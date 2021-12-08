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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211208/omikron-1762749188.html
В Чехии подтвердили второй случай омикрон-штамма
В Чехии подтвердили второй случай омикрон-штамма - РИА Новости, 08.12.2021
В Чехии подтвердили второй случай омикрон-штамма
Медики в Чехии подтвердили в среду второй случай заболевания штаммом "омикрон" коронавируса, который тесно связан с контактами женщины – первого подобного... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:02
2021-12-08T14:02
распространение коронавируса
в мире
юар
чехия
балашов
воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ПРАГА, 8 дек – РИА Новости. Медики в Чехии подтвердили в среду второй случай заболевания штаммом "омикрон" коронавируса, который тесно связан с контактами женщины – первого подобного пациента в стране, сообщила журналистам представитель краевой санэпидемстанции города Либерец на северо-западе страны Зузана Балашова."Подтвержден второй случай заболевания коронавирусом со штаммом "омикрон". В данном случает речь идет об узком родственном контакте с первой заболевшей, о которой стало известно в конце ноября. Поскольку первая больная и все ее родственники и знакомые с самого начала находятся в изоляции, никакие новые заболевания с этим штаммом у них проявиться не должны", - сказала Балашова.Первый случай заболевания коронавирусом со штаммом "омикрон" был зафиксирован в Чехии 29 ноября у женщины, вернувшейся через ЮАР и ОАЭ из Намибии. Сразу после этого она была помещена в изоляцию, как и остальные 8 человек, которые входили с ней в одну туристическую группу, включая ее близких родственников. Также были проверены контакты всех этих людей.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, юар, чехия, балашов, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:02 08.12.2021
 
В Чехии подтвердили второй случай омикрон-штамма

В Чехии подтвердили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

© AP Photo / Kin CheungИзображение клеток, инфицированных вариантом коронавируса "омикрон"
Изображение клеток, инфицированных вариантом коронавируса омикрон - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Kin Cheung
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ПРАГА, 8 дек – РИА Новости. Медики в Чехии подтвердили в среду второй случай заболевания штаммом "омикрон" коронавируса, который тесно связан с контактами женщины – первого подобного пациента в стране, сообщила журналистам представитель краевой санэпидемстанции города Либерец на северо-западе страны Зузана Балашова.
"Подтвержден второй случай заболевания коронавирусом со штаммом "омикрон". В данном случает речь идет об узком родственном контакте с первой заболевшей, о которой стало известно в конце ноября. Поскольку первая больная и все ее родственники и знакомые с самого начала находятся в изоляции, никакие новые заболевания с этим штаммом у них проявиться не должны", - сказала Балашова.
Первый случай заболевания коронавирусом со штаммом "омикрон" был зафиксирован в Чехии 29 ноября у женщины, вернувшейся через ЮАР и ОАЭ из Намибии. Сразу после этого она была помещена в изоляцию, как и остальные 8 человек, которые входили с ней в одну туристическую группу, включая ее близких родственников. Также были проверены контакты всех этих людей.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
11:54В мире
В Китае назвали способ защиты от омикрон-штамма коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреЮАРЧехияБалашовВОЗКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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