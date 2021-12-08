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В Казахстане отменили обязательное использование русского языка в рекламе
В Казахстане отменили обязательное использование русского языка в рекламе - РИА Новости, 08.12.2021
В Казахстане отменили обязательное использование русского языка в рекламе
Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в среду согласились с изменениями и дополнениями депутатов сената (верхняя... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T09:40
2021-12-08T09:40
2021-12-08T09:40
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НУР-СУЛТАН, 8 дек - РИА Новости. Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в среду согласились с изменениями и дополнениями депутатов сената (верхняя палата) в проект законодательных поправок по вопросам визуальной информации, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках, передает корреспондент РИА Новости.Таким образом, документ считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства.Ранее депутат мажилиса Берик Абдыгалиулы сообщал, что в законопроект внесены нормы, направленные на изложение традиционных исторически-сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, населенных пунктов, а также других географических объектов, бланков и вывесок на государственном (казахском) языке. И только при необходимости – на русском и других языках.Согласно действующему законодательству, бланки, вывески, реклама и другая визуальная информация излагаются на казахском и русском языках, а при необходимости и на других языках. Все тексты визуальной информации располагаются в следующем порядке: слева или сверху - на государственном, справа или снизу - на русском языках, пишутся одинаковыми по размеру буквами.
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в мире, казахстан
В Казахстане отменили обязательное использование русского языка в рекламе
Парламент Казахстана отменил обязательное использование русского языка в рекламе
НУР-СУЛТАН, 8 дек - РИА Новости.
Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана
на пленарном заседании в среду согласились с изменениями и дополнениями депутатов сената (верхняя палата) в проект законодательных поправок по вопросам визуальной информации, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках, передает корреспондент РИА Новости.
Таким образом, документ считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства.
Ранее депутат мажилиса Берик Абдыгалиулы сообщал, что в законопроект внесены нормы, направленные на изложение традиционных исторически-сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, населенных пунктов, а также других географических объектов, бланков и вывесок на государственном (казахском) языке. И только при необходимости – на русском и других языках.
Согласно действующему законодательству, бланки, вывески, реклама и другая визуальная информация излагаются на казахском и русском языках, а при необходимости и на других языках. Все тексты визуальной информации располагаются в следующем порядке: слева или сверху - на государственном, справа или снизу - на русском языках, пишутся одинаковыми по размеру буквами.