Хромченко назвала омолаживающие оттенки цветов в одежде
Хромченко назвала омолаживающие оттенки цветов в одежде для женщин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный редакционный директор Les Editions Jalou Эвелина Хромченко
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Эвелина Хромченко в передаче "Модный приговор" назвала тона одежды, которые способны визуально омолодить женщин. Это белые и светло-бежевые оттенки.
Героиня выпуска вышла на подиум в белых ботинках на толстой подошве, брюках свободного кроя и в шляпе. Поверх костюма было накинуто пончо пудрового цвета. До этого женщина предпочитала исключительно синий цвет в нарядах. Однако, Эвелина Хромченко отметила, что бледные оттенки не создают дополнительных теней на лице.
"Комплект удивительно омолодил нашу героиню. Я думаю, что изобилие синего делало ее взрослее. Как только мы имели шанс увидеть нашу героиню без теней на лице, которые обеспечивали оттенки синего, так сразу же лицо разгладилось", – отметила эксперт.
Впрочем, как сказал Александр Васильев, бежевый при желании можно выигрышно сочетать с бирюзовым цветом.
"Идеальные сочетания оттенков бирюзы и бежевого известны с древних времен. Бирюза – это любимый камень фараонов Древнего Египта", – сказал ведущий.
Ранее Хромченко поделилась секретами грамотной организации гардероба. Вопреки мнению многих стилистов, она призвала не раскладывать одежду по цветам.
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