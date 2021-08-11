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Шоубиз
https://ria.ru/20210811/leps-1745326718.html
Лепс ответил на осуждения в пьянстве спортивным подвигом
Лепс ответил на осуждения в пьянстве спортивным подвигом - РИА Новости, 11.08.2021
Лепс ответил на осуждения в пьянстве спортивным подвигом
Певец Григорий Лепс прошел 50 километров по горам Италии. Спортивным достижением артист поделился в Instagram. Он посвятил поход своим поклонникам, особенно... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:39
2021-08-11T13:39
шоубиз
италия
григорий лепс
игорь крутой
эмин агаларов
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Певец Григорий Лепс прошел 50 километров по горам Италии. Спортивным достижением артист поделился в Instagram. Он посвятил поход своим поклонникам, особенно отметив тех, кто осуждает его за пьянство.Певец пристыдил некоторых своих подписчиков за то, что они не могут даже утреннюю зарядку сделать.По словам певца, общее время его пути по горам составило почти десять часов. В комментариях к публикации артиста поддержали многие знаменитости: Эмин Агаларов, Дава, Александр Ревва, а также Игорь Крутой, который недавно отпраздновал день рождения в Турции.
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италия, григорий лепс, игорь крутой, эмин агаларов
13:39 11.08.2021
 

Лепс ответил на осуждения в пьянстве спортивным подвигом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкPre-party премии "Жара Music Awards 2021"
Pre-party премии Жара Music Awards 2021 - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Певец Григорий Лепс прошел 50 километров по горам Италии. Спортивным достижением артист поделился в Instagram. Он посвятил поход своим поклонникам, особенно отметив тех, кто осуждает его за пьянство.
Певец пристыдил некоторых своих подписчиков за то, что они не могут даже утреннюю зарядку сделать.
"Посвящаю этот поход в карьер, где еще Микеланджело собирал мрамор, своим поклонникам. Особенно всем, кто осуждает меня за пьянство. Присоединяйтесь, ребята! Проверим вашу трезвую силу. Я сюда дошел и отсюда спущусь, а вы даже с постели не можете подняться, чтобы сделать зарядку", — сказал Лепс.
По словам певца, общее время его пути по горам составило почти десять часов.
В комментариях к публикации артиста поддержали многие знаменитости: Эмин Агаларов, Дава, Александр Ревва, а также Игорь Крутой, который недавно отпраздновал день рождения в Турции.
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