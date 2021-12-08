https://ria.ru/20211208/koroleva-1762701594.html

Королева рассказала о реакции сына Архипа на новость о сестре

Королева рассказала о реакции сына Архипа на новость о сестре - РИА Новости, 08.12.2021

Королева рассказала о реакции сына Архипа на новость о сестре

Наташа Королева рассказала о реакции сына Архипа на новость о наличии сестры в Америке. Ранее в студии программы "Секрет на миллион" на НТВ она призналась, что... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:19

2021-12-08T11:19

2021-12-08T11:19

шоубиз

знаменитости

наташа королева (наталия порывай)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Наташа Королева рассказала о реакции сына Архипа на новость о наличии сестры в Америке. Ранее в студии программы "Секрет на миллион" на НТВ она призналась, что передала другу свою яйцеклетку. Впоследствии у него родилась дочь. Для Сергея Глушко и Архипа новость стала неожиданностью.В комментарии порталу Teleprogramma.pro Архип добавил, что новость о сестре стала радостью.Королева добавила, что как только у них появится возможность поехать в Америку, они сразу воспользуются шансом лично познакомиться с сестрой. По словам певицы, в онлайн-режиме они все "друг друга знают, видят и регулярно общаются".Наташа с сыном вместе принимают участие в проекте "Две звезды. Отцы и дети". В одном из недавних выпусков поддержать Архипа пришла его девушка Мелисса.

https://ria.ru/20210813/tarzan-1745651613.html

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знаменитости, наташа королева (наталия порывай), шоу-бизнес