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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211208/mikrofotografiya-1762681040.html
Ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию "омикрона"
Ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию "омикрона" - РИА Новости, 08.12.2021
Ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию "омикрона"
Университет Гонконга опубликовал изображение варианта коронавируса "омикрон", полученное при помощи электронного микроскопа, говорится в заявлении... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T07:27
2021-12-08T09:22
распространение коронавируса
в мире
гонконг
воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ПЕКИН, 8 дек — РИА Новости. Университет Гонконга опубликовал изображение варианта коронавируса "омикрон", полученное при помощи электронного микроскопа, говорится в заявлении исследователей, поступившем в распоряжение РИА Новости.Ученые медицинского факультета, включая специалистов в области патологии и вирусологии, смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом SARS-CoV-2 и обнародовали изображение при малом и большом увеличении.Как пояснили исследователи, при малом увеличении на микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.Ранее стало известно, что исследователям кафедры микробиологии Гонконгского университета удалось выделить "омикрон" из клинических образцов, что позволит разработать и произвести вакцины против нового штамма. B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://ria.ru/20211206/omikron-1762455551.html
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в мире, гонконг, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
07:27 08.12.2021 (обновлено: 09:22 08.12.2021)
 
Ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию "омикрона"

Ученые из Университета Гонконга опубликовали электронную микрофотографию омикрон-штамма

© Фото : Li Ka Shing Faculty of Medicine, The University of Hong KongЭлектронная микрофотография почечной клетки обезьяны (Vero E6) после заражения вариантом вируса SARS-CoV-2 Omicron
Электронная микрофотография почечной клетки обезьяны (Vero E6) после заражения вариантом вируса SARS-CoV-2 Omicron - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : Li Ka Shing Faculty of Medicine, The University of Hong Kong
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 дек — РИА Новости. Университет Гонконга опубликовал изображение варианта коронавируса "омикрон", полученное при помощи электронного микроскопа, говорится в заявлении исследователей, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ученые медицинского факультета, включая специалистов в области патологии и вирусологии, смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом SARS-CoV-2 и обнародовали изображение при малом и большом увеличении.
Мобильный пункт тестирования на коронавирус в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 20:56Наука
В России обнаружен штамм "омикрон". Ждать ли подъем волны COVID-19
Как пояснили исследователи, при малом увеличении на микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.
Ранее стало известно, что исследователям кафедры микробиологии Гонконгского университета удалось выделить "омикрон" из клинических образцов, что позволит разработать и произвести вакцины против нового штамма.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Вирусологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора по Владимирской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 14:37В мире
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Распространение коронавирусаВ миреГонконгВОЗКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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