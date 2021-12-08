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Исследователи нашли спрятанный эскиз картины Рембрандта "Ночной дозор"

Исследователи нашли спрятанный эскиз картины Рембрандта "Ночной дозор" - РИА Новости, 08.12.2021

Исследователи нашли спрятанный эскиз картины Рембрандта "Ночной дозор"

Исследователи из Государственного музея Амстердама Рейксмюсеум обнаружили эскиз картины художника Рембрандта Харменса ван Рейна "Ночной дозор", спрятанный под... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:36

2021-12-08T18:36

2021-12-08T18:43

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Исследователи из Государственного музея Амстердама Рейксмюсеум обнаружили эскиз картины художника Рембрандта Харменса ван Рейна "Ночной дозор", спрятанный под слоем краски прямо на холсте, говорится в пресс-релизе музея."Обнаружение эскиза представляет собой прорыв в этом исследовании. Мы всегда предполагали, что Рембрандт, должно быть, сделал набросок на холсте прежде чем начать эту невероятно сложную композицию, но у нас не было доказательств. На данный момент у нас есть возможность лучше, чем раньше, заглянуть под поверхность картины, и теперь у нас есть доказательство, впервые предоставляющее нам реальное понимание того, как была создана картина", - заявил директор музея Тако Диббитс.Ученые музея смогли обнаружить эскиз "Ночного дозора" благодаря передовым технологиям, позволяющим заглянуть за слои краски и досконально изучить материалы, использованные Рембрандтом. Выяснилось, что художник наносил на холст коричневый кварцевый песок, а черновой набросок Рембрандт сделал бежевой краской с высоким содержанием мела.Благодаря обнаружению черновика "Ночного дозора" ученым удалось увидеть первоначальный вариант картины Рембрандта. В частности, при создании образа солдата Класа ван Крёйсбергена Рембрандт изначально нарисовал на его шлеме перья, но потом закрасил. Помимо этого мастер менял положение ног героя картины, отказался от изначально задуманного большого числа копий, изображенных на эскизе.Подробное исследование картины голландского художника также позволило ученым проанализировать состояние произведения. Отмечается, что в некоторых участках холста краска в отличном состоянии. Например, в участке с изображением одежды лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрха в центре картины. Однако в результате удаления лака с поверхности картины краска в других частях произведения растворилась. В частности, с картины пропало изображение дыма от выстрела мушкета над головой капитана Франса Баннинга Кока в центре полотна, также исчезли многие детали с его костюма.Картина Рембрандта "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга", которая более известна под названием "Ночной дозор", была написана в 1642 году. "Ночной дозор" считается одним из самых известных и больших произведений эпохи "золотого века" голландской живописи и выставляется в отдельном зале Государственного музея Амстердама Рейксмюсеуме.

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/natyurmort-1761767598.html

https://ria.ru/20211129/auktsion-1761239153.html

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в мире, искусство, амстердам, рембрандт, культура, музеи, новости культуры