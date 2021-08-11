https://ria.ru/20210811/leps-1745326718.html

Лепс ответил на осуждения в пьянстве спортивным подвигом

Лепс ответил на осуждения в пьянстве спортивным подвигом - РИА Новости, 11.08.2021

Лепс ответил на осуждения в пьянстве спортивным подвигом

Певец Григорий Лепс прошел 50 километров по горам Италии. Спортивным достижением артист поделился в Instagram. Он посвятил поход своим поклонникам, особенно... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T13:39

2021-08-11T13:39

2021-08-11T13:39

шоубиз

италия

григорий лепс

игорь крутой

эмин агаларов

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Певец Григорий Лепс прошел 50 километров по горам Италии. Спортивным достижением артист поделился в Instagram. Он посвятил поход своим поклонникам, особенно отметив тех, кто осуждает его за пьянство.Певец пристыдил некоторых своих подписчиков за то, что они не могут даже утреннюю зарядку сделать.По словам певца, общее время его пути по горам составило почти десять часов. В комментариях к публикации артиста поддержали многие знаменитости: Эмин Агаларов, Дава, Александр Ревва, а также Игорь Крутой, который недавно отпраздновал день рождения в Турции.

https://ria.ru/20210323/leps-1602462082.html

италия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, григорий лепс, игорь крутой, эмин агаларов