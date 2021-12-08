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"Нельзя так худеть": поклонников удивил осунувшийся вид Лепса
"Нельзя так худеть": поклонников удивил осунувшийся вид Лепса - РИА Новости, 08.12.2021
"Нельзя так худеть": поклонников удивил осунувшийся вид Лепса
Поклонники удивились внешнему виду похудевшего Григория Лепса на свежем фото певца в Instagram. Артист разместил кадр с Полиной Гагариной. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:53
2021-12-08T11:53
2021-12-08T11:53
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Поклонники удивились внешнему виду похудевшего Григория Лепса на свежем фото певца в Instagram. Артист разместил кадр с Полиной Гагариной.В комментариях поклонники обеспокоились здоровьем певца и укорили обоих звезд в чрезмерном похудении."Господи, какие тощие оба... Очень люблю творчество обоих исполнителей, но внешний вид не очень здоровый", "Григорий, все ли хорошо со здоровьем? Нельзя так худеть!", "Люблю, но это перебор. Вы публичные люди, не пропагандируйте анорексию…", – написали подписчики.Ранее певец отмечал, что увлекся спортом: летом этого года он даже установил личное достижение – прошел 50 километров по горам Италии. Он посвятил поход своим поклонникам, особенно отметив тех, кто осуждает его за пьянство.
https://ria.ru/20211206/iskhakov-1762438483.html
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шоу-бизнес, полина гагарина, григорий лепс, знаменитости
"Нельзя так худеть": поклонников удивил осунувшийся вид Лепса
Поклонников удивил осунувшийся вид Лепса и Гагариной