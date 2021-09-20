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Шоубиз
https://ria.ru/20210920/khromchenko-1751001749.html
Хромченко показала идеальный костюм для фигуры типа "груша"
Хромченко показала идеальный костюм для фигуры типа "груша" - РИА Новости, 20.09.2021
Хромченко показала идеальный костюм для фигуры типа "груша"
Эвелина Хромченко в программе "Модный приговор" показала идеальный костюм для фигуры типа "груша". Для него характерны узкие плечи и талия, но массивные бедра. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:36
2021-09-20T16:36
шоубиз
мода
эвелина хромченко
стиль жизни
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Эвелина Хромченко в программе "Модный приговор" показала идеальный костюм для фигуры типа "груша". Для него характерны узкие плечи и талия, но массивные бедра.Эвелина похвалила выбор звездного стилиста костюма ярко-алого цвета с тонким поясом на талии.В похожих пропорциях был выполнен черный костюм с акцентированной цепочкой на талии. Эвелина отметила, что фигуре с тяжелым низом не стоит слишком открывать плечевой пояс.В одном из прошлых выпусков Хромченко рассказала о самых уродливых куртках "псивого цвета" для женщин.
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мода, эвелина хромченко, стиль жизни
16:36 20.09.2021
 

Хромченко показала идеальный костюм для фигуры типа "груша"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБлаготворительный аукцион елок прошел в ГУМе
Благотворительный аукцион елок прошел в ГУМе - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Эвелина Хромченко в программе "Модный приговор" показала идеальный костюм для фигуры типа "груша". Для него характерны узкие плечи и талия, но массивные бедра.
Эвелина похвалила выбор звездного стилиста костюма ярко-алого цвета с тонким поясом на талии.

"Здесь помимо цвета есть еще форма – силуэт этого костюма очень корректен по отношению к пропорциям нашей героини. Он зафиксирован на самой тонкой части ее фигуры – на талии. Благодаря портупее с подвеской из маленькой сумочки, благодаря степени приталенности костюма, благодаря чуть расширенному плечевому поясу, который достигается за счет подплечников и соответствующего кроя", – отметила Эвелина.

В похожих пропорциях был выполнен черный костюм с акцентированной цепочкой на талии. Эвелина отметила, что фигуре с тяжелым низом не стоит слишком открывать плечевой пояс.
В одном из прошлых выпусков Хромченко рассказала о самых уродливых куртках "псивого цвета" для женщин.
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