https://ria.ru/20211208/tekhnologii-1762581300.html

Сергей Кулик: космические технологии помогут спасать людей с небоскребов

Сергей Кулик: космические технологии помогут спасать людей с небоскребов - РИА Новости, 08.12.2021

Сергей Кулик: космические технологии помогут спасать людей с небоскребов

Одним из трендов мировой авиакосмической промышленности XXI века стало появление частных компаний-гигантов, таких как SpaceX и Blue Origin, чьи инновационные... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:00

2021-12-08T11:00

2021-12-08T11:00

технологии

интервью

сша

россия

сергей кулик

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Одним из трендов мировой авиакосмической промышленности XXI века стало появление частных компаний-гигантов, таких как SpaceX и Blue Origin, чьи инновационные проекты сегодня ставятся в один ряд с разработками крупнейших государственных агентств. Первые шаги в данном направлении предпринимаются сегодня и в России. Так, ООО "Космические спасательные системы" удалось привлечь частные инвестиции и научные кадры ведущих отечественных предприятий, в результате чего была создана спасательная система для эвакуации из небоскребов "СПАРС", в основу которой легли технологии безопасной посадки космических аппаратов на поверхность планет. Гендиректор компании Сергей Кулик рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву об уникальных ноу-хау, внедренных на "космическом парашюте", потенциальном рынке, который может возникнуть благодаря данной технологии, а также объяснил, почему при существующих системах спасения проблема эвакуации с высоток до сих пор не решена нигде в мире.– Сергей Васильевич, как возникло ваше предприятие, и каких основных результатов удалось достичь КСС за эти годы?– ООО "Космические системы спасения" (КСС) было образовано в 2006 году. Тогда группой российских бизнесменов была предпринята попытка наладить сотрудничество с отечественными предприятиями аэрокосмического сектора на принципах частно-государственно партнерства с идеей привнесения в отрасль некоего "бизнесового" управленческого подхода. После серии контактов с представителями ряда организаций и предприятий возникла идея попробовать реализовать совместный проект, цель которого – конвертировать некоторые аэрокосмические технологические подходы в "земную" гражданскую отрасль.Конкретно речь зашла о создании гражданской технологии спасения людей с высотных сооружений при чрезвычайных ситуациях на основе концепции надувных технических конструкций, которые впервые разрабатывались в НПО имени Лавочкина для использования в системах торможения беспилотных зондов в атмосферах планет или мягкой посадки на их поверхность в таких проектах, как, например, "Марс-96" или "Луна-9", соответственно.Так, в миссии "Марс-96" для торможения и стабилизации при спуске в марсианской атмосфере двух элементов с ее посадочного модуля, так называемых пенетраторов, предполагалось использовать конические надувные тормозные экранные устройства. К сожалению, в 1996 году миссия "Марс-96" не состоялась – аппарат не вышел на расчетную траекторию отлета к Красной планете и сгорел в атмосфере Земли. Однако, сама идея использования надувных, или, как говорят профессионалы, пневмо-трансформируемых конструкций, осталась, и появилась мысль: возможно ли использовать эту концепцию, чтобы создать средства спасения людей с высотных объектов, будь то небоскребы или любые другие высотные сооружения? Впоследствии усилиями КСС концепция надувных тормозных экранов была творчески переработана и развита, что дало ей новую жизнь в гражданской сфере. Результатом наших исследований и экспериментов стало создание высокотехнологичного спасательного решения "СПАРС": были разработаны, испытаны и запатентованы как альтернативный способ экстренной эвакуации, так и новый тип индивидуальных спасательных парашютирующих систем – ранцевые пневмо-каркасные парашютно-демпфирующие капсулы, которые позволяют спасать с любой высоты неподготовленного человека без специальных навыков с минимальными нагрузками и безопасностью для его жизни. В процессе работы над этим проектом был решен большой объем научно-инженерных и конструкторских задач и создана аутсорсинговая кооперация из более чем 10 предприятий. Благодаря финансовой поддержке упомянутых бизнесменов, компания смогла провести масштабные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, что позволило создать и отработать уникальную технологию, прошедшую путь от концептуальной идеи до выпуска пилотной партии из 10 полномасштабных действующих опытных образцов, сертифицированных в МЧС России.– Почему вы вообще решили заниматься этим проектом?