https://ria.ru/20211208/kantsler-1762750124.html

Новый канцлер Германии принял присягу

Новый канцлер Германии принял присягу - РИА Новости, 08.12.2021

Новый канцлер Германии принял присягу

Социал-демократ Олаф Шольц принял присягу как новый канцлер ФРГ. Трансляцию заседания бундестага ведет телеканал N24. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:07

2021-12-08T14:07

2021-12-08T17:04

в мире

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 8 дек — РИА Новости. Социал-демократ Олаф Шольц принял присягу как новый канцлер ФРГ. Трансляцию заседания бундестага ведет телеканал N24.Предписанная Конституцией формула заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Шольц — характеризующий себя как нерелигиозного человека — опустил ее. Он стал вторым канцлером после Герхарда Шредера, кто так поступил. Социал-демократ заранее уведомил публику, что не будет произносить эту часть текста. Ранее, согласно закону, германский парламент поддержал кандидатуру 63-летнего Шольца. За него проголосовали 395 из 707 присутствовавших депутатов. Глава немецкого правительства избирается тайным голосованием без прений.Шольц стал девятым по счету канцлером Германии, сменив на этом посту Ангелу Меркель, удерживавшую власть в течение 16 лет.После избрания президент Франк-Вальтер Штайнмайер назначил социал-демократа на должность. Церемония прошла в резиденции главы государства. Затем Шольц вернулся в парламент. Сегодня также назначат министров его правительства, вечером кабмин проведет первое заседание.В соответствии с конституцией именно глава правительства определяет политику Германии.Так называемое канцлерское большинство формируется в основном голосами представителей тех партий, которые входят в будущий кабинет министров. Во фракциях СДПГ, партии "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической партии 416 депутатов.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. В конце ноября лидер социал-демократов объявил, что правящая коалиция сформирована.

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Шольц вступает в должность канцлера Германии Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ по итогам голосования в немецком бундестаге. Трансляцию заседания бундестага ведет телеканал N24. 2021-12-08T14:07 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, германия, олаф шольц