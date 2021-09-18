https://ria.ru/20210918/koroleva-1750709956.html

Королева призналась в донорстве яйцеклетки для друга из США

Королева призналась в донорстве яйцеклетки для друга из США - РИА Новости, 18.09.2021

Королева призналась в донорстве яйцеклетки для друга из США

Певица Наташа Королева призналась, что стала донором яйцеклетки для своего друга из США. Откровенное заявление артистка сделала в программе "Секрет на миллион"... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T19:58

2021-09-18T19:58

2021-09-18T20:20

шоубиз

наташа королева (наталия порывай)

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Певица Наташа Королева призналась, что стала донором яйцеклетки для своего друга из США. Откровенное заявление артистка сделала в программе "Секрет на миллион" на НТВ. "Отец — мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. И сделала ему подарок в виде прекрасной девочки, дочки. Я подарила ему свою яйцеклетку", – сказала Королева. Родилась девочка. Королева навещала дочку в США. Певица призналась, что на одной из вечеринок под действием алкоголя сделала громкое заявление, что готова отдать свою яйцеклетку другу для донорства. Однако, по ее словам, он принял слова всерьез и уже после на личной встрече обсудил этот вопрос. При этом Королева не верила в успешность затеи, так как сама проходила через ЭКО, но все попытки заканчивались выкидышами. Певица рассказала, что вся авантюра была тайной для ее мужа Сергея Глушко и их сына Архипа.

https://ria.ru/20210913/koroleva-1749852176.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наташа королева (наталия порывай)