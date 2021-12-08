https://ria.ru/20211208/kosmos-1762712220.html

Поехали! "Союз" отправил японских туристов к МКС

Поехали! "Союз" отправил японских туристов к МКС - РИА Новости, 08.12.2021

Поехали! "Союз" отправил японских туристов к МКС

С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20", которая доставит на Международную космическую станцию бизнесмена Юсаку Маэдзаву и... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:34

2021-12-08T12:34

2021-12-08T19:17

фото

космос - риа наука

александр мисуркин

союз-2.1а

союз мс

космос

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С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20", которая доставит на Международную космическую станцию бизнесмена Юсаку Маэдзаву и его помощника Едзо Хирано. Торжественный момент — в фотоленте Ria.ru.

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