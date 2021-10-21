https://ria.ru/20211021/khromchenko-1755464500.html

Не разделяйте по цветам: Хромченко рассказала секреты организации гардероба

Не разделяйте по цветам: Хромченко рассказала секреты организации гардероба - РИА Новости, 21.10.2021

Не разделяйте по цветам: Хромченко рассказала секреты организации гардероба

Эвелина Хромченко в программе "Модный приговор" поделилась секретами грамотной организации гардероба. Они не только позволяют быстро собираться на работу или... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:10

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шоубиз

эвелина хромченко

знаменитости

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Эвелина Хромченко в программе "Модный приговор" поделилась секретами грамотной организации гардероба. Они не только позволяют быстро собираться на работу или прогулку, но и помогают при походах по магазинам.Трикотаж лучше раскладывать по объему или по вырезу горловины – тогда будет легче составлять комплекты. Брюки можно разделить по длине, а также разбавить их юбками.Стилист посоветовала использовать по две вешалки для длинных вещей, если шкаф не позволяет уместить наряд целиком на одну вешалку. В таком случае одежду не придется дополнительно гладить и отпаривать.Ранее Хромченко показала идеальный костюм для фигуры типа "груша".

https://ria.ru/20210915/khromchenko-1750161860.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эвелина хромченко, знаменитости