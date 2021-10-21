Не разделяйте по цветам: Хромченко рассказала секреты организации гардероба
Хромченко вопреки советам стилистов рекомендовала не разделять вещи в гардеробе по цветам
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный редакционный директор Les Editions Jalou Эвелина Хромченко
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Эвелина Хромченко в программе "Модный приговор" поделилась секретами грамотной организации гардероба. Они не только позволяют быстро собираться на работу или прогулку, но и помогают при походах по магазинам.
"Залог отличного шоппинга – это правильно организованная гардеробная. Какая между этим связь? Да просто необходимо знать, что у вас уже есть для того, чтобы купить исключительно нужное! Именно поэтому я категорически не советую следовать рекомендациям сетевых стилистов, которые активно настаивают на том, чтобы вы развешивали вещи по цвету. Они сливаются в группе!" – сказала Хромченко.
Трикотаж лучше раскладывать по объему или по вырезу горловины – тогда будет легче составлять комплекты. Брюки можно разделить по длине, а также разбавить их юбками.
Стилист посоветовала использовать по две вешалки для длинных вещей, если шкаф не позволяет уместить наряд целиком на одну вешалку. В таком случае одежду не придется дополнительно гладить и отпаривать.
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