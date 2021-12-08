https://ria.ru/20211208/opasnost-1762674523.html

Эксперт рассказала, чем опасны "мертвые" банковские карты

Эксперт рассказала, чем опасны "мертвые" банковские карты - РИА Новости, 08.12.2021

Эксперт рассказала, чем опасны "мертвые" банковские карты

Обладание так называемыми "мертвыми" банковскими картами (такими, которыми клиент не пользуется) может привести к нежелательным комиссиям, навязыванию услуг и... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T03:49

2021-12-08T03:49

2021-12-08T05:22

экономика

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обладание так называемыми "мертвыми" банковскими картами (такими, которыми клиент не пользуется) может привести к нежелательным комиссиям, навязыванию услуг и рискам утечки данных, рассказала РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Екатерина Семерикова.При этом клиенты, которые ранее использовали карту в качестве зарплатного проекта с автоматическим бесплатным обслуживанием, теряют эту привилегию, переходя на другой зарплатный проект, поясняет Семерикова. Не закрыв карту, клиенты могут столкнуться со списаниями комиссий."Также держатели "мертвых" карт не до конца осознают, что их персональные данные в любом случае хранятся у банка. Самое безобидное, что может произойти - это звонки из колл-центров, а также сообщения с предложениями продуктов, которые человеку не нужны. Более серьезные риски появляются в случае утечки персональных данных, когда они могут попасть в недобросовестные руки", - предостерегает эксперт.Мошенники получают доступ к личным данным, даже если человек забывает, что является клиентом банка, и не пользуется его услугами, заключила она.По итогам третьего квартала, согласно последним данным Банка России, на руках у физлиц было 319,8 миллиона карт, из них по 224,3 миллиона совершались операции. Таким образом, количество "мертвых" карт в третьем квартале составило 95,5 миллиона единиц, что меньше показателя во втором квартале на 3% и больше показателя годом ранее на 4,2%.

https://ria.ru/20211102/karty-1757303699.html

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экономика, россия