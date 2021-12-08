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Эксперт рассказала, чем опасны "мертвые" банковские карты
Эксперт рассказала, чем опасны "мертвые" банковские карты - РИА Новости, 08.12.2021
Эксперт рассказала, чем опасны "мертвые" банковские карты
Обладание так называемыми "мертвыми" банковскими картами (такими, которыми клиент не пользуется) может привести к нежелательным комиссиям, навязыванию услуг и... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T03:49
2021-12-08T03:49
2021-12-08T05:22
экономика
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обладание так называемыми "мертвыми" банковскими картами (такими, которыми клиент не пользуется) может привести к нежелательным комиссиям, навязыванию услуг и рискам утечки данных, рассказала РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Екатерина Семерикова.При этом клиенты, которые ранее использовали карту в качестве зарплатного проекта с автоматическим бесплатным обслуживанием, теряют эту привилегию, переходя на другой зарплатный проект, поясняет Семерикова. Не закрыв карту, клиенты могут столкнуться со списаниями комиссий."Также держатели "мертвых" карт не до конца осознают, что их персональные данные в любом случае хранятся у банка. Самое безобидное, что может произойти - это звонки из колл-центров, а также сообщения с предложениями продуктов, которые человеку не нужны. Более серьезные риски появляются в случае утечки персональных данных, когда они могут попасть в недобросовестные руки", - предостерегает эксперт.Мошенники получают доступ к личным данным, даже если человек забывает, что является клиентом банка, и не пользуется его услугами, заключила она.По итогам третьего квартала, согласно последним данным Банка России, на руках у физлиц было 319,8 миллиона карт, из них по 224,3 миллиона совершались операции. Таким образом, количество "мертвых" карт в третьем квартале составило 95,5 миллиона единиц, что меньше показателя во втором квартале на 3% и больше показателя годом ранее на 4,2%.
https://ria.ru/20211102/karty-1757303699.html
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экономика, россия
03:49 08.12.2021 (обновлено: 05:22 08.12.2021)
Эксперт рассказала, чем опасны "мертвые" банковские карты
Эксперт "Сколково-РЭШ" Семерикова рассказала, чем опасны "мертвые" банковские карты
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обладание так называемыми "мертвыми" банковскими картами (такими, которыми клиент не пользуется) может привести к нежелательным комиссиям, навязыванию услуг и рискам утечки данных, рассказала РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Екатерина Семерикова.
"Риски подобных карт в основном заключаются в том, что за некоторые из них может сниматься комиссия, о которой клиент может не знать или забыть. Сейчас все чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода", - обращает внимание эксперт.
При этом клиенты, которые ранее использовали карту в качестве зарплатного проекта с автоматическим бесплатным обслуживанием, теряют эту привилегию, переходя на другой зарплатный проект, поясняет Семерикова. Не закрыв карту, клиенты могут столкнуться со списаниями комиссий.
"Также держатели "мертвых" карт не до конца осознают, что их персональные данные в любом случае хранятся у банка. Самое безобидное, что может произойти - это звонки из колл-центров, а также сообщения с предложениями продуктов, которые человеку не нужны. Более серьезные риски появляются в случае утечки персональных данных, когда они могут попасть в недобросовестные руки", - предостерегает эксперт.
Мошенники получают доступ к личным данным, даже если человек забывает, что является клиентом банка, и не пользуется его услугами, заключила она.
По итогам третьего квартала, согласно последним данным Банка России
, на руках у физлиц было 319,8 миллиона карт, из них по 224,3 миллиона совершались операции. Таким образом, количество "мертвых" карт в третьем квартале составило 95,5 миллиона единиц, что меньше показателя во втором квартале на 3% и больше показателя годом ранее на 4,2%.