– Дело в том, что вопрос спасения людей с больших высот, несмотря на всю остроту проблемы, до сих пор комплексно не решен ни в одной стране мира: города постоянно растут вверх: только небоскребов с высотами более 100 метров в мире насчитывается более 10 тысяч, и уже никого не удивишь такими сооружениями как дубайская Бурдж-Халифа (828 метров) или строящийся в Саудовской Аравии километровый небоскреб, появляются высотные башни, краны, вышки, высокобортные морские лайнеры и прочие высотные объекты. При этом везде акцент делается на безопасность самих "высоток", а вот проблема индивидуальной безопасности неподготовленного человека, отрезанного от путей эвакуации, на высотах даже в 30 метров и выше до сих пор остается практически нерешенной. А между тем, ежегодно до 5% людей в мире, из оказавшихся в чрезвычайных ситуациях в высотных зданиях или сооружениях, вследствие пожаров, терактов, природных катаклизмов, просто выпрыгивают из окон с печальным исходом. Это тысячи жизней.Нигде в мире еще не были созданы быстрые и эффективные технологии и средства само-эвакуации и спасения гражданских лиц с аварийных высотных объектов – так называемые "средства последней возможности" или "индивидуальные эвакуационные катапульты", которые есть у военных летчиков. Нам же впервые удалось решить эту сложнейшую инженерную и медико-техническую задачу – создать гражданскую высотную аварийно-спасательную катапультную технологию.– Все-таки разработки в этом направлении ведутся, в том числе и у нас в стране. Неоднократно заявлялось, например, о создании парашютной системы для эвакуации из высотных зданий – "Шанс"…– Да, нам известен этот проект. Хорошо, что над решением данной проблемы сегодня работает не одно, а сразу несколько разных предприятий, это говорит о ее актуальности. Однако здесь следует отметить, что упомянутое вами изделие – это, по существу, "классический" ранцевый трехкупольный парашют.– В чем же принципиальные отличия системы "СПАРС" от, как вы сказали, "классических" парашютов?– Аббревиатура "СПАРС" расшифровывается как "Спасательное Парашютирующее Автономное Ранцевое Средство". И как я уже сказал, "СПАРС" – новый тип индивидуальных спасательных устройств: ранцевая пневмо-каркасная парашютно-демпфирующая капсула с ложементом и воздушным посадочным демпфером.Основу устройства "СПАРС" в его полетной конфигурации составляет пневмо-каркас – одна объемная пространственная конструкция из сверхлегкого ткане-пленочного материала, которая быстро наполняется на старте струйным насосом от встроенной системы газонаполнения с баллоном высокого давления, по типу авиационных аварийно-спасательных трапов. Этот пневмо-каркас имеет "шестилапую" форму, напоминающую огромные песочные часы, к верхним спицам которого прикреплен шестисегментный кольцевой парашют диаметром около семи метров, а нижние спицы формируют воздушное посадочное амортизирующее устройство.На этапе снижения спасаемый человек находится в центре пневмо-каркаса, как бы в горлышке "песочных часов", лежа на ложементе, вмонтированном в наполненный воздухом силовой тор, объединяющий верхние и нижние спицы.Говоря по-простому, у нашего устройства в отличие от "классических" парашютов стропы упругие, есть ложе для человека и посадочный демпфер. И именно благодаря пневмо-каркасу "СПАРС" обладает новыми и чрезвычайно важными функциями: упругой катапульты, которая "выдергивает" человека из проема и отводит от стены; принудительного раскрытия и ввода купола в поток, всего за 3-5 метров потери высоты после старта – "классическому" парашюту на это требуются десятки метров свободного падения для создания скоростного напора воздуха, разворачивающего купол, что в случае для эвакуации с высоток – практически нереализуемый сценарий.Кроме того, данный комплекс отталкивается при ударах на снижении о стены здания без зацепов и "гашения" купола, что крайне критично для обычных парашютов. Другая особенность – посадка происходит не на ноги, как у "классических" парашютистов, а на посадочный демпфер (подушку), что гарантирует безопасное приземление на практически любые препятствия на земле или же на воду.У "СПАРС" есть даже такое уникальное качество, как аэродинамическая "ванька-встанька" – быстрый, всего за 2-3 секунды возврат к нормальной штатной ориентации при возможном перевороте вверх дном.И что самое главное – наша капсула изначально рассчитана и спроектирована на использование неподготовленными людьми без специальных навыков. При ее ручной активации человеком на старте процесс происходит на автомате: наполняемый пневматический каркас выдернет человека из проема высотного объекта, раскроет над ним кольцевой парашют и сформирует под ним воздушный посадочный амортизатор, что в целом гарантирует быструю само-эвакуацию и спасение с любой высоты с посадкой на любые препятствия на земле без травм.При этом нагрузки на всех этапах спасения полностью соответствуют требованиям специального Национального стандарта (ГОСТа), который нам потребовалось создать и ввести в действие совместно с рядом заинтересованных организаций и предприятий, чтобы спроектировать изделие под допустимые нагрузки для гражданских лиц. Это, в конечном итоге, позволило специалистам Военно-медицинской академии имени Кирова выдать официальное заключение о применимости нашей системы для гражданских лиц весом от 45 до 150 килограмм в возрасте от 17 до 70 лет.