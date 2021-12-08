https://ria.ru/20211208/ogranicheniya-1762737609.html

Беглов рассказал, как избежать новых ограничений в новогодние праздники

Беглов рассказал, как избежать новых ограничений в новогодние праздники - РИА Новости, 08.12.2021

Беглов рассказал, как избежать новых ограничений в новогодние праздники

Сохранение высоких темпов вакцинации позволит избежать новых ограничений в Санкт-Петербурге в новогодние праздники, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:10

2021-12-08T13:10

2021-12-08T13:10

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вакцинация россиян от covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Сохранение высоких темпов вакцинации позволит избежать новых ограничений в Санкт-Петербурге в новогодние праздники, сообщил губернатор города Александр Беглов."Вакцинация в Петербурге идет хорошими темпами. Сейчас главное – не снижать их до тех пор, пока мы не приблизимся к коллективному иммунитету. Все условия для этого есть – более двухсот точек, где можно привиться, значительный запас вакцины, который постоянно пополняется", - сказал Беглов, слова которого приводит его пресс-служба. Он отметил, что сохранение высоких темпов вакцинации позволит избежать новых ограничений в новогодние праздники.Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, на склад ОАО "Фармбаза" поступила новая партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") в количестве 67 800 комплектов доз.На сегодняшний день от COVID-19 в Петербурге привиты первым компонентом (без учета "Спутник Лайт") 2 160 282 человека. Завершили цикл вакцинации 2 348 282 человека.Запас вакцины в настоящее время в городе составляет 698 992 комплекта доз. Сделать прививку можно в 185 пунктах вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 53 мобильных пунктах вакцинации.

https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762448058.html

https://ria.ru/20211130/peterburg-1761426952.html

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