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Шоубиз
https://ria.ru/20211021/khromchenko-1755464500.html
Не разделяйте по цветам: Хромченко рассказала секреты организации гардероба
Не разделяйте по цветам: Хромченко рассказала секреты организации гардероба - РИА Новости, 21.10.2021
Не разделяйте по цветам: Хромченко рассказала секреты организации гардероба
Эвелина Хромченко в программе "Модный приговор" поделилась секретами грамотной организации гардероба. Они не только позволяют быстро собираться на работу или... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:10
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шоубиз
эвелина хромченко
знаменитости
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Эвелина Хромченко в программе "Модный приговор" поделилась секретами грамотной организации гардероба. Они не только позволяют быстро собираться на работу или прогулку, но и помогают при походах по магазинам.Трикотаж лучше раскладывать по объему или по вырезу горловины – тогда будет легче составлять комплекты. Брюки можно разделить по длине, а также разбавить их юбками.Стилист посоветовала использовать по две вешалки для длинных вещей, если шкаф не позволяет уместить наряд целиком на одну вешалку. В таком случае одежду не придется дополнительно гладить и отпаривать.Ранее Хромченко показала идеальный костюм для фигуры типа "груша".
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эвелина хромченко, знаменитости
11:10 21.10.2021
 
Не разделяйте по цветам: Хромченко рассказала секреты организации гардероба

Хромченко вопреки советам стилистов рекомендовала не разделять вещи в гардеробе по цветам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный редакционный директор Les Editions Jalou Эвелина Хромченко
Международный редакционный директор Les Editions Jalou Эвелина Хромченко - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Эвелина Хромченко в программе "Модный приговор" поделилась секретами грамотной организации гардероба. Они не только позволяют быстро собираться на работу или прогулку, но и помогают при походах по магазинам.

"Залог отличного шоппинга – это правильно организованная гардеробная. Какая между этим связь? Да просто необходимо знать, что у вас уже есть для того, чтобы купить исключительно нужное! Именно поэтому я категорически не советую следовать рекомендациям сетевых стилистов, которые активно настаивают на том, чтобы вы развешивали вещи по цвету. Они сливаются в группе!" – сказала Хромченко.

Трикотаж лучше раскладывать по объему или по вырезу горловины – тогда будет легче составлять комплекты. Брюки можно разделить по длине, а также разбавить их юбками.
Стилист посоветовала использовать по две вешалки для длинных вещей, если шкаф не позволяет уместить наряд целиком на одну вешалку. В таком случае одежду не придется дополнительно гладить и отпаривать.
Ранее Хромченко показала идеальный костюм для фигуры типа "груша".
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