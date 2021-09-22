https://ria.ru/20210922/svaty-1751355986.html

"Поддерживаю во всем": Королева рассказала, как общается с сыном Архипом

"Поддерживаю во всем": Королева рассказала, как общается с сыном Архипом - РИА Новости, 22.09.2021

"Поддерживаю во всем": Королева рассказала, как общается с сыном Архипом

В интервью для "7Дней" Наташа Королева раскрыла, как общается с 19-летним сыном от Сергея Глушко Архипом. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T20:47

2021-09-22T20:47

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шоубиз

наташа королева (наталия порывай)

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В интервью для "7Дней" Наташа Королева раскрыла, как общается с 19-летним сыном от Сергея Глушко Архипом. Артистка призналась, что не стала отговаривать сына, когда он собрался уйти из престижного вуза. "Я его поддерживаю во всем. Например, перед летней сессией он сказал, что хочет поменять институт, в котором уже отучился два года на факультете востоковедения", — заявила Королева. Дело в том, что Архип очень любит Японию и когда поступал в институт, то уже говорил на японском. Однако в заведении, по словам Королевой, упор делается на истории, экономике и культуре страны. "Он решил перевестись в вуз, где делают акцент на изучении языка. И я с ним согласилась. Сын – взрослый человек, здраво мыслит, понимает, что хочет. Да он уже и сам зарабатывает", — говорит певица.Недавно Королева призналась, что стала донором яйцеклетки для своего друга из США.

https://ria.ru/20210813/tarzan-1745651613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наташа королева (наталия порывай), звезды, знаменитости, сергей глушко (тарзан)