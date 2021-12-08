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ВОЗ не исключила доминирования омикрон-штамма в Европе уже к началу января
ВОЗ не исключила доминирования омикрон-штамма в Европе уже к началу января - РИА Новости, 08.12.2021
ВОЗ не исключила доминирования омикрон-штамма в Европе уже к началу января
Новый штамм "омикрон", выявленный в 57 странах мира, может стать доминантным вариантом COVID-19 в Европе уже к началу января, говорится в еженедельном бюллетене РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:42
2021-12-08T12:42
2021-12-08T12:48
распространение коронавируса
воз
коронавирус covid-19
в мире
европа
здоровье - общество
омикрон-штамм коронавируса
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ЖЕНЕВА, 8 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый штамм "омикрон", выявленный в 57 странах мира, может стать доминантным вариантом COVID-19 в Европе уже к началу января, говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения об эпидемиологической ситуации в мире."Основываясь на нескольких предположениях относительно преимущества роста, сроков распространения в европейском регионе, а также учитывая смешение населения и меры общественного здравоохранения и социальные меры, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний спрогнозировал, что если 1% инфекций SARS-CoV-2 будет вызван вариантом "омикрон", то он станет доминантным в Европе, составляя свыше 50% от общего числа новых инфекций, с преимуществом роста в 120% к 1 января 2022 года", - говорится в документе.
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воз, коронавирус covid-19, в мире, европа, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса
12:42 08.12.2021 (обновлено: 12:48 08.12.2021)
ВОЗ не исключила доминирования омикрон-штамма в Европе уже к началу января
ВОЗ не исключила доминирования омикрон-штамма коронавируса в Европе уже к началу января