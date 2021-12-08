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Новый канцлер Германии принял присягу
Новый канцлер Германии принял присягу - РИА Новости, 08.12.2021
Новый канцлер Германии принял присягу
Социал-демократ Олаф Шольц принял присягу как новый канцлер ФРГ. Трансляцию заседания бундестага ведет телеканал N24. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:07
2021-12-08T17:04
в мире
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 8 дек — РИА Новости. Социал-демократ Олаф Шольц принял присягу как новый канцлер ФРГ. Трансляцию заседания бундестага ведет телеканал N24.Предписанная Конституцией формула заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Шольц — характеризующий себя как нерелигиозного человека — опустил ее. Он стал вторым канцлером после Герхарда Шредера, кто так поступил. Социал-демократ заранее уведомил публику, что не будет произносить эту часть текста. Ранее, согласно закону, германский парламент поддержал кандидатуру 63-летнего Шольца. За него проголосовали 395 из 707 присутствовавших депутатов. Глава немецкого правительства избирается тайным голосованием без прений.Шольц стал девятым по счету канцлером Германии, сменив на этом посту Ангелу Меркель, удерживавшую власть в течение 16 лет.После избрания президент Франк-Вальтер Штайнмайер назначил социал-демократа на должность. Церемония прошла в резиденции главы государства. Затем Шольц вернулся в парламент. Сегодня также назначат министров его правительства, вечером кабмин проведет первое заседание.В соответствии с конституцией именно глава правительства определяет политику Германии.Так называемое канцлерское большинство формируется в основном голосами представителей тех партий, которые входят в будущий кабинет министров. Во фракциях СДПГ, партии "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической партии 416 депутатов.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. В конце ноября лидер социал-демократов объявил, что правящая коалиция сформирована.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шольц вступает в должность канцлера Германии
Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ по итогам голосования в немецком бундестаге. Трансляцию заседания бундестага ведет телеканал N24.
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в мире, германия, олаф шольц
14:07 08.12.2021 (обновлено: 17:04 08.12.2021)
 
Новый канцлер Германии принял присягу

Новый канцлер Германии Олаф Шольц принял присягу

© AP Photo / Michael SohnОлаф Шольц после избрания новым канцлером Германии в Бундестаге
Олаф Шольц после избрания новым канцлером Германии в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Michael Sohn
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БЕРЛИН, 8 дек — РИА Новости. Социал-демократ Олаф Шольц принял присягу как новый канцлер ФРГ. Трансляцию заседания бундестага ведет телеканал N24.

"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому", — сказал новый глава правительства.

Предписанная Конституцией формула заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Шольц — характеризующий себя как нерелигиозного человека — опустил ее. Он стал вторым канцлером после Герхарда Шредера, кто так поступил. Социал-демократ заранее уведомил публику, что не будет произносить эту часть текста.
Ранее, согласно закону, германский парламент поддержал кандидатуру 63-летнего Шольца. За него проголосовали 395 из 707 присутствовавших депутатов. Глава немецкого правительства избирается тайным голосованием без прений.
Шольц стал девятым по счету канцлером Германии, сменив на этом посту Ангелу Меркель, удерживавшую власть в течение 16 лет.
После избрания президент Франк-Вальтер Штайнмайер назначил социал-демократа на должность. Церемония прошла в резиденции главы государства. Затем Шольц вернулся в парламент. Сегодня также назначат министров его правительства, вечером кабмин проведет первое заседание.
В соответствии с конституцией именно глава правительства определяет политику Германии.
Так называемое канцлерское большинство формируется в основном голосами представителей тех партий, которые входят в будущий кабинет министров. Во фракциях СДПГ, партии "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической партии 416 депутатов.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. В конце ноября лидер социал-демократов объявил, что правящая коалиция сформирована.
Новый канцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber

"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому", — пообещал Олаф Шольц.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц приносит присягу в Бундестаге
1 из 9

"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому", — пообещал Олаф Шольц.

© AP Photo / Markus Schreiber
© AP Photo / Markus Schreiber

Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге
2 из 9

Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.

© AP Photo / Markus Schreiber
© AP Photo / Markus Schreiber

Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ и сменил на этом посту Ангелу Меркель, которая находилась у власти 16 лет.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в Бундестаге
3 из 9

Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ и сменил на этом посту Ангелу Меркель, которая находилась у власти 16 лет.

© AP Photo / Markus Schreiber
© AP Photo / Stefanie Loos

Ангелу Меркель в бундестаге встретили стоя и приветствовали аплодисментами.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в Бундестаге
4 из 9

Ангелу Меркель в бундестаге встретили стоя и приветствовали аплодисментами.

© AP Photo / Stefanie Loos
© AFP 2021 / Ina Fassbender

63-летний Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии на утреннем заседании бундестага. В голосовании участвовали 707 депутатов, "за" высказались 395.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге
5 из 9

63-летний Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии на утреннем заседании бундестага. В голосовании участвовали 707 депутатов, "за" высказались 395.

© AFP 2021 / Ina Fassbender
© AFP 2021 / Tobias Schwarz

Новый канцлер Германии Олаф Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц покидает Бундестаг в Берлине
6 из 9

Новый канцлер Германии Олаф Шольц.

© AFP 2021 / Tobias Schwarz
© AP Photo / Michael Sohn

После избрания Шольц был назначен на должность президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером
7 из 9

После избрания Шольц был назначен на должность президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Церемония прошла в резиденции главы государства. Затем Шольц вернулся в парламент.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц
8 из 9

Церемония прошла в резиденции главы государства. Затем Шольц вернулся в парламент.

© AP Photo / Michael Sohn
© REUTERS / Hannibal Hanschke

В этот же день присягу приняли министры нового правительства Германии.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, новоизбранный канцлер Германии Олаф Шольц и министры его кабинета в президентском дворце Бельвю в Берлине
9 из 9

В этот же день присягу приняли министры нового правительства Германии.

© REUTERS / Hannibal Hanschke
1 из 9

"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому", — пообещал Олаф Шольц.

© AP Photo / Markus Schreiber
2 из 9

Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.

© AP Photo / Markus Schreiber
3 из 9

Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ и сменил на этом посту Ангелу Меркель, которая находилась у власти 16 лет.

© AP Photo / Markus Schreiber
4 из 9

Ангелу Меркель в бундестаге встретили стоя и приветствовали аплодисментами.

© AP Photo / Stefanie Loos
5 из 9

63-летний Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии на утреннем заседании бундестага. В голосовании участвовали 707 депутатов, "за" высказались 395.

© AFP 2021 / Ina Fassbender
6 из 9

Новый канцлер Германии Олаф Шольц.

© AFP 2021 / Tobias Schwarz
7 из 9

После избрания Шольц был назначен на должность президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

© AP Photo / Michael Sohn
8 из 9

Церемония прошла в резиденции главы государства. Затем Шольц вернулся в парламент.

© AP Photo / Michael Sohn
9 из 9

В этот же день присягу приняли министры нового правительства Германии.

© REUTERS / Hannibal Hanschke
 
В миреГерманияОлаф Шольц
 
 
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