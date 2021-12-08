https://ria.ru/20211208/peregovory-1762669286.html

"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден

"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден - РИА Новости, 08.12.2021

"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден

Владимир Путин рассказал во время онлайн-переговоров своему американскому коллеге Джо Байдену о "красных линиях" и угрозах, которые беспокоят Москву. Президент... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T01:19

2021-12-08T01:19

2021-12-08T09:35

сша

владимир путин

джо байден

нато

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Путин рассказал во время онлайн-переговоров своему американскому коллеге Джо Байдену о "красных линиях" и угрозах, которые беспокоят Москву. Президент США, в свою очередь, высказал опасения относительно обострения ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Красные линии" и угрозы безопасностиПутин обозначил Байдену "красные линии" — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и других граничащих с Россией стран наступательных вооружений.Российский лидер, по словам его помощника, также сказал своему американскому коллеге, что в то время, когда Вашингтон беспокоят российские войска на российской территории, Москву волнует собственная безопасность в глобальном масштабе.Ушаков в своей интерпретации передал слова президента России. "Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе. Это примерно то, что Путин прокомментировал в конце беседы, подводя итог", — сказал он.Отвечая на вопрос об отводе войск от границ с Украиной, Ушаков заявил, что "российские войска на своей территории находятся и никому не угрожают, об этом говорил президент".Путин, как отметил представитель Кремля, также прямо выразил Байдену обеспокоенность тем, что Украина и НАТО наращивают военную силу. "В этой связи, конечно (Путин. — Прим. ред.), изложил наши соображения по поводу того, что нам необходимы определенные гарантии, в том числе гарантии юридического плана, которые обеспечивают нашу безопасность и создают условия для нашего нормального развития", — добавил он.Байден, со своей стороны, пообещал своему российскому коллеге обсудить озабоченности Москвы в кругу союзников США. Президенты договорились начать диалог на этот счет, подключив своих представителей и помощников.Украина заняла много времениТема Украины в беседе Путина и Байдена заняла "очень много времени", рассказал Ушаков. В частности, российский лидер проинформировал своего коллегу о невыполнении Киевом Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также о затягивании переговорного процесса в рамках контактной группы.Байден со своей стороны высказал озабоченность США и НАТО передвижениями российских войск вблизи границ Украины. Глава Белого дома, по словам Ушакова, также предупредил Путина, что Штаты готовят масштабные санкции на случай дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины. "И экономического, и финансового, и политического плана, которые будут использованы, если ситуация вокруг Украины будет и дальше эскалироваться ", — уточнил помощник президента.При этом Ушаков счел странным вопрос о том, давал ли Путин Байдену гарантии "неотправки" войск на Украину. "Об этом даже речь не шла. Как отправлять войска на Украину? Что это? Вторжение или что это? Вообще речи не было об этом", — подчеркнул он.На уточняющий вопрос, значит ли это, что новые санкции США России не грозят, Ушаков сказал, что для этого нет никакого повода.Прорывов нет, на решение проблем уйдут годыПрорывов онлайн-саммит Путина и Байдена не принес, этого пока трудно ожидать, но лидеры продемонстрировали настрой на работу и диалог, констатировал Ушаков.Он отметил, что России и США понадобится много времени, чтобы решить проблемы в отношениях. "Накопилось столько проблем, что можно разруливать не один месяц и, может быть, даже не один год. Посмотрим", — сказал он.Путин и Байден понимают, что не должны сворачивать диалог, на них лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности, подчеркнул помощник президента. Лидеры двух стран также считают, что нужно стремиться к нормализации отношений и развитию сотрудничества. "Это была преамбула разговора", — сказал Ушаков.Проблема дипмиссийБайден во время переговоров с Путиным по своей инициативе затронул проблематику работы дипмиссий, в том числе нехватку сотрудников в них. "Сказал, что здешний посол в Москве жалуется, что вообще невозможно работать, народу не хватает, дипломатов нет, средств по физической защите посольства и его самого нет", — сообщил Ушаков."Мы сказали, что это следствие ваших (США. — Прим. ред.) акций, которые вы (США. — Прим. ред.) начали предпринимать еще пять лет назад, когда ввели какие-то запреты, ограничения для наших дипломатов, а главное, начали осуществлять массовые высылки российских дипломатов и, что очень важно, просто отняли у нас дипломатическую собственность", — добавил помощник президента.Байден в разговоре с Путиным в качестве первого шага не исключил допуск российских дипломатов к конфискованной дипсобственности для оценки ее состояния. "Чтобы они просто посмотрели, в каком состоянии находится конфискованная дипломатическая собственность наша", — сказал Ушаков.Переговоры Путина и БайденаПереговоры лидеров двух стран прошли во вторник в онлайн-формате и продолжались около двух часов.Как сообщил Белый дом по итогам встречи, Байден в беседе с Путиным выразил обеспокоенность по ситуации вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

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