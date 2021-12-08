https://ria.ru/20211208/kosmos-1762791104.html

Японские космические туристы прибыли на МКС

Японские космические туристы прибыли на МКС - РИА Новости, 08.12.2021

Японские космические туристы прибыли на МКС

Корабль "Союз МС-20" с японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным пристыковался к МКС,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:43

2021-12-08T16:43

2021-12-08T19:35

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александр мисуркин

юсаку маэдзава

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БАЙКОНУР, 8 дек — РИА Новости. Корабль "Союз МС-20" с японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным пристыковался к МКС, следует из трансляции со станции.Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура в 10:38 мск, через девять минут он вышел на орбиту и отправился к МКС. Через несколько часов после проверки герметичности, сушки скафандров и выравнивания давления между "Союзом МС-20" и орбитальной станцией экипаж откроет люки и перейдет внутрь. Маэдзава и Хирано стали первыми за 12 лет туристами, полетевшими в космос на российском корабле. Они поучаствуют в научной программе исследовательского комплекса. По просьбе пользователей Сети японцы выполнят задания и заснимут все на камеру, а видео выложат на ютьюб-канале.Экипаж "Союза" привез космонавтам новогодние подарки и адаптированные для космоса блюда японской кухни. В обратный путь японские туристы попытаются взять с собой воздух с МКС.На Землю они вернутся 20 декабря.

https://ria.ru/20211207/kosmos-1762505873.html

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байконур (город), youtube, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, юсаку маэдзава