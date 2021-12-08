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https://ria.ru/20211208/ogranicheniya-1762737609.html
Беглов рассказал, как избежать новых ограничений в новогодние праздники
Беглов рассказал, как избежать новых ограничений в новогодние праздники - РИА Новости, 08.12.2021
Беглов рассказал, как избежать новых ограничений в новогодние праздники
Сохранение высоких темпов вакцинации позволит избежать новых ограничений в Санкт-Петербурге в новогодние праздники, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:10
2021-12-08T13:10
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
александр беглов
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Сохранение высоких темпов вакцинации позволит избежать новых ограничений в Санкт-Петербурге в новогодние праздники, сообщил губернатор города Александр Беглов."Вакцинация в Петербурге идет хорошими темпами. Сейчас главное – не снижать их до тех пор, пока мы не приблизимся к коллективному иммунитету. Все условия для этого есть – более двухсот точек, где можно привиться, значительный запас вакцины, который постоянно пополняется", - сказал Беглов, слова которого приводит его пресс-служба. Он отметил, что сохранение высоких темпов вакцинации позволит избежать новых ограничений в новогодние праздники.Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, на склад ОАО "Фармбаза" поступила новая партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") в количестве 67 800 комплектов доз.На сегодняшний день от COVID-19 в Петербурге привиты первым компонентом (без учета "Спутник Лайт") 2 160 282 человека. Завершили цикл вакцинации 2 348 282 человека.Запас вакцины в настоящее время в городе составляет 698 992 комплекта доз. Сделать прививку можно в 185 пунктах вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 53 мобильных пунктах вакцинации.
https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762448058.html
https://ria.ru/20211130/peterburg-1761426952.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:10 08.12.2021
 
Беглов рассказал, как избежать новых ограничений в новогодние праздники

Губернатор Петербурга Беглов: сохранение темпов вакцинации позволит избежать ограничений

© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Сохранение высоких темпов вакцинации позволит избежать новых ограничений в Санкт-Петербурге в новогодние праздники, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Вакцинация в Петербурге идет хорошими темпами. Сейчас главное – не снижать их до тех пор, пока мы не приблизимся к коллективному иммунитету. Все условия для этого есть – более двухсот точек, где можно привиться, значительный запас вакцины, который постоянно пополняется", - сказал Беглов, слова которого приводит его пресс-служба. Он отметил, что сохранение высоких темпов вакцинации позволит избежать новых ограничений в новогодние праздники.
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Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, на склад ОАО "Фармбаза" поступила новая партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") в количестве 67 800 комплектов доз.
На сегодняшний день от COVID-19 в Петербурге привиты первым компонентом (без учета "Спутник Лайт") 2 160 282 человека. Завершили цикл вакцинации 2 348 282 человека.
Запас вакцины в настоящее время в городе составляет 698 992 комплекта доз. Сделать прививку можно в 185 пунктах вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 53 мобильных пунктах вакцинации.
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