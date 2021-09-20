https://ria.ru/20210920/khromchenko-1751001749.html

Хромченко показала идеальный костюм для фигуры типа "груша"

Хромченко показала идеальный костюм для фигуры типа "груша" - РИА Новости, 20.09.2021

Хромченко показала идеальный костюм для фигуры типа "груша"

Эвелина Хромченко в программе "Модный приговор" показала идеальный костюм для фигуры типа "груша". Для него характерны узкие плечи и талия, но массивные бедра. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:36

2021-09-20T16:36

2021-09-20T16:36

шоубиз

мода

эвелина хромченко

стиль жизни

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/31236/28/312362833_0:46:2693:1561_1920x0_80_0_0_080eb8e985c41fd9e140931fc275f1a1.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Эвелина Хромченко в программе "Модный приговор" показала идеальный костюм для фигуры типа "груша". Для него характерны узкие плечи и талия, но массивные бедра.Эвелина похвалила выбор звездного стилиста костюма ярко-алого цвета с тонким поясом на талии.В похожих пропорциях был выполнен черный костюм с акцентированной цепочкой на талии. Эвелина отметила, что фигуре с тяжелым низом не стоит слишком открывать плечевой пояс.В одном из прошлых выпусков Хромченко рассказала о самых уродливых куртках "псивого цвета" для женщин.

https://ria.ru/20210819/babkina-1746224981.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мода, эвелина хромченко, стиль жизни