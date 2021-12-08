https://ria.ru/20211208/mikrofotografiya-1762681040.html
Ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию "омикрона"
Ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию "омикрона" - РИА Новости, 08.12.2021
Ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию "омикрона"
Университет Гонконга опубликовал изображение варианта коронавируса "омикрон", полученное при помощи электронного микроскопа, говорится в заявлении... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T07:27
2021-12-08T07:27
2021-12-08T09:22
распространение коронавируса
в мире
гонконг
воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ПЕКИН, 8 дек — РИА Новости. Университет Гонконга опубликовал изображение варианта коронавируса "омикрон", полученное при помощи электронного микроскопа, говорится в заявлении исследователей, поступившем в распоряжение РИА Новости.Ученые медицинского факультета, включая специалистов в области патологии и вирусологии, смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом SARS-CoV-2 и обнародовали изображение при малом и большом увеличении.Как пояснили исследователи, при малом увеличении на микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.Ранее стало известно, что исследователям кафедры микробиологии Гонконгского университета удалось выделить "омикрон" из клинических образцов, что позволит разработать и произвести вакцины против нового штамма. B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://ria.ru/20211206/omikron-1762455551.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211205/omikron-1762253512.html
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РИА Новости
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в мире, гонконг, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
07:27 08.12.2021 (обновлено: 09:22 08.12.2021)
Ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию "омикрона"
Ученые из Университета Гонконга опубликовали электронную микрофотографию омикрон-штамма
ПЕКИН, 8 дек — РИА Новости. Университет Гонконга опубликовал изображение варианта коронавируса "омикрон", полученное при помощи электронного микроскопа, говорится в заявлении исследователей, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ученые медицинского факультета, включая специалистов в области патологии и вирусологии, смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом SARS-CoV-2 и обнародовали изображение при малом и большом увеличении.
Как пояснили исследователи, при малом увеличении на микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.
Ранее стало известно, что исследователям кафедры микробиологии Гонконгского университета удалось выделить "омикрон" из клинических образцов, что позволит разработать и произвести вакцины против нового штамма.
B.1.1.529 обнаружили в Ботсване
и ЮАР
в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.