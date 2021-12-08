https://ria.ru/20211208/kontakt-1762663892.html

Путин и Байден поручат своим командам оперативно вступить в контакт

Путин и Байден поручат своим командам оперативно вступить в контакт - РИА Новости, 08.12.2021

Путин и Байден поручат своим командам оперативно вступить в контакт

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время переговоров во вторник условились поручить своим командам оперативно вступить в контакт по... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:18

2021-12-08T00:18

2021-12-08T00:18

сша

москва

владимир путин

джо байден

нато

юрий ушаков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762628164_0:444:2851:2048_1920x0_80_0_0_88a6b82d5c3551f3adc3b34f085a006d.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время переговоров во вторник условились поручить своим командам оперативно вступить в контакт по чувствительным вопросам, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."В конце концов, лидеры условились поручить своим командам, своим представителям вступить в контакт, причем вступить в контакт оперативно по этим чувствительным вопросам", - сказал Ушаков.В частности, в ходе беседы Байден высказывал озабоченность передвижением российских войск вблизи Украины. Путин, в свою очередь, говорил о "красных линиях", исключающих продвижение НАТО на восток и размещение на территории Украины и других сопредельных с Россией государств оружейных систем, угрожающих Москве.

https://ria.ru/20211208/proinformirovat-1762662823.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, москва, владимир путин, джо байден, нато, юрий ушаков, россия