Вывод сделан на основе многочисленных медико-технических исследований и испытаний с антропоморфным манекеном, в которых доказано, что посадочные перегрузки при приземлении в капсуле на произвольные препятствия сопоставимы аналогичными нагрузками при прыжке с 1,5 метров на кроватный матрас.– Есть ли сегодня у этой системы заказчик?– Как я уже говорил, проект изначально был инициативным и реализовывался на условиях коммерческого риска для инвесторов и разработчиков. Сейчас обстоятельства поменялись. Поставленная техническая задача выполнена: создана новая технология, и проект "СПАРС" фактически готов к полномасштабному серийному производству.Сейчас инвесторы поручили нам найти заинтересованного заказчика, покупателя технологии, стратегического инвестора или профильного промышленного партнера для его индустриализации и вывода на рынок. Подчеркну еще раз, что вся работа по проекту была выполнена за счет средств частных инвесторов без привлечения грантов или бюджетного финансирования.– Военное ведомство интерес не проявляло?– К военным мы пока не обращались, ориентируясь при разработке тактики применения и действующих нагрузок на гражданский персонал. Но возможно, как думается, и здесь может быть проявлен определенный интерес: если, например, нужно будет решать определенные задачи в условиях высотной городской застройки или, например, потребуется экстренная эвакуация VIP-персон с высоты…– Что на ваш взгляд сейчас препятствует продвижению проекта?– Нам со всего мира поступает большое количество запросов о покупке "СПАРС". Но проект сейчас находится на этапе готового к производству инновационного продукта – так называемого демонстратора новой технологии, но пока не коммерческого, серийно выпускаемого сертифицированного товара.Так же, одним из препятствий для заключения поставочных контрактов является то, что продукт пока не испытан с реальными людьми по полной циклограмме. Чтобы провести испытания "СПАРС" с человеком на борту нужна обязательная государственная сертификация и испытания, выполненные профессиональными парашютистами-испытателями. Поскольку продукт инновационный и связан с вопросами безопасности человека, здесь возникает некоторая заминка, но мы пытаемся работать над этим.Вместе с тем, на сегодняшний день техническая надежность "СПАРС" подтверждена полным циклом испытаний, а медико-технические аспекты проекта были отработаны по аналогии, как это делается на автомобильных краш-тестах, с помощью разработанного нами механически человеко-подобного измерительного инструмента – антропоморфной информационно-измерительной станции АИС-манекен, созданной нами на базе испытательного манекена Hybrid III, который мы закупили в США у фирмы-производителя Humanеtics, и сами оснастили современной электроникой. Получился уникальный автономный антропоморфный измерительный инструмент, "начинка" которого позволяет замерять и обрабатывать всевозможные перегрузки и другие параметры динамических процессов, которые могли бы происходить в различных частях человеческого организма при падении с экстремальных высот, ударах и жестких силовых воздействиях и сравнивать их затем с предельными значениями по упомянутому выше ГОСТу на предмет переносимости реальным человеком.Таких изделий в России совсем немного. Поэтому по запросам мы "делимся" манекеном с другими институтами, предприятиями и организациями, которые просят нас сопроводить с ним испытания их разработок. Так, например, по заказу РЖД мы участвовали в интересных исследованиях о влиянии спутной воздушной волны от проходящих скоростных поездов "Сапсан" на стоящих на платформе пассажиров, роль которых исполнял АИС-манекен, а также изучали, как влияют непогашенные ускорения на машинистов этих поездов.– Не пробовали ли вы сертифицировать и продать вашу разработку за рубежом?– Такой вариант рассматривается нашими инвесторами, но все-таки мы изначально хотели, чтобы изобретение, которое, как я уже говорил, имеет социальную направленность, в первую очередь эксплуатировалось и было востребовано в России.Здесь позвольте провести известную историческую параллель – первый в мире ранцевый парашют был разработан в 1912 году в России изобретателем Глебом Котельниковым. Побудил его на это несчастный случай, когда на показе первых самолетов в Санкт-Петербурге его друг, летчик Мациевич, выпал из кабины при резком маневре и разбился насмерть. К сожалению, тогда в Российской империи его труд не смогли оценить по достоинству: великий князь Александр Михайлович Романов, курировавший авиацию, отказал Котельникову, заявив, что якобы парашюты не нужны, поскольку летчики ими будут пользоваться при первой возможности, а самолетов в стране мало. В итоге изобретателю пришлось ехать в Париж, нанимать учившегося там русского студента, чтобы тот прыгнул с парашютом с моста, и патентовать изделие во Франции. Только лишь в 1930-е годы ранцевый парашют попал в Советский Союз уже через Америку, где раньше поняли перспективность данного изобретения.