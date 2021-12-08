Убитых на Украине врачей и учителей приравняли к коллаборантам

Соратник Зеленского назвал убитых УПА* врачей и учителей коллаборантами
Депутат Рады от "Слуги народа" Чернев назвал 30 тысяч убитых боевиками УПА* коллаборантами
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники марша националистов в Киеве в честь годовщины создания Украинской повстанческой армии
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Егор Чернев назвал "коллаборантами" граждан СССР, убитых во время и после Великой Отечественной войны боевиками Украинской повстанческой армии* (запрещенная в России экстремистская организация). С таким заявлением он выступил в эфире телеканала ICTV.
"Напомню, что за десять лет существования УПА* было уничтожено российских оккупантов и коллаборантов более 30 тысяч. И это исключительно маленькая УПА*", — сказал парламентарий.
УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После освобождения Украины от немецкой оккупации УПА* стала убивать бойцов Красной Армии, сотрудников правоохранительных органов, советских и партийных работников, а также присланных на Западную Украину представителей интеллигенции — врачей и учителей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на торжествах, приуроченных к 30-летию создания ВСУ, вспомнил о дружине Киевской Руси, запорожских казаках, коллаборационистах из УПА*, "бойцах в составе антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны", обойдя советский период. В День освобождения Украины от нацистских захватчиков Зеленский забыл упомянуть о том, что заслуга в этом принадлежит Красной армии, а премьер-министр Денис Шмыгаль приписал изгнание оккупантов антигитлеровской коалиции.
* Запрещенная в России экстремистская организация