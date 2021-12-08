https://ria.ru/20211208/omikron-1762718502.html
Коронавирус снова мутировал. Что говорят ученые?
Омикрон-штамм: ученые обнаружили вторую генетическую версию вируса
Коронавирус снова мутировал. Что говорят ученые?
В австралийском штате Квинсленд ученые выделили генетический "подвид" нового штамма коронавируса "омикрон", пишет газета The Guardian. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:51
2021-12-08T11:51
2021-12-08T17:28
распространение коронавируса
ботсвана
юар
квинсленд
австралийский национальный университет
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В австралийском штате Квинсленд ученые выделили генетический "подвид" нового штамма коронавируса "омикрон", пишет газета The Guardian.Его обнаружили в образцах второго заразившегося "омикроном" австралийца, недавно прибывшего из Нигерии, рассказала министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д'Ат. "Я хочу выразить огромную благодарность нашим судебно-медицинским и научным службам, потому что их работа с международным комитетом привела к переклассификации "омикрона" на два подвида, и оба они есть здесь, в Квинсленде", — отметила она.Врач-инфекционист и микробиолог из Австралийского национального университета профессор Питер Коллиньон считает, что новый субвариант, вероятно, распространится по разным частям земного шара, однако называть его новым штаммом нельзя."Не думаю, что это можно назвать новым вариантом, это подтип. Новый вариант означает серьезное изменение по сравнению с теми штаммами, которые у нас уже были", — объяснил ученый.Как передает 9News со ссылкой на экспертов, новая разновидность SARS-CoV-2 сохранила примерно половину генетических изменений "омикрона". Однако, по словам исполняющего обязанности главного врача Австралии Питера Эйткена, в отличие от предшественника у субварианта нет такого качества, как "выпадение S-гена". Предположительно, из-за этого его сложнее выявлять ПЦР-тестом."Омикрон"B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую скорость передачи этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://ria.ru/20211208/omikron-shtamm-1762698082.html
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ботсвана, юар, квинсленд, австралийский национальный университет, коронавирус covid-19
11:51 08.12.2021 (обновлено: 17:28 08.12.2021)
Ученые обнаружили вторую генетическую версию омикрон-штамма
The Guardian: штамм "омикрон" коронавируса разделился на две генетические версии
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
В австралийском штате Квинсленд
ученые выделили генетический "подвид" нового штамма коронавируса "омикрон", пишет газета The Guardian
.
Его обнаружили в образцах второго заразившегося "омикроном" австралийца, недавно прибывшего из Нигерии, рассказала министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д'Ат.
"Я хочу выразить огромную благодарность нашим судебно-медицинским и научным службам, потому что их работа с международным комитетом привела к переклассификации "омикрона" на два подвида, и оба они есть здесь, в Квинсленде", — отметила она.
Врач-инфекционист и микробиолог из Австралийского национального университета
профессор Питер Коллиньон считает, что новый субвариант, вероятно, распространится по разным частям земного шара, однако называть его новым штаммом нельзя.
"Не думаю, что это можно назвать новым вариантом, это подтип. Новый вариант означает серьезное изменение по сравнению с теми штаммами, которые у нас уже были", — объяснил ученый.
Как передает 9News со ссылкой на экспертов, новая разновидность SARS-CoV-2 сохранила примерно половину генетических изменений "омикрона". Однако, по словам исполняющего обязанности главного врача Австралии Питера Эйткена, в отличие от предшественника у субварианта нет такого качества, как "выпадение S-гена". Предположительно, из-за этого его сложнее выявлять ПЦР-тестом.
"Омикрон"
B.1.1.529 обнаружили в Ботсване
и ЮАР
в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую скорость передачи этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.