И вот спустя почти 110 лет опять же в России появляется ранцевый парашют принципиально нового типа – пневмокаркасный, который абсолютно не зависит от внешнего скоростного напора и имеет посадочный демпфер. Не хотелось бы, чтобы в данном случае история повторилась.Одновременно, мы также полагаем, что выходить за границу с техническими индустриальными инновациями, даже при наличии большого числа международных патентов, как в нашем случае, без риска утраты технологии весьма желательно под эгидой государственных институтов.Несмотря на то, что у компании имеется готовый инновационный продукт, большинство потенциальных заказчиков хотят покупать сразу готовое изделие, а не технологию для последующего производства. У нас в компании лежит уже порядка 1500 заказов на "готовые" комплексы от более чем 100 заказчиков и компаний из разных стран, которые готовы заниматься их дистрибуцией в своих регионах. Однако от опытного образца до готового товарного изделия есть определенный этап, который необходимо пройти – это создание собственного производства и его сертификация, а уже потом – государственная сертификация выпускаемой этим предприятием товарной продукции путем испытаний с профессиональными парашютистами.- Получается замкнутый круг…– Это не круг, а закономерный этап любой инновации, известный в профессиональной среде как "долина смерти" – есть опытный образец, но нет производства, и на этой стадии, по статистике, "погибают" 9 из 10 стартапов во всем мире. Мы делаем все, чтобы наш проект миновал этот этап и был бы доведен до реализации, поскольку он решает важную и актуальную социальную проблему спасения жизни людей и не имеет в настоящее время прямых аналогов в мире.Есть и еще одна особенность "СПАРС" – это промышленная инновация. Дело в том, что большинство современных инноваций сегодня связаны IT-сектором и не требуют больших научно-технологических ресурсов и вложений при разработке. Не поймите меня неправильно, я с большим уважением отношусь ко всем, кто делает что-то новое и полезное, но все-таки есть существенная разница между инновацией "в цифре" и инновацией индустриальной.Вот такие люди, как Илон Маск, Джеф Безос, Ричард Бренсон и другие занимаются самыми настоящими индустриальными инновациями – их ракеты и ракетопланы взлетают и садятся в "реальном мире", представляя собой реальные технические новшества, которые сейчас довольно редки. Так же и мы, пускай при куда более скромных масштабах деятельности и объемах финансирования, создали принципиально новую промышленную индустриальную высокотехнологическую инновацию, не имеющую в настоящее время прямых аналогов в мире – фактически новый тип летательного аппарата. Думаю, рано или поздно проект получит господдержку. Для этого мы стараемся продвигать проект, участвуя, том числе, в конференциях и выставках, таких как авиасалон МАКС, выставки МЧС, в различных инновационных конкурсах, например, "Новатор Москвы 2021", где мы стали призерами.По моему мнению, "СПАРС" должен быть интересен госструктурам, поскольку он является отличным примером наукоемкой социально ориентированной "конверсии", о необходимости которой последние годы много говорится.– Появились ли за рубежом за эти годы похожие спасательные системы?– Нет, те же американцы пошли другим путем, разработав систему Spider – канатное устройство, фактически рюкзак с лебедкой, предполагается, что человек сможет спускаться по этим канатам, похожим на "паутину", как следует из названия изобретения, по стене высотки. Но учитывая, какие ветровые нагрузки действуют на верхних этажах таких задний, этого "паука" просто, что называется, "размажет" по стене. Я уже не говорю о ситуации, когда опасная зона, например, пожара, располагается ниже фиксированной точки подвеса этого канатного устройства.– Есть ли понимание, сколько будет стоить "СПАРС", учитывая, что такого товара на рынке по сути не было, насколько он будет дороже "классических" парашютов?– Поскольку "СПАРС" – не совсем парашют даже, а комплексная спасательная технология, то под нее в перспективе придется создать свой собственный рынок, емкость которого оценивается специалистами где-то в три-четыре миллиарда долларов. Безусловно, пневмокаркасное парашютирующее устройство будет стоить дороже обычного парашюта, поскольку оно технически сложнее. Для опытных образцов пока мы имеем только прямые затраты на создание и судить о рыночной цене трудно.Полагаем, что в крупносерийном производстве речь может идти о где-то 5000 долларов за один комплект. На первый взгляд – это дорого. Но, возникает вопрос: а сколько стоит человеческая жизнь? Известно, что некоторые богатые люди покупают целые этажи под квартиры, например, в Москва-сити, одновременно с этим приобретая парашюты, как бы "подстраховывая" себя и семью "на всякий случай". На самом деле это лишь самоуспокоение, как я уже говорил, без подготовки и в стрессовом состоянии обычный парашют их спасти не сможет. При этом, стоимость "СПАРС" в среднем равна одному квадратному метру жилья в таких апартаментах или пентхаусе.

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технологии, интервью, сша, россия, сергей кулик