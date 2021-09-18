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Шоубиз
https://ria.ru/20210918/koroleva-1750709956.html
Королева призналась в донорстве яйцеклетки для друга из США
Королева призналась в донорстве яйцеклетки для друга из США - РИА Новости, 18.09.2021
Королева призналась в донорстве яйцеклетки для друга из США
Певица Наташа Королева призналась, что стала донором яйцеклетки для своего друга из США. Откровенное заявление артистка сделала в программе "Секрет на миллион"... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T19:58
2021-09-18T20:20
шоубиз
наташа королева (наталия порывай)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Певица Наташа Королева призналась, что стала донором яйцеклетки для своего друга из США. Откровенное заявление артистка сделала в программе "Секрет на миллион" на НТВ. "Отец — мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. И сделала ему подарок в виде прекрасной девочки, дочки. Я подарила ему свою яйцеклетку", – сказала Королева. Родилась девочка. Королева навещала дочку в США. Певица призналась, что на одной из вечеринок под действием алкоголя сделала громкое заявление, что готова отдать свою яйцеклетку другу для донорства. Однако, по ее словам, он принял слова всерьез и уже после на личной встрече обсудил этот вопрос. При этом Королева не верила в успешность затеи, так как сама проходила через ЭКО, но все попытки заканчивались выкидышами. Певица рассказала, что вся авантюра была тайной для ее мужа Сергея Глушко и их сына Архипа.
https://ria.ru/20210913/koroleva-1749852176.html
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наташа королева (наталия порывай)
19:58 18.09.2021 (обновлено: 20:20 18.09.2021)
 

Королева призналась в донорстве яйцеклетки для друга из США

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Наташа Королева на концерте "Песня года"
Певица Наташа Королева на концерте Песня года - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Певица Наташа Королева призналась, что стала донором яйцеклетки для своего друга из США. Откровенное заявление артистка сделала в программе "Секрет на миллион" на НТВ.
"Отец — мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. И сделала ему подарок в виде прекрасной девочки, дочки. Я подарила ему свою яйцеклетку", – сказала Королева.
Родилась девочка. Королева навещала дочку в США.
Певица призналась, что на одной из вечеринок под действием алкоголя сделала громкое заявление, что готова отдать свою яйцеклетку другу для донорства. Однако, по ее словам, он принял слова всерьез и уже после на личной встрече обсудил этот вопрос. При этом Королева не верила в успешность затеи, так как сама проходила через ЭКО, но все попытки заканчивались выкидышами.
Певица рассказала, что вся авантюра была тайной для ее мужа Сергея Глушко и их сына Архипа.
Наташа Королёва в передаче Секрет на миллион
13 сентября, 13:50Шоубиз
Наташа Королева рассказала о выкидыше после публикации интимных снимков
 
ШоубизНаташа Королева (Наталия Порывай)
 
 
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