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Задержан владелец "Рив Гоша"
В Петербурге задержали совладельца "Рив Гоша" - РИА Новости, 08.12.2021
Задержан владелец "Рив Гоша"
В Санкт-Петербурге задержали совладельца сети магазинов "Рив Гош" и интернет-ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера с женой Инной, которая также является его деловым РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:38
2021-12-08T16:09
происшествия
санкт-петербург
сбербанк россии
юлмарт
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали совладельца сети магазинов "Рив Гош" и интернет-ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера с женой Инной, которая также является его деловым партнером. Об этом пишет "Коммерсантъ".По информации издания, предпринимателя подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей, полученных на развитие бизнеса. Он взял кредит незадолго до краха "Юлмарта" в марте 2020 года. Супругов допрашивают в статусе подозреваемых.В "Рив Гоше" сообщили агентству "РБК", что компания работает в обычном режиме, а ситуация не имеет отношения к сети магазинов.Дело о получении "Юлмартом" заемных средств от Сбербанка расследуют с 2017 года. Тогда задержали другого совладельца ретейла Дмитрия Костыгина. По данным следствия, в 2016 году он получил кредит, представив ложные сведения о финансовом состоянии своей компании, а средствами "распорядился по своему усмотрению". Его обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах, однако позднее статью переквалифицировали на менее тяжкую — "Причинение ущерба без признаков хищения". Впоследствии прокуратура отменила это решение. По данным "Коммерсанта", дело вновь расследуется по факту мошенничества.
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происшествия, санкт-петербург, сбербанк россии, юлмарт
14:38 08.12.2021 (обновлено: 16:09 08.12.2021)
 
В Петербурге задержали совладельца "Рив Гоша"

"Ъ": в Петербурге задержали совладельца "Рив Гоша" и "Юлмарта" Августа Мейера

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВывеска на входе в магазин "Рив гош"
Вывеска на входе в магазин Рив гош - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали совладельца сети магазинов "Рив Гош" и интернет-ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера с женой Инной, которая также является его деловым партнером. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По информации издания, предпринимателя подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей, полученных на развитие бизнеса. Он взял кредит незадолго до краха "Юлмарта" в марте 2020 года. Супругов допрашивают в статусе подозреваемых.
Август Мейер в здании Следственного комитета в Санкт-Петербурге. Оперативная съемка СК РФ
Август Мейер в здании Следственного комитета в Санкт-Петербурге. Оперативная съемка СК РФ
Август Мейер в здании Следственного комитета в Санкт-Петербурге. Оперативная съемка СК РФ
В "Рив Гоше" сообщили агентству "РБК", что компания работает в обычном режиме, а ситуация не имеет отношения к сети магазинов.
Дело о получении "Юлмартом" заемных средств от Сбербанка расследуют с 2017 года. Тогда задержали другого совладельца ретейла Дмитрия Костыгина. По данным следствия, в 2016 году он получил кредит, представив ложные сведения о финансовом состоянии своей компании, а средствами "распорядился по своему усмотрению". Его обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах, однако позднее статью переквалифицировали на менее тяжкую — "Причинение ущерба без признаков хищения". Впоследствии прокуратура отменила это решение. По данным "Коммерсанта", дело вновь расследуется по факту мошенничества.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургСбербанк РоссииЮлмарт
 
 
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