, вступает в новое десятилетие на подъеме, считает политолог, доцент ташкентского филиала... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T07:08

2021-12-08T07:08

2021-12-08T07:08

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ТАШКЕНТ, 8 дек – РИА Новости. СНГ в год своего 30-летия развивается и не собирается исчезать, вступает в новое десятилетие на подъеме, считает политолог, доцент ташкентского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Равшан Назаров."СНГ, которое различные псевдоэксперты называли "комитетом по разделу советского наследства", "комиссией по цивилизованному разводу", "осколком СССР". С тех пор прошло 30 лет, а СНГ живёт, развивается и не собирается никуда исчезать", - сказал РИА Новости Назаров.Эксперт отметил, что на просторах СНГ много различных вариантов сотрудничества и интеграции - Союзное государство России и Белоруссии, ЕАЭС, ОДКБ, зона свободной торговли и многие другие двухсторонние и многосторонние форматы."Так что СНГ вступает в своё четвертое десятилетие на реальном подъёме", - добавил Назаров. По его мнению, ключевыми игроками Содружества остаются Россия, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.Соглашение о создании Содружества Независимых Государств было подписано 8 декабря 1991 года в Вискулях (резиденции белорусского правительства в Беловежской пуще) руководством Белоруссии, РФ и Украины. Этот акт вошел в историю как "Беловежское соглашение".

https://ria.ru/20211208/soglashenie-1762401222.html

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в мире, белоруссия, узбекистан, одкб, снг, евразийский экономический союз, россия