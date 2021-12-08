https://ria.ru/20211208/kosmos-1762684216.html

Космические спасатели ЦВО готовы к запуску "Союза" с японскими туристами

Космические спасатели ЦВО готовы к запуску "Союза" с японскими туристами - РИА Новости, 08.12.2021

Космические спасатели ЦВО готовы к запуску "Союза" с японскими туристами

Космические спасатели Центрального военного округа готовы к обеспечению запуска "Союз МС-20" с туристами из Японии на борту, сообщает пресс-служба ЦВО. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T08:35

2021-12-08T08:35

2021-12-08T08:35

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роскосмос

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Космические спасатели Центрального военного округа готовы к обеспечению запуска "Союз МС-20" с туристами из Японии на борту, сообщает пресс-служба ЦВО."Поисково-спасательная группа Центрального военного округа приведена в готовность №1. Авиация и поисково-спасательные машины повышенной проходимости находятся по траектории полета транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-20" с космическими туристами из Японии на борту", - говорится в сообщении.Отмечается, что в обеспечении старта задействованы более 150 военных специалистов-спасателей, медиков, экипажи вертолетов Ми-8, самолетов Ан-26 и Ан-12 и более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе модернизированные поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".Также на дежурство в оперативных районах России и Казахстана, расположенных по траектории полета ракеты-носителя "Союз-2.1а", заступили инженерно-технические, наземные и авиационные группы, парашютисты-спасатели и бригады военных медиков.Запуск "Союза МС-20" запланирован на 10.38 мск. В состав основного экипажа вошли: командир Александр Мисуркин (Роскосмос) и участники космического полета – президент корпорации "Старт Тудей" Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано. Их дублеры – космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и Щун Огисо.

https://ria.ru/20211206/kosmos-1762350800.html

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казахстан, роскосмос, космос - риа наука, александр мисуркин, александр скворцов, центральный военный округ, россия