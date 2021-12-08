https://ria.ru/20211208/kitay-1762744813.html

В Китае оценили улучшение отношений между Россией и США

В Китае оценили улучшение отношений между Россией и США - РИА Новости, 08.12.2021

В Китае оценили улучшение отношений между Россией и США

Китай рад видеть диалог и улучшение отношений России и США, которые имеют значительное международное влияние и несут важную ответственность за поддержание... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:43

2021-12-08T13:43

2021-12-08T13:43

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мид кнр

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ПЕКИН, 8 дек – РИА Новости. Китай рад видеть диалог и улучшение отношений России и США, которые имеют значительное международное влияние и несут важную ответственность за поддержание глобального мира и безопасности, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и крупными державами, которые имеют значительное международное влияние и несут важную ответственность за поддержание глобального мира и безопасности. Китайская сторона рада видеть взаимодействие, диалог и улучшение отношений России и США", - заявил дипломат.Он отметил, что "это благоприятно для глобального мира и развития, а также способствует совместным усилиям международного сообщества по преодолению общих вызовов".Разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоялся во вторник в формате закрытой видеоконференцсвязи и продолжался около двух часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе общения Байден обозначил санкции, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае эскалации на границе с Украиной, а Путин проиллюстрировал деструктивную линию Киева на демонтаж Минских соглашений. Кроме того, Байден акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск у украинских границ, а Путин ответил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

https://ria.ru/20211202/ssha-1761931363.html

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762741145.html

сша

китай

россия

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в мире, сша, китай, владимир путин, джо байден, мид кнр, россия