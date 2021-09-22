https://ria.ru/20210922/svaty-1751355986.html
"Поддерживаю во всем": Королева рассказала, как общается с сыном Архипом
"Поддерживаю во всем": Королева рассказала, как общается с сыном Архипом - РИА Новости, 22.09.2021
"Поддерживаю во всем": Королева рассказала, как общается с сыном Архипом
В интервью для "7Дней" Наташа Королева раскрыла, как общается с 19-летним сыном от Сергея Глушко Архипом. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T20:47
2021-09-22T20:47
2021-09-22T20:47
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В интервью для "7Дней" Наташа Королева раскрыла, как общается с 19-летним сыном от Сергея Глушко Архипом. Артистка призналась, что не стала отговаривать сына, когда он собрался уйти из престижного вуза. "Я его поддерживаю во всем. Например, перед летней сессией он сказал, что хочет поменять институт, в котором уже отучился два года на факультете востоковедения", — заявила Королева. Дело в том, что Архип очень любит Японию и когда поступал в институт, то уже говорил на японском. Однако в заведении, по словам Королевой, упор делается на истории, экономике и культуре страны. "Он решил перевестись в вуз, где делают акцент на изучении языка. И я с ним согласилась. Сын – взрослый человек, здраво мыслит, понимает, что хочет. Да он уже и сам зарабатывает", — говорит певица.Недавно Королева призналась, что стала донором яйцеклетки для своего друга из США.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наташа королева (наталия порывай), звезды, знаменитости, сергей глушко (тарзан)
"Поддерживаю во всем": Королева рассказала, как общается с сыном Архипом
Певица Наташа Королева рассказала, как общается с 19-летним сыном от Сергея Глушко Архипом
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
В интервью для "7Дней" Наташа Королева раскрыла
, как общается с 19-летним сыном от Сергея Глушко Архипом.
Артистка призналась, что не стала отговаривать сына, когда он собрался уйти из престижного вуза.
"Я его поддерживаю во всем. Например, перед летней сессией он сказал, что хочет поменять институт, в котором уже отучился два года на факультете востоковедения", — заявила Королева.
Дело в том, что Архип очень любит Японию и когда поступал в институт, то уже говорил на японском. Однако в заведении, по словам Королевой, упор делается на истории, экономике и культуре страны.
"Он решил перевестись в вуз, где делают акцент на изучении языка. И я с ним согласилась. Сын – взрослый человек, здраво мыслит, понимает, что хочет. Да он уже и сам зарабатывает", — говорит певица.
Недавно Королева призналась
, что стала донором яйцеклетки для своего друга из США.