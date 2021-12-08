Поехали! "Союз" отправил японских туристов к МКС
Ракету запустили с "Гагаринского старта" в 10.38 по московскому времени.
Ракету запустили с "Гагаринского старта" в 10.38 по московскому времени.
Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые отправились на Международную космическую станцию на "Союзе".
Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые отправились на Международную космическую станцию на "Союзе".
Туристы будут участвовать в научной программе, а также выполнять специальные задания интернет-пользователей и и выкладывать сюжеты на YouTube.
Туристы будут участвовать в научной программе, а также выполнять специальные задания интернет-пользователей и и выкладывать сюжеты на YouTube.
Вместе с ними на МКС летит профессиональный российский космонавт Александр Мисуркин.
Вместе с ними на МКС летит профессиональный российский космонавт Александр Мисуркин.
Экипаж везет на станцию новогодние подарки, реквизит для своих заданий и съедобные сувениры.
Экипаж везет на станцию новогодние подарки, реквизит для своих заданий и съедобные сувениры.
В обратный путь японские туристы попытаются взять с собой воздух с МКС.
В обратный путь японские туристы попытаются взять с собой воздух с МКС.
На Землю экипаж вернется 20 декабря.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20" с космодрома Байконур.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20" с космодрома Байконур.