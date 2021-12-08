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В России создали "космический" парашют для эвакуации с высотных объектов
В России создали "космический" парашют для эвакуации с высотных объектов - РИА Новости, 08.12.2021
В России создали "космический" парашют для эвакуации с высотных объектов
Уникальную парашютную капсулу "СПАРС" для эвакуации людей с высотных объектов, в основу которой легли технологии безопасной посадки космических аппаратов на... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T03:58
2021-12-08T03:58
общество
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уникальную парашютную капсулу "СПАРС" для эвакуации людей с высотных объектов, в основу которой легли технологии безопасной посадки космических аппаратов на поверхность планет, создали в России, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании-разработчика данного комплекса ООО "Космические спасательные системы" (КСС) Сергей Кулик."Результатом наших исследований и экспериментов стало создание высокотехнологичного спасательного решения "СПАРС": были разработаны, испытаны и запатентованы как альтернативный (обычным парашютам – ред.) способ экстренной эвакуации, так и новый тип индивидуальных спасательных парашютирующих систем - ранцевые пневмо-каркасные капсулы, которые позволяют спасать с любой высоты неподготовленного человека без специальных навыков с минимальными нагрузками и безопасностью для его жизни", - сказал он.Кулик подчеркнул, что в основу проекта "СПАРС" (Спасательное парашютирующее автономное ранцевое средство) легли космические технологии, изначально разрабатываемые НПО имени Лавочкина для систем торможения беспилотных зондов в атмосферах планет или мягкой посадки на их поверхность в таких проектах, как Марс-96 и Луна-9.Основу "СПАРС" составляет пневмо-каркас - объёмная пространственная конструкция из сверхлёгкого материала, которая быстро наполняется воздухом на старте. Этот пневмо-каркас имеет "шестилапую" форму, напоминающую огромные песочные часы, к верхним спицам которого прикреплён парашют диаметром около 7 метров, а нижние спицы формируют посадочное устройство."У нашего устройства в отличие от "классических" парашютов стропы упругие, есть ложе для человека и посадочный демпфер (подушка). И именно благодаря пневмо-каркасу "СПАРС" обладает новыми и чрезвычайно важными функциями: упругой катапульты, которая "выдергивает" человека из проема (окна небоскреба – ред.) и отводит от стены; принудительного раскрытия и ввода купола в поток, всего за 3-5 метров потери высоты после старта. Другая особенность – посадка происходит не на ноги, как у "классических" парашютистов, а на демпфер, что гарантирует безопасное приземление на практически любые препятствия на земле или же на воду", - рассказал ученый.По его словам, в настоящее время изготовлено десять опытных образцов данного изделия, полностью подтвердивших соответствие национальному ГОСТу, который КСС пришлось разработать совместно с рядом заинтересованных организаций и предприятий. По итогам испытаний с манекеном было доказано, что "СПАРС" способно успешно эвакуировать с высоток неподготовленных людей весом от 45 до 150 килограмм в возрасте от 17 до 70 лет, при этом перегрузки в капсуле сопоставимы с нагрузками при прыжке с 1,5 метров на кроватный матрас.
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общество, россия
03:58 08.12.2021
 
В России создали "космический" парашют для эвакуации с высотных объектов

В России создали парашютную капсулу "СПАРС" для эвакуации людей с высотных объектов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНебоскребы
Небоскребы - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уникальную парашютную капсулу "СПАРС" для эвакуации людей с высотных объектов, в основу которой легли технологии безопасной посадки космических аппаратов на поверхность планет, создали в России, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании-разработчика данного комплекса ООО "Космические спасательные системы" (КСС) Сергей Кулик.
"Результатом наших исследований и экспериментов стало создание высокотехнологичного спасательного решения "СПАРС": были разработаны, испытаны и запатентованы как альтернативный (обычным парашютам – ред.) способ экстренной эвакуации, так и новый тип индивидуальных спасательных парашютирующих систем - ранцевые пневмо-каркасные капсулы, которые позволяют спасать с любой высоты неподготовленного человека без специальных навыков с минимальными нагрузками и безопасностью для его жизни", - сказал он.
Кулик подчеркнул, что в основу проекта "СПАРС" (Спасательное парашютирующее автономное ранцевое средство) легли космические технологии, изначально разрабатываемые НПО имени Лавочкина для систем торможения беспилотных зондов в атмосферах планет или мягкой посадки на их поверхность в таких проектах, как Марс-96 и Луна-9.
Основу "СПАРС" составляет пневмо-каркас - объёмная пространственная конструкция из сверхлёгкого материала, которая быстро наполняется воздухом на старте. Этот пневмо-каркас имеет "шестилапую" форму, напоминающую огромные песочные часы, к верхним спицам которого прикреплён парашют диаметром около 7 метров, а нижние спицы формируют посадочное устройство.
"У нашего устройства в отличие от "классических" парашютов стропы упругие, есть ложе для человека и посадочный демпфер (подушка). И именно благодаря пневмо-каркасу "СПАРС" обладает новыми и чрезвычайно важными функциями: упругой катапульты, которая "выдергивает" человека из проема (окна небоскреба – ред.) и отводит от стены; принудительного раскрытия и ввода купола в поток, всего за 3-5 метров потери высоты после старта. Другая особенность – посадка происходит не на ноги, как у "классических" парашютистов, а на демпфер, что гарантирует безопасное приземление на практически любые препятствия на земле или же на воду", - рассказал ученый.
По его словам, в настоящее время изготовлено десять опытных образцов данного изделия, полностью подтвердивших соответствие национальному ГОСТу, который КСС пришлось разработать совместно с рядом заинтересованных организаций и предприятий. По итогам испытаний с манекеном было доказано, что "СПАРС" способно успешно эвакуировать с высоток неподготовленных людей весом от 45 до 150 килограмм в возрасте от 17 до 70 лет, при этом перегрузки в капсуле сопоставимы с нагрузками при прыжке с 1,5 метров на кроватный матрас.
Флаги на площадке проведения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 10:12
В России начались испытания новых квадратных парашютов
 
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