https://ria.ru/20211208/kollaboranty-1762674808.html

Убитых на Украине врачей и учителей приравняли к коллаборантам

Соратник Зеленского назвал убитых УПА* врачей и учителей коллаборантами - РИА Новости, 08.12.2021

Убитых на Украине врачей и учителей приравняли к коллаборантам

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Егор Чернев назвал "коллаборантами" граждан СССР, убитых во время и после Великой Отечественной РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T04:00

2021-12-08T04:00

2021-12-08T04:00

в мире

украина

ссср

украинская повстанческая армия

ситуация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579843302_0:311:3088:2048_1920x0_80_0_0_3eff526025dc9d0d21d340d8ebc91cf6.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Егор Чернев назвал "коллаборантами" граждан СССР, убитых во время и после Великой Отечественной войны боевиками Украинской повстанческой армии* (запрещенная в России экстремистская организация). С таким заявлением он выступил в эфире телеканала ICTV."Напомню, что за десять лет существования УПА* было уничтожено российских оккупантов и коллаборантов более 30 тысяч. И это исключительно маленькая УПА*", — сказал парламентарий.УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После освобождения Украины от немецкой оккупации УПА* стала убивать бойцов Красной Армии, сотрудников правоохранительных органов, советских и партийных работников, а также присланных на Западную Украину представителей интеллигенции — врачей и учителей.Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на торжествах, приуроченных к 30-летию создания ВСУ, вспомнил о дружине Киевской Руси, запорожских казаках, коллаборационистах из УПА*, "бойцах в составе антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны", обойдя советский период. В День освобождения Украины от нацистских захватчиков Зеленский забыл упомянуть о том, что заслуга в этом принадлежит Красной армии, а премьер-министр Денис Шмыгаль приписал изгнание оккупантов антигитлеровской коалиции.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20211206/simvolika-1762311478.html

украина

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ссср, украинская повстанческая армия, ситуация на украине