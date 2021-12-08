https://ria.ru/20211208/khromchenko-1762806039.html

Хромченко назвала омолаживающие оттенки цветов в одежде

Хромченко назвала омолаживающие оттенки цветов в одежде - РИА Новости, 08.12.2021

Хромченко назвала омолаживающие оттенки цветов в одежде

Эвелина Хромченко в передаче "Модный приговор" назвала тона одежды, которые способны визуально омолодить женщин. Это белые и светло-бежевые оттенки. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:25

2021-12-08T18:25

2021-12-08T18:25

шоубиз

шоу-бизнес

эвелина хромченко

александр васильев (историк моды)

знаменитости

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Эвелина Хромченко в передаче "Модный приговор" назвала тона одежды, которые способны визуально омолодить женщин. Это белые и светло-бежевые оттенки.Героиня выпуска вышла на подиум в белых ботинках на толстой подошве, брюках свободного кроя и в шляпе. Поверх костюма было накинуто пончо пудрового цвета. До этого женщина предпочитала исключительно синий цвет в нарядах. Однако, Эвелина Хромченко отметила, что бледные оттенки не создают дополнительных теней на лице.Впрочем, как сказал Александр Васильев, бежевый при желании можно выигрышно сочетать с бирюзовым цветом.Ранее Хромченко поделилась секретами грамотной организации гардероба. Вопреки мнению многих стилистов, она призвала не раскладывать одежду по цветам.

https://ria.ru/20211129/rogov-1761325031.html

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шоу-бизнес, эвелина хромченко, александр васильев (историк моды), знаменитости