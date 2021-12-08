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Наука
https://ria.ru/20211208/kosmos-1762791104.html
Японские космические туристы прибыли на МКС
Японские космические туристы прибыли на МКС - РИА Новости, 08.12.2021
Японские космические туристы прибыли на МКС
Корабль "Союз МС-20" с японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным пристыковался к МКС,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:43
2021-12-08T19:35
наука
байконур (город)
youtube
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
александр мисуркин
юсаку маэдзава
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БАЙКОНУР, 8 дек — РИА Новости. Корабль "Союз МС-20" с японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным пристыковался к МКС, следует из трансляции со станции.Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура в 10:38 мск, через девять минут он вышел на орбиту и отправился к МКС. Через несколько часов после проверки герметичности, сушки скафандров и выравнивания давления между "Союзом МС-20" и орбитальной станцией экипаж откроет люки и перейдет внутрь. Маэдзава и Хирано стали первыми за 12 лет туристами, полетевшими в космос на российском корабле. Они поучаствуют в научной программе исследовательского комплекса. По просьбе пользователей Сети японцы выполнят задания и заснимут все на камеру, а видео выложат на ютьюб-канале.Экипаж "Союза" привез космонавтам новогодние подарки и адаптированные для космоса блюда японской кухни. В обратный путь японские туристы попытаются взять с собой воздух с МКС.На Землю они вернутся 20 декабря.
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байконур (город), youtube, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, юсаку маэдзава
16:43 08.12.2021 (обновлено: 19:35 08.12.2021)
 
Японские космические туристы прибыли на МКС

Корабль "Союз МС-20" с японскими космическими туристами пристыковался к МКС

© РИА Новости / ТАСС/POOL/Сергей Савостьянов / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японские космические туристы Юсаку Маэзава (слева) и Йозо Хирано (справа) перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на Байконур
Член основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японские космические туристы Юсаку Маэзава (слева) и Йозо Хирано (справа) перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 на Байконур - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / ТАСС/POOL/Сергей Савостьянов
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БАЙКОНУР, 8 дек — РИА Новости. Корабль "Союз МС-20" с японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным пристыковался к МКС, следует из трансляции со станции.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура в 10:38 мск, через девять минут он вышел на орбиту и отправился к МКС.
Поехали! "Союз" отправил японских туристов к МКС
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ракету запустили с "Гагаринского старта" в 10.38 по московскому времени.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 со стартовой площадки космодрома Байконур
1 из 8

Ракету запустили с "Гагаринского старта" в 10.38 по московскому времени.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / ТАСС/POOL/Сергей Савостьянов / Перейти в фотобанк

Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые отправились на Международную космическую станцию на "Союзе".

Член основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японские космические туристы Юсаку Маэзава (слева) и Йозо Хирано (справа) перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 на Байконур
2 из 8

Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые отправились на Международную космическую станцию на "Союзе".

© РИА Новости / ТАСС/POOL/Сергей Савостьянов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Туристы будут участвовать в научной программе, а также выполнять специальные задания интернет-пользователей и и выкладывать сюжеты на YouTube.

Член основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космический турист Юсаку Маэзава перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 на Байконуре
3 из 8

Туристы будут участвовать в научной программе, а также выполнять специальные задания интернет-пользователей и и выкладывать сюжеты на YouTube.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / ТАСС/POOL/Сергей Савостьянов / Перейти в фотобанк

Вместе с ними на МКС летит профессиональный российский космонавт Александр Мисуркин.

Член основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 на Байконуре
4 из 8

Вместе с ними на МКС летит профессиональный российский космонавт Александр Мисуркин.

© РИА Новости / ТАСС/POOL/Сергей Савостьянов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Экипаж везет на станцию новогодние подарки, реквизит для своих заданий и съедобные сувениры.

Члены основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 на Байконуре
5 из 8

Экипаж везет на станцию новогодние подарки, реквизит для своих заданий и съедобные сувениры.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В обратный путь японские туристы попытаются взять с собой воздух с МКС.

Член основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космический турист Йозо Хирано перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 на Байконуре
6 из 8

В обратный путь японские туристы попытаются взять с собой воздух с МКС.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На Землю экипаж вернется 20 декабря.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 со стартовой площадки космодрома Байконур
7 из 8

На Землю экипаж вернется 20 декабря.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20" с космодрома Байконур.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 со стартовой площадки космодрома Байконур
8 из 8

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20" с космодрома Байконур.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Ракету запустили с "Гагаринского старта" в 10.38 по московскому времени.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 8

Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые отправились на Международную космическую станцию на "Союзе".

© РИА Новости / ТАСС/POOL/Сергей Савостьянов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Туристы будут участвовать в научной программе, а также выполнять специальные задания интернет-пользователей и и выкладывать сюжеты на YouTube.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 8

Вместе с ними на МКС летит профессиональный российский космонавт Александр Мисуркин.

© РИА Новости / ТАСС/POOL/Сергей Савостьянов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Экипаж везет на станцию новогодние подарки, реквизит для своих заданий и съедобные сувениры.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 8

В обратный путь японские туристы попытаются взять с собой воздух с МКС.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 8

На Землю экипаж вернется 20 декабря.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20" с космодрома Байконур.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Через несколько часов после проверки герметичности, сушки скафандров и выравнивания давления между "Союзом МС-20" и орбитальной станцией экипаж откроет люки и перейдет внутрь.
Маэдзава и Хирано стали первыми за 12 лет туристами, полетевшими в космос на российском корабле. Они поучаствуют в научной программе исследовательского комплекса. По просьбе пользователей Сети японцы выполнят задания и заснимут все на камеру, а видео выложат на ютьюб-канале.
Экипаж "Союза" привез космонавтам новогодние подарки и адаптированные для космоса блюда японской кухни. В обратный путь японские туристы попытаются взять с собой воздух с МКС.
На Землю они вернутся 20 декабря.
Члены основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, президент корпорации Старт Тудей Юсаку Маэдзава (справа) и его личный ассистент Ёдзо Хирано - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 10:27Наука
Маэдзава надеется, что после его полета космос станет доступнее
 
НаукаБайконур (город)YouTubeКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Александр МисуркинЮсаку Маэдзава
 
 
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