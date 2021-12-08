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Путин и Байден поручат своим командам оперативно вступить в контакт
Путин и Байден поручат своим командам оперативно вступить в контакт - РИА Новости, 08.12.2021
Путин и Байден поручат своим командам оперативно вступить в контакт
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время переговоров во вторник условились поручить своим командам оперативно вступить в контакт по... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T00:18
2021-12-08T00:18
2021-12-08T00:18
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время переговоров во вторник условились поручить своим командам оперативно вступить в контакт по чувствительным вопросам, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."В конце концов, лидеры условились поручить своим командам, своим представителям вступить в контакт, причем вступить в контакт оперативно по этим чувствительным вопросам", - сказал Ушаков.В частности, в ходе беседы Байден высказывал озабоченность передвижением российских войск вблизи Украины. Путин, в свою очередь, говорил о "красных линиях", исключающих продвижение НАТО на восток и размещение на территории Украины и других сопредельных с Россией государств оружейных систем, угрожающих Москве.
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сша, москва, владимир путин, джо байден, нато, юрий ушаков, россия
Путин и Байден поручат своим командам оперативно вступить в контакт
Президент России Путин и президент США Байден поручат своим командам вступить в контакт