Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211208/khromchenko-1762806039.html
Хромченко назвала омолаживающие оттенки цветов в одежде
Хромченко назвала омолаживающие оттенки цветов в одежде - РИА Новости, 08.12.2021
Хромченко назвала омолаживающие оттенки цветов в одежде
Эвелина Хромченко в передаче "Модный приговор" назвала тона одежды, которые способны визуально омолодить женщин. Это белые и светло-бежевые оттенки. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:25
2021-12-08T18:25
шоубиз
шоу-бизнес
эвелина хромченко
александр васильев (историк моды)
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101281/45/1012814554_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_9b76bf4808cf7cd4c53a8f5c3acd9bee.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Эвелина Хромченко в передаче "Модный приговор" назвала тона одежды, которые способны визуально омолодить женщин. Это белые и светло-бежевые оттенки.Героиня выпуска вышла на подиум в белых ботинках на толстой подошве, брюках свободного кроя и в шляпе. Поверх костюма было накинуто пончо пудрового цвета. До этого женщина предпочитала исключительно синий цвет в нарядах. Однако, Эвелина Хромченко отметила, что бледные оттенки не создают дополнительных теней на лице.Впрочем, как сказал Александр Васильев, бежевый при желании можно выигрышно сочетать с бирюзовым цветом.Ранее Хромченко поделилась секретами грамотной организации гардероба. Вопреки мнению многих стилистов, она призвала не раскладывать одежду по цветам.
https://ria.ru/20211129/rogov-1761325031.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101281/45/1012814554_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_ae1173200c1bb2cbd0a063e518d9643c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шоу-бизнес, эвелина хромченко, александр васильев (историк моды), знаменитости
18:25 08.12.2021
 
Хромченко назвала омолаживающие оттенки цветов в одежде

Хромченко назвала омолаживающие оттенки цветов в одежде для женщин

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный редакционный директор Les Editions Jalou Эвелина Хромченко
Международный редакционный директор Les Editions Jalou Эвелина Хромченко - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Эвелина Хромченко в передаче "Модный приговор" назвала тона одежды, которые способны визуально омолодить женщин. Это белые и светло-бежевые оттенки.
Героиня выпуска вышла на подиум в белых ботинках на толстой подошве, брюках свободного кроя и в шляпе. Поверх костюма было накинуто пончо пудрового цвета. До этого женщина предпочитала исключительно синий цвет в нарядах. Однако, Эвелина Хромченко отметила, что бледные оттенки не создают дополнительных теней на лице.
© Модный приговор Кадр из программы "Модный приговор"
Кадр из программы Модный приговор
© Модный приговор

"Комплект удивительно омолодил нашу героиню. Я думаю, что изобилие синего делало ее взрослее. Как только мы имели шанс увидеть нашу героиню без теней на лице, которые обеспечивали оттенки синего, так сразу же лицо разгладилось", – отметила эксперт.

Впрочем, как сказал Александр Васильев, бежевый при желании можно выигрышно сочетать с бирюзовым цветом.

"Идеальные сочетания оттенков бирюзы и бежевого известны с древних времен. Бирюза – это любимый камень фараонов Древнего Египта", – сказал ведущий.

Ранее Хромченко поделилась секретами грамотной организации гардероба. Вопреки мнению многих стилистов, она призвала не раскладывать одежду по цветам.
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День четвертый - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 18:41Шоубиз
Рогов посоветовал перестать носить узкие костюмы
 
ШоубизШоу-бизнесЭвелина ХромченкоАлександр Васильев (историк моды)Знаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
23:48Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии
23:41Пентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе
Лента новостейМолния
Экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступленийГрызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирииПентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе