Королева рассказала о реакции сына Архипа на новость о сестре
Королева рассказала о реакции сына Архипа на новость о сестре в Америке
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Наташа Королева рассказала о реакции сына Архипа на новость о наличии сестры в Америке. Ранее в студии программы "Секрет на миллион" на НТВ она призналась, что передала другу свою яйцеклетку. Впоследствии у него родилась дочь. Для Сергея Глушко и Архипа новость стала неожиданностью.
"Семья на то и есть семья — чтобы понимать и любить. Мое решение приняли. Все-таки это благое дело: на свет появился новый человек. <…> Так что дома все приняли это нормально, никаких сцен не было. Архип и вовсе обрадовался: "Круто! Теперь у меня есть сестра!" – рассказала Королева.
В комментарии порталу Teleprogramma.pro Архип добавил, что новость о сестре стала радостью.
"Я ожидал в этой программе, что будет страшнее. А тут такая радость. Почему нет?" – сказал Архип.
Королева добавила, что как только у них появится возможность поехать в Америку, они сразу воспользуются шансом лично познакомиться с сестрой. По словам певицы, в онлайн-режиме они все "друг друга знают, видят и регулярно общаются".
Наташа с сыном вместе принимают участие в проекте "Две звезды. Отцы и дети". В одном из недавних выпусков поддержать Архипа пришла его девушка Мелисса.
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