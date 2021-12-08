https://ria.ru/20211208/kazakhstan-1762690376.html

В Казахстане отменили обязательное использование русского языка в рекламе

В Казахстане отменили обязательное использование русского языка в рекламе - РИА Новости, 08.12.2021

В Казахстане отменили обязательное использование русского языка в рекламе

Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в среду согласились с изменениями и дополнениями депутатов сената (верхняя... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:40

2021-12-08T09:40

2021-12-08T09:40

в мире

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 8 дек - РИА Новости. Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в среду согласились с изменениями и дополнениями депутатов сената (верхняя палата) в проект законодательных поправок по вопросам визуальной информации, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках, передает корреспондент РИА Новости.Таким образом, документ считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства.Ранее депутат мажилиса Берик Абдыгалиулы сообщал, что в законопроект внесены нормы, направленные на изложение традиционных исторически-сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, населенных пунктов, а также других географических объектов, бланков и вывесок на государственном (казахском) языке. И только при необходимости – на русском и других языках.Согласно действующему законодательству, бланки, вывески, реклама и другая визуальная информация излагаются на казахском и русском языках, а при необходимости и на других языках. Все тексты визуальной информации располагаются в следующем порядке: слева или сверху - на государственном, справа или снизу - на русском языках, пишутся одинаковыми по размеру буквами.

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в мире, казахстан