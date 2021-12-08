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Задержан владелец "Рив Гоша"

В Петербурге задержали совладельца "Рив Гоша" - РИА Новости, 08.12.2021

Задержан владелец "Рив Гоша"

В Санкт-Петербурге задержали совладельца сети магазинов "Рив Гош" и интернет-ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера с женой Инной, которая также является его деловым РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:38

2021-12-08T14:38

2021-12-08T16:09

происшествия

санкт-петербург

сбербанк россии

юлмарт

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали совладельца сети магазинов "Рив Гош" и интернет-ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера с женой Инной, которая также является его деловым партнером. Об этом пишет "Коммерсантъ".По информации издания, предпринимателя подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей, полученных на развитие бизнеса. Он взял кредит незадолго до краха "Юлмарта" в марте 2020 года. Супругов допрашивают в статусе подозреваемых.В "Рив Гоше" сообщили агентству "РБК", что компания работает в обычном режиме, а ситуация не имеет отношения к сети магазинов.Дело о получении "Юлмартом" заемных средств от Сбербанка расследуют с 2017 года. Тогда задержали другого совладельца ретейла Дмитрия Костыгина. По данным следствия, в 2016 году он получил кредит, представив ложные сведения о финансовом состоянии своей компании, а средствами "распорядился по своему усмотрению". Его обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах, однако позднее статью переквалифицировали на менее тяжкую — "Причинение ущерба без признаков хищения". Впоследствии прокуратура отменила это решение. По данным "Коммерсанта", дело вновь расследуется по факту мошенничества.

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происшествия, санкт-петербург, сбербанк россии, юлмарт