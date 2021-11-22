"Я собственник": сын Королевой впервые вывел в свет свою девушку
Сын Королевой Архип впервые вывел в свет свою девушку Мелиссу
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Наташа Королева на концерте "Песня года"
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сын Наташи Королевой Архип впервые вывел в свет свою девушку Мелиссу. Она поддерживала возлюбленного во время семейного выступления на шоу "Две звезды. Отцы и дети" на Первом канале.
Королева с сыном исполнила песню "Ты мне веришь или нет", а затем вместе с ведущим Дмитрием Нагиевым обратились к нескольким девушкам из группы поддержки. Дмитрий попросил показать, кто именно из них Мелисса. Архип уточнил, что на девушке есть цепочка с его инициалами.
"Моя девушка вот, в черном платье, которое блестит. На ней даже мои инициалы есть. Да, вот так вот, я собственник, сразу подписываю", – сказал Архип.
Мелисса раньше работала в стриптизе, однако впоследствии решила отказаться от этой профессии, несмотря на высокий заработок. Девушка решила стать визажистом.
Королева отметила, что сын всегда увлекался пением.
"Я с Архипом пою все его 19 с копейками лет. Он еще был в моем животе и уже пел со мной дуэтом. Когда ему что-то не нравилось, бил меня ногой в печень", – призналась звезда.
Помимо пения Архип увлекается Японией и восточными языками. Королева ранее отмечала, что старается поддерживать сына в его решениях.
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