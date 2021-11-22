https://ria.ru/20211122/glushko-1760220562.html

"Я собственник": сын Королевой впервые вывел в свет свою девушку

"Я собственник": сын Королевой впервые вывел в свет свою девушку - РИА Новости, 22.11.2021

"Я собственник": сын Королевой впервые вывел в свет свою девушку

Сын Наташи Королевой Архип впервые вывел в свет свою девушку Мелиссу. Она поддерживала возлюбленного во время семейного выступления на шоу "Две звезды. Отцы и... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T18:18

2021-11-22T18:18

2021-11-22T18:18

шоубиз

знаменитости

наташа королева (наталия порывай)

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575714642_0:110:2930:1758_1920x0_80_0_0_8d02d5896cf0769e88bf768a4b081da0.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сын Наташи Королевой Архип впервые вывел в свет свою девушку Мелиссу. Она поддерживала возлюбленного во время семейного выступления на шоу "Две звезды. Отцы и дети" на Первом канале.Королева с сыном исполнила песню "Ты мне веришь или нет", а затем вместе с ведущим Дмитрием Нагиевым обратились к нескольким девушкам из группы поддержки. Дмитрий попросил показать, кто именно из них Мелисса. Архип уточнил, что на девушке есть цепочка с его инициалами.Мелисса раньше работала в стриптизе, однако впоследствии решила отказаться от этой профессии, несмотря на высокий заработок. Девушка решила стать визажистом.Королева отметила, что сын всегда увлекался пением.Помимо пения Архип увлекается Японией и восточными языками. Королева ранее отмечала, что старается поддерживать сына в его решениях.

https://ria.ru/20210813/tarzan-1745651613.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, наташа королева (наталия порывай), шоу-бизнес