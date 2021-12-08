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https://ria.ru/20211208/omikron-1762778211.html
Названы шесть симптомов штамма "омикрон"
Российский вирусолог назвал специфические симптомы штамма "омикрон" - РИА Новости, 08.12.2021
Названы шесть симптомов штамма "омикрон"
Новый штамм коронавируса "омикрон" существенно отличается от других вариантов, заявил новосибирский вирусолог, член-корреспондент СО РАН Сергей Нетесов. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:01
2021-12-08T17:49
распространение коронавируса
юар
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
сергей нетесов
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" существенно отличается от других вариантов, заявил новосибирский вирусолог, член-корреспондент СО РАН Сергей Нетесов.Ученый рассказал, что большинство симптомов "омикрона" необычны для дельта-штамма — они мягче. При этом он отметил, что пока вариант недостаточно исследован."Основные данные основаны на наблюдениях южноафриканского врача. Пациентами были в основном молодые люди", — цитирует медика "Сибкрай".По словам специалиста, для "омикрона", как и для других штаммов коронавируса, характерны ломота в теле, головная боль и сильная усталость, однако есть и три специфических симптома."Першение в горле — интересный симптом, потому что это нетипичный признак для других вариантов коронавируса. Жидкие выделения из носа — тоже нетипичный признак. Для уханьского варианта он вообще не был характерен. Сейчас это прямо самый главный симптом. Также это частое чихание", — рассказал Нетесов."Омикрон"B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую скорость передачи этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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юар, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей нетесов
16:01 08.12.2021 (обновлено: 17:49 08.12.2021)
 
Российский вирусолог назвал специфические симптомы штамма "омикрон"

Новосибирский вирусолог Нетесов перечислил шесть симптомов омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" существенно отличается от других вариантов, заявил новосибирский вирусолог, член-корреспондент СО РАН Сергей Нетесов.
Ученый рассказал, что большинство симптомов "омикрона" необычны для дельта-штамма — они мягче. При этом он отметил, что пока вариант недостаточно исследован.
"Основные данные основаны на наблюдениях южноафриканского врача. Пациентами были в основном молодые люди", — цитирует медика "Сибкрай".
По словам специалиста, для "омикрона", как и для других штаммов коронавируса, характерны ломота в теле, головная боль и сильная усталость, однако есть и три специфических симптома.
Изображение клеток, инфицированных вариантом коронавируса омикрон - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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Ученые обнаружили вторую генетическую версию омикрон-штамма
"Першение в горле — интересный симптом, потому что это нетипичный признак для других вариантов коронавируса. Жидкие выделения из носа — тоже нетипичный признак. Для уханьского варианта он вообще не был характерен. Сейчас это прямо самый главный симптом. Также это частое чихание", — рассказал Нетесов.

"Омикрон"

B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую скорость передачи этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаЮАРКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСергей Нетесов
 
